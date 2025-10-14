학교가 에너지 전환의 현장으로... 상상이 현실이 되는 교육

AD

큰사진보기 ▲GPT가 그린 상상의 학교“아이들이 그린 상상의 학교. 옥상에는 태양광 패널이 반짝이고, 한켠에는 풍력발전기가 돌아간다. 부천의 교실에서 시작된 상상이 도시의 에너지 전환으로 이어진다." CHATGPT에게 기사의 내용을 중심으로 이미지 생성을 요청했다. ⓒ 김성재 관련사진보기

학교는 단지 수업이 이루어지는 공간일까, 아니면 에너지 전환을 배우고 실천하는 도시의 첫 현장일까. 지난 기사에서 다뤘던 경기 부천 일신초등학교의 태양광 발전 설치는 그 질문에 대한 첫 번째 답이었다.행정의 계획이 멈춰 있던 자리에서, 한 학교의 교사와 학생, 학부모가 함께 가능성을 현실로 바꾸어냈다. 아이들이 태양광 패널을 직접 보고, 가정의 전기 사용량을 궁금해하기 시작하고, 교사들이 하루 에어컨 끄기와 같은 작은 실천을 제안하면서 학교의 변화는 지역으로 번져나갔다.이제는 묻고 싶다. 이 변화가 다른 학교로, 도시 전체로 이어진다면 어떨까. 학교의 옥상뿐 아니라 운동장, 스탠드, 담장, 복도의 유휴공간 등 에너지는 어디에서든 만들어질 수 있다.부천에는 초등학교 64개, 중학교 34개, 고등학교 28개, 특수학교 2개, 대학 4개가 있다. 그중 단 한 곳이라도 '설치'에서 '참여'로 나아간다면, 학교는 도시 에너지 전환의 생활 실험실이 될 수 있다. 학교는 이미 도시에서 가장 넓게 퍼져 있는 공공 인프라망이다. 그 공간 곳곳에서 시작되면 에너지 전환은 행정의 과제가 아니라 시민과 학생이 함께 만들어가는 문화로 확장될 것이다.학교의 전환은 이미 시작되었다. 이제 필요한 것은 "더 많이 세우는 계획"이 아니라, "어떻게 다르게 상상하고 그것을 실현할 것인가"에 대한 계획이다.스탠포드대학교는 2015년부터 탄소중립 목표를 수립했다. 2022년 스탠포드대학교는 2015년부터 옥상에 태양광 발전 설비를 설치하고 대규모 태양광 발전소를 운영해 2022년에는 100% 재생 에너지 전력 사용을 목표로 했다. 그리고 2022년 자체 전력 자가 발전과 재생 에너지 구매를 병행하는 시스템을 도입하면서 결국 이루어냈다.학교가 변하자 수업도, 프로그램도 변화했다. 태양광 관련 실습 프로그램을 운영해 학생들이 태양광 셀 제작과 효율화 기술을 직접 배우는 기회를 제공했다. 관련 강의와 연구실에서는 퍼로브스카이트 등 차세대 태양광 소재를 활용한 실험과 제작이 활발하게 이루어졌다.그리고 스탠포드대학이 에너지 자립, 탄소중립을 달성한 해인 2022년에 교수와 학생들은 태양광으로 밤에도 전기를 생산하는 방법을 연구해 발표했다. 처음 들으면 불가능하게 느껴진다. '태양'이 없는 밤에 어떻게 '태양광'으로 전기를 낼 수 있을까. 하지만 그들은 복사냉각(radiative cooling)이라는 자연의 원리를 이용해 온도차로 전력을 생산하는 실험을 시작했고 완성했다.이 사례의 핵심은 기술이 아니다. 학교 구성원들이 '미래의 학교는 어떤 모습이어야 하는가'를 먼저 상상했고, 그 상상을 구체적인 계획과 실험으로 옮겼다는 점에 있다. 대부분의 경우, 불가능해 보이는 일은 판타지로 치부하기 쉽다. 그러나 상상은 현실의 가능성을 여는 첫 단계다.지금 부천시를 비롯해 전국 곳곳에서 세워지고 있는 여러 에너지 계획들도 마찬가지다. 그것이 가능성을 실현하기 위한 상상에서 출발한 계획인지, 아니면 계획 그 자체를 위한 형식적 절차인지를 되묻는 시점에 와 있다. 에너지 전환의 시작은 결국 제도나 기술이 아니라, 새로운 상상을 실천으로 바꾸는 것에서 시작된다.그렇다면 우리는 어떤 상상을 더 해볼 수 있을까. 공업고의 기계과 학생들이 직접 패널을 설계하고, 자동차과는 내연기관 중심의 기술이 빠르게 전기차로 전환되는 시대에 대비해 새로운 에너지 기반의 이동수단과 충전 인프라를 함께 배우는 과정을 만들 수 있을 것이다. 경영·경제과 학생들은 전력 거래나 재생에너지 금융 모델을 탐구하면 어떨까. 그리고 흥미를 느낀 각기 다른 분야의 학생들이 모여 스타트업을 만들고 그 학생들이 다시 중·고등학생을 멘토링하며 부천 변화의 주역으로 만들어낼 수 있다면 어떻게 될까.그렇게 되면 일신초등학교에 불게된 변화의 바람이 부천시 곳곳을 통해 '학교에서 배우고, 학교에서 만드는 에너지 전환'을 이어가지 않을까. 교육청과 시, 지역 단체와 기업이 함께 이 상상을 현실로 옮길 때, 학교는 더 이상 전력의 소비자가 아니라 새로운 시대의 에너지 시민을 길러내는 거점이 될 수 있지 않을까.그리고 우리가 '재밌는 상상'이라고 여겼던 일들이 이미 현실이 된 곳도 있다. 서울의 국사봉중학교는 교사, 학생, 학부모, 마을이 함께 만들어가는 '생태전환교육'의 대표 사례다. 이 학교는 에너지전환마을과 협력해 학교협동조합을 만들고, 학생과 주민이 직접 기금을 모아 학교 햇빛발전소를 설치했다. 그 과정에서 학생들은 교과와 연계해 업사이클링, 기후위기 대응, 탄소중립 마을 만들기 등 실제 프로젝트를 수행했다.학교의 옥상에서 시작된 변화는 교실과 마을로 확장됐고, 학생회는 채식 급식과 온실가스 감축 실천을 주도했다. 교사들은 기후수업과 프로젝트 학습으로 뒷받침했다. 국사봉중학교의 전환은 단순한 설비 설치가 아니라, 참여와 학습, 공동체의 상상력이 결합된 에너지 전환의 학교 모델을 보여준다.이제는 전환을 더욱 흥미롭게, 더욱 놀라운 방식으로 어디까지 확장할 수 있을지, 함께 상상할 필요가 있다. 부천에서도 상상이 현실이 되고, 현실이 다시 새로운 상상을 낳는 순환이 만들어지길 기대한다.