아침잠 많은 남편을 180도 바꾼 것, 정말 잘 샀네

올 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 평일의 복잡한 일들을 뒤로 하고 시골로 내려오면 신기하게도 쉽게 도시의 삶을 잊게 되고, 자연을 닮은 듯 편안해지고 여유로워집니다. 적정한 노동 후에 읽고 쓰는 일에도 집중이 더 잘되는 경험을 하고 있습니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"씨 뿌린 상추가 더 잘 자라네! 모종 심은 로메인 상추는 삐쭉 키만 컸네!"

"무, 뽑아 버려야겠어. 잎이 하나도 없어."

"아니야, 그냥 둬. 뿌리가 굵어질지도 모르잖아."

"장에 가 보자. 지금 심을 수 있는 모종이 있을지 모르잖아. 무 뽑은 곳에 심게."

"무 모종은 없나요?"

"지난주까지 있었는데, 이제 없어. 쪽파 심어 봐."

"저는 조금만 있으면 되는데요, 한 소쿠리는 너무 많은 것 같은데..."

"이 배추, 좀 자라면 잎 따서 쌈 싸 먹으면 맛있어. 나도 그럴려고 이거 사."

'꽃도 아닌데, 단순한 요 녀석들이 왜 이렇게 귀엽고 예쁘지?'

큰사진보기 ▲쌈 배추와 대파 모종가을무 농사에 실패하고 그 자리에 쌈 배추와 대파 모종을 심었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"주말에 뭐해? 아랫집 언니 있잖아, 우리 밭에 와서 노란 호박, 애호박, 호박잎, 대봉감 가득 따 갔어. 언니도 와서 가져 가. 호박잎 쪄서 쌈 싸 먹었는데 정말 맛있더라."

큰사진보기 ▲풍성한 수확물애호박, 대봉감, 배, 밤, 꾸지뽕 수확물을 이웃과 나누니 더욱 풍성하다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲느루뜰의 꽃밭나의 텃밭 '느루뜰'에 가을꽃이 한창이다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"사랑하는 선생님, 당신을 떠올리게 하는 꽃들이 예쁘게 피었어요. ^^"

"오모나! 내년엔 꽃 대궐 만드세요!"

큰사진보기 ▲텃밭 '느루뜰'의 저무는 하루시금치 씨앗을 뿌린 밭두렁에 남편이 물을 주고 있고, 서편으로 해가 저문다. ⓒ 이정미 관련사진보기