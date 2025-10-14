'납치 위험' 속에서도 캄보디아로 떠난 한국인들, 왜?

한국인들의 캄보디아 감금 피해 사례가 속출하면서 그들이 왜 그곳까지 갔는지 의문을 품는 이들이 많습니다. 현재까지 납치·감금된 사례를 종합해 보면, 대부분 SNS 등을 통해 고수익 알바 등에 지원한 이들이었습니다.
한국인이 살해되고 납치됐다는 뉴스가 계속 나오지만 SNS 등에는 여전히 월 700만 원을 보장한다는 구인 글을 쉽게 접할 수 있습니다. 단순히 구인 글만 돌아다니는 것이 아닙니다. 수영장까지 있는 고급 리조트 단지를 보여주면서 여행을 즐기는 동시에 돈까지 벌 수 있다며 유혹하는 사진이나 동영상도 있습니다.
특히 '나이나 학력 불문'에 항공권까지 제공한다는 글은 취업준비생이나 실업자 등의 마음을 흔들기에 충분해 보입니다. 감금됐다가 풀려난 이들은 이구동성으로 "갔다가 아니면 돌아오면 된다라는 생각을 갖고 캄보디아로 왔다"고 말합니다. 하지만 현실은 달랐습니다. 그들은 공항에 도착하자마자 여권과 휴대폰을 뺏긴 채 외딴 곳에서 감금과 폭행을 당했습니다.
점점 지능화되어가고 있는 납치 수법
동남아에서 발생하는 범죄의 시작은 통역이나 번역과 같은 정상적인 아르바이트였습니다. 하지만 취업난과 실업난, 경제난, 코인 열풍 등이 일자 '고액 아르바이트'를 미끼로 내세우기 시작했습니다.
단순히 고수익 아르바이트 때문에 캄보디아로 간 피해자만 있는 것은 아닙니다. SNS에는 "캄보디아에 서류 가져다주실 분", "캄보디아 여행 동행자분 구해요" 등 단순 알바나 동행자를 구하는 글도 있습니다.
캄보디아에서 범죄 조직에 납치돼 지난 8월 고문으로 숨진 한국인 A씨를 캄보디아로 유인한 이는 같은 대학 선배였던 것으로 확인됐습니다. 이와 비슷한 사례로 감금된 피해자 중에는 할당량을 채우기 위해 자신의 지인들을 끌어들이는 경우도 있었습니다. '피해자'가 '피의자'로 바뀌는 것입니다. 이런 경우 범죄를 저질렀다는 죄책감으로 인해 오히려 범죄 집단에 충성을 다할 수밖에 없다고 합니다.
피해 사례 속에는 "인테리어 업자인데 와서 단순 견적만 내줘도 높은 견적료를 지불하겠다"라는 말에 속은 피해자도 있었습니다. 온라인커뮤니티에는 여행 중에 만난 한국인이 여성이 있는 술집을 알고 있다며 끌고 가려고 해서 택시를 타고 도망쳤다는 경험담도 올라왔습니다.
이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 13일 KBS와 한의 인터뷰에서 범죄 조직이 한국인을 표적으로 범죄를 저지르는 이유에 대해 "한국은 사기를 저질렀을 때 송금을 받을 확률도 높고, 몸값의 가치도 상대적으로 다른 나라에 비해 높기 때문"이라고 밝혔습니다.
동남아 범죄, 예방에도 힘써야
온라인에 글을 쓴 한 교민은 "캄보디아 대사관 직원들도 미칠 지경일 것"이라며 "(언론)기사에서는 대사관이 자국민 구출에 소홀했다며 비판하지만 그래도 자국민이라 최선을 다해 구출하고 송환하는 중"이라고 말했습니다. 또한 "대사관, 한인회, 한인구조단, 교민들에게 새벽에도 주말에도 구해달라는 연락이 온다"며 "문제는 대사관에 이들을 본국으로 보낼 예산이 없어 한인회장이나 대사관 직원, 일부 교민들이 자비로 그들을 돕고 있다"고 밝혔습니다.
정명규 캄보디아 한인회장도 13일 <CBS라디오> '김현정의 뉴스쇼'와 한 인터뷰에서 "일주일에 5~10명이 한인회에 '탈출을 도와 달라'는 연락을 해 온다"며 "혼자 탈출하는 경우도 있고 두세 명씩 무리져서 도망 나와서 함께 있다가 연락하는 경우도 있다. 도와주려고 노력하고 있지만 너무 많다 보니 어려움이 있다"고 토로했습니다.
한편, 텔레그램에서 캄보디아 범죄 집단의 정보를 올린 채널 운영자는 "두 달 동안 언론보도, 방송보도 단 한 건도 나오지 않은 사건을 이제 와서 발등에 불 떨어진 것처럼 연락 주시고 취재하시려는 분들께서 저를 '사적 제재'라고 지적하며 비하할 수 있느냐"라며 자신을 다룬 언론보도를 비판했습니다.
일각에선 수백 명의 한국인들이 납치돼 피해자가 발생했는데도 언론 보도나 정부의 손길이 부족했다면서 이번 기회에 범죄 예방과 피해자 구출, 범죄자 검거에 더 힘을 쏟아야 한다고 지적했습니다.
