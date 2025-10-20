통일국시론과 반공국시론 논쟁

큰사진보기 ▲유성환 의원 집을 포위한 7백여 명의 보수단체 회원들. ⓒ 동아일보 관련사진보기

인도 - 진실만이 승리한다

베트남 - 독립·자유·행복

그리스 - 자유 아니면 죽음

독일 - 통합과 정의와 자유

스위스 - 하나는 전체를 위해, 전체는 하나를 위해

영국 - 신과 나의 권리

프랑스 - 자유·평등·박애

남아프리카공화국 - 다양성 속의 통합.



큰사진보기 ▲유성환 의원(오른쪽). 사진 속은 1985년 모습. ⓒ 동아일보 관련사진보기

우리나라는 국시를 반공으로 세우고 올림픽 때 동구 공산권이 참가하겠나, 또 모든 나라와 무역을 하는데 반공을 국시로 하는 게 합당한가... 나는 반공정책을 발전시켜야 된다고 보는 사람이다. 그러나 이 나라의 국시는 반공보다 통일이어야 한다. 오늘날의 강대국들의 한반도 현상 고착정책에 많은 국민들이 우려를 표시하고 있다. 적어도 분단국가에 있어서 통일 또는 민족이라는 용어는 이념으로까지 승화되어야 한다... 통일이나 민족이라는 용어는 그 소중함으로 생각하면 공산주의나 자본주의라는 용어보다 그 위에 있어야 한다.(마이크가 꺼진 뒤) 통일원의 예산이 아시안게임 선수후원비와 기타 경비보다 적은 것은 이 정부가 통일정책에 너무 소극적인 것이 아닌가.

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

국가이념이나 정책의 기본 방침, 또는 그러한 내용을 담은 문건이나 표어를 국시(國是, national motto)라 한다.우리의 국시는 교육 이념으로 교육기본법(제2조)에 언급되고 있는 "인간을 널리 이롭게 한다"라는 고조선의 건국이념인 '홍익인간'이다. 국시를 사전에는 "국민 전체가 옳다고 믿는 주의와 시정의 근본방향"이라 정의한다.외국의 경우를 살펴본다.군사독재 시대에는 반공이 국시였다.박정희는 이른바 5.16 '혁명공약' 제1에서 '반공국시'를 내걸었다. 국민은 각종 행사장에서 '혁명공약'을 복창했다. 민주화가 진척되면서 시대가 변하고 국민의 인식도 바뀌고 있었다. '통일국시론'이 제기된 것이다. '우리의 소원은 통일'이라는 노래는 초등학생들도 널리 불렀다.1985년 10월 14일 유성환 신민당 의원이 의정 단상에 섰다. 대정부 질의를 하기 위해서였다.유 의원의 발언은 끝까지 이어지지 못했다. 여당인 민정당 의원들의 고함과 의장의 발언 중지로 본회의가 정회되고, 귀가한 그는 즉각 자택에 연금되었다. 정부 여당은 유 의원 발언을 용공좌경으로 규정하고 구속절차를 밟았다. 다음날 전두환 대통령 명의로 된 체포 동의서를 국회에 접수시켰다. 적용된 법규는 국가보안법 제7조 1항(반국가단체 찬양고문)혐의였다.결국 유 의원은 국회에서 체포동의안이 의결되면서 체포되고 의원직이 박탈되었다. 이로써 통일국시론은 사라졌지만 식자들의 내면 깊숙이 스며들었다. 유 의원의 재판과정에서 이 논쟁은 법정으로 옮겨졌다. 변호인단은 "현실적 관점에서 올림픽을 앞두고 공산권 참가의 걸림돌을 치울 필요성, 국제정치의 관점에서 열강의 한반도 분단고착화 정책의 변화 필요성"에 대해 변론을 폈다. 유 의원은 "두 가지 논리를 종합한 국가이익의 거시적 관점과 민족적 열망의 관점에서 반공국시를 부정하고 통일국시를 주장했다"고 밝혔다.당시 고등학교 국정교과서에 평화통일이 국시라고 되어 있음에도 전두환 정권과 이에 맹종한 민정당 의원들은 평화통일 국시론자를 투옥시켰다. 검찰은 비록 헌법에 평화통일론이 표현되어 있으나, 평화통일의 절대화는 적화통일 조차 용인한다는 희안한 논리를 동원하여 변호인단에 맞섰다. 각 대학에서 교수들은 평화통일론을 옹호하였다.재판의 직접 당사자가 아니라는 점에서 객관적 제3자라고 할 수 있는 교수들의 입장은 통일국시론에 서 있다. 그 논리는 첫째, 국시는 헌법상의 개념이 아니라는 전제 위에 헌법 전문이 규정하는 국가이념의 해석상 평화통일 국시론이 타당함을 논증한다. 둘째, 국시는 부정적 가치가 아니라 긍정적 가치여야만 한다는 논리적 조건은 민족의 지상과제를 충족시키는 평화통일 국시론으로 귀결된다. 셋째, 반공은 목적을 위한 수단의 위치에 있으므로 목적 개념인 국시는 민족의 염원인 평화통일의 목적에 도달해야 된다는 것이다. (주석 1)'평화통일론'의 국시론을 폈다가 의원직을 빼앗기고 옥고를 치른 유성환의 '국시론 정책질의' 요지는 다음과 같다.주석1> 이수인, '반공국시론에서 통일국시론으로', <90년대 한국사회의 쟁점>, 26쪽.