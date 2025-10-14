'납치 위험' 속에서도 캄보디아로 떠난 한국인들, 왜?

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 캄보디아 내 한국인 범죄 피해와 관련해 더불어민주당 윤후덕 의원의 질의를 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲단순 서류 배달이나 여행 동반자를 구한다는 캄보디아 관련 구인 글. ⓒ 온라인커뮤니티 관련사진보기

큰사진보기 ▲SNS에 올라온 동남아 고수익 아르바이트 구인 글 ⓒ 온라인커뮤니티 갈무리 관련사진보기

