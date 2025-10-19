김재규재판 검사와 변호사의 논쟁

큰사진보기 ▲김재규 재판박정희 대통령 ‘시해’ 혐의로 재판정에 선 김재규 중앙정보부장. 혹자는 김재규가 박정희를 쏜 후 ‘육본’이 아닌 ‘남산’ 중앙정보부로 갔으면 역사가 바뀌지 않았을까 생각하기도 한다. 2020년 그의 이야기를 다룬 영화 <남산의 부장들>이 개봉했다. 김재규와 그의 부하들 이야기는 임상수 감독이 메가폰을 잡아 <그때 그 사람들>(한석규와 백윤식 주연)이라는 영화로 제작해서 개봉한 바 있다. ⓒ 국가기록원 관련사진보기

검찰논고



첫째로, 피고인은 범행의 동기를 민주회복을 위한 혁명이란 대의명분을 주장하지만, 전혀 날조된 거짓임이 판명되었다. 어제까지 체제의 주도적 입장에 있던 자가 하루아침에 돌변하여 체제 타도를 외치면서 덜컥 대통령만 시해하면 모든 국민이 자신을 적극 지지 호응할 것이라는 과대망상과 막연한 기대에 젖은 것을 미루어 볼 때, 본 건 범행 동기는 오히려 정권욕이나 개인적 감정의 처리라는 탐욕성과 충동성이란 천박한 편린만을 엿보이게 할 뿐이다.



둘째로, 이 사건 범행의 전과정은 바로 폭력에 의한 정부 전복 기도이며 그 방법에 있어서 지극히 잔인하다는 점이다. 설사 피고인의 동기가 지극히 순수하고 숭고한 목적에서 출발한 것 이라고 하더라도, 자기 주장을 관철하기 위하여 폭력적 수단으로 정부 전복을 기도한다는 것은 폭력의 악순환만을 되풀이할 뿐 자유민주주의에 대한 중대한 도전이요 위협으로서, 국가는 그 자신의 존립과 안전을 위하여 이를 대역죄로 다스릴 수밖에 없다.

변호사 변론



첫째, 이 사건의 동기가 말살되었던 자유민주주의를 회복하고 그렇게 하지 않으면 국민적 저항으로 많은 국민이 희생되고, 급기야는 국가적 위기마저 초래될 것을 방지하기 위하여 애국충정에서 단행하였다는 점.



둘째, 말살된 자유민주주의를 회복하기 위해서는 이 방법을 택하는 외에는 달리 방법이 없었다는 점.



셋째, 이 사건으로 유신헌법은 폐지되고 다시는 독재자와 장기집권을 할 수 없도록 하는 민주헌법을 만들어야 한다는 국민적 합의가 이루어졌다는 점.



넷째, 때문에 국민은 물론 전 세계의 민주우방국가에서 재판 결과에 대해 깊은 관심을 가지고 주목하고 있다는 점.



다섯째, 이 사건의 재판 결과는 이 사건에 관여한 검찰관이나 변호인, 피고인 및 재판관 모두가 바라든 바라지 않든 간에 역사에 길이 남게 되어 사가들의 평가를 받게 될 것이라는 것이다.

상고이유서



AD 기원전 철인 플라톤과 중세기 신학자인 존 솔즈베리의 폭군 정벌론은 불법하게 군주 자리를 차지한 자는 '호칭상의 폭군'이요, 그 정치를 반국민적으로 한 자는 '통치상의 폭군'에 해당된다고 했다. 그 학설에 따르면 묻기를 "이러한 폭군은 필연적이라고 할까 운명의 정한 바라고 할까 그 후 반드시 피살되거나 전제군주가 되어 인간에게 늑대로 변할 것인가"라는 물음에 답하기를 "대체로 그렇게 될 필연성이 있다"라고 플라톤의 국가론에 적혀 있다.



중국의 맹자는 양해왕 편에서 제나라의 선(宣)왕이 묻기를 "현직 왕인 주를 그 신하가 죽였는데 있을 수 없는 일이 아니냐" 하니, 왕이 다시 묻기를 "주는 왕이 아니었는가" 하니, 그에 맹자는 "백성을 괴롭히는 왕은 왕이 아니라 필부"라 하였다고 수록되어 있다.



지금 계엄령 속에서도 대부분의 국민은 피고인을 의사로 생각하고 의인을 죽여서는 안된다는 것이 현재의 여론인 것도 재판관들께서는 깊이 생각하셔야 할 것이다.



의인이라고 인정은 하면서 죽여야 한다는 것은 우리들이 스스로 옳은 것의 실현을 위해 노력하는 것을 포기하는 패배주의자이거나 현실에 안주하는 현실주의자라는 비난을 받아야 할 것이다.

박정희 암살사건 공판 "의인이라 인정하면서 죽이면 패배주의"10.26사태로 김재규는 군법회의에 회부되었다. 18년 동안이나 철권통치를 자행해 온 독재자의 암살을 둘러싸고 계엄사령부 합동수사본부와 검찰은 이 사건을 내란목적 살인 및 내란 미수죄로 기소하고 변호인단은 저항권에 따른 민주혁명이라고 맞섰다.합수부는 수사발표에서 김재규를 '대역 원흉'으로 규정하고 검찰도 내란 수괴로 인정하였다. 이에 반해 김재규는 변호사에게 "로마를 위해 시저를 죽여야만 했던 브루터스의 심정이었다"고 '의거'를 주장했으며 변호인단은 '민주혁명'이라고 정의하였다.10.26사건은 군사재판의 첫 공판부터 검찰과 변호인단 사이에 설전이 벌어졌다. 설전의 단초는 법무사 신복현 준장이 "...변호인단에게 한 가지 경고하겠다."고 전제, "적법하게 기소된 피고인에게 '장군'이라든가 '부장'이라든가 하는 전관(前官)에 대한 호칭을 삼가 달라"고 한데서 발단되었다. 이에 김정두 변호사가 "소송법에 기소돼 있는 사람은 반드시 '피고인'으로 불러야 된다는 규정이 없으니... 변호인이 재판받는 사람에 대해서 대접으로나 고의적으로나 존경심을 가지고 존칭을 붙여서 호칭하는 것은 위법이 아니라"고 반박했다. 유죄의 확정 판결이 있기 전까지 피고인의 인권은 존중돼야 한다는 것이었다. 2회 공판부터 법무사가 황종태 대령으로 바뀌었다.고등군재의 논고와 변론 그리고 명문으로 알려진 장문의 상고이유서의 요지를 살펴보자.김재규 재판에 참여한 변호인단은 이돈명, 강신옥, 김제형, 조준희, 홍성우, 황인철, 안동일 변호사 외 다수였다.