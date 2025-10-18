광주민주화운동의 정맥과 신군부 반역 쟁점

큰사진보기 ▲옛 전남도청 앞 광장에서 열린 민족·민주화 성회민족·민주화 성회는 전남대학교 총학생회와 교수단을 필두로 하여 광주시민들이 모여, 신군부 집권 음모를 규탄하고 민주주의 실현을 요구하였다. *본사진은 '광주5·18국립묘지 주차장 매점 옆 사진전시관'에 전시된 사진을 재촬영한 것입니다* ⓒ 김보예 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

5·18광주항쟁은 신군부에 의해 압살당한 우리 민주주의의 맥을 살리고 전승하는 민주화운동이었다. 박정희의 쿠데타와 유신체제로 민주주의가 질식되었다가 10·26 의거로 간신히 소생하던 것을 전두환의 5·17쿠데타와 광주학살로 명맥이 짓밟혔다.광주항쟁이 아니었으면 우리는 더 긴 세월 압제에 시달리고 민주주의는 지체되었을 것이다. 광주항쟁을 계기로 학생·노동자·민주인사들의 잇따른 분신·투신·자결 등, 자신을 던져 민주화의 불꽃을 잇고 마침내 1987년 6월 민주항쟁을 불러왔다. 4·19혁명이 민주화의 디딤돌이었다면 5·18광주민주화운동은 징검다리가 되고, 6월항쟁은 건널목이고, 촛불시위와 빛의 혁명으로 마침내 광장에 이르렀다고 할 것이다. 아직도 주변에는 "전두환이 정치를 잘했다."는 생각과 "북한의 조종과 북한군 투입"이란 반이성적 부류가 존재한다.5·18의 역사성과 가치, 성과 그리고 지금 어느 지점에 이르렀고 어떤 의미가 부여되는지, 나름의 정리를 시도한다.첫째, 복합적인 시민혁명의 성격을 갖는다. 항쟁에는 근로빈민·농민·무직·운전기사·영세업자·행상·노점상 등 기층민중과, 학생·회사원·교수·교사·공무원·성직자·변호사·약사 등 중산층이 두루 참여하고, 사망자·부상자·구속자·실종자 등 계층도 다양하다.둘째, 5·18의 목표가 뚜렷했다. 민주주의 회복·불법적인 비상계엄 철폐·유신잔당 퇴진·김대중 석방 등 민주주의를 추구하는 데 목적이 있었다. 계엄 당국과 족벌신문 등이 붉은 색을 칠하려고 시도 했지만, 시민들의 시위구호나 각종 성명서·유인물은 하나같이 민주주의를 목표로 삼았다.셋째, 무장봉기를 들 수 있다. 한국 근현대사에서 동학농민혁명을 제외하고는 민중운동사에서 무장봉기의 경우는 찾기 어렵다. 광주항쟁은 박정희 군부독재 18년을 겪은 시민들이 미국의 지원을 받은 신군부의 계엄 특수부대와 대항하려면 일정한 무장이 요구되었고, 정당방위 차원에서 무장을 갖추게 되었다. 해서 계엄군으로부터 희생을 최소화 할 수 있었다.넷째, 민족자주정신의 체현이다. 항쟁기간 평화통일론이 제기되고, 미군의 역할과 주한 미대사의 망언이 전해지면서 민족자주론이 나오고, 항쟁 후에는 대학생들이 광주미문화원과 부산미문화원 등을 점거하기에 이르렀다. 이런 과정에서 5·18 당시 미국의 책임을 묻게 되고, 일부에서는 주한미군철수론이 제기되었다.다섯째, 시민공동체 정신의 발현이다. 행정질서가 마비된 상태에서 그리고 외부와의 연결이 차단된 상황에서 시민들은 질서를 유지하고 생필품을 나눠쓰고, 헌혈에 앞장서는 등 자치와 코뮨을 이루었다. 우리 역사에서 보기드문 사례에 속한다.여섯째, 고도의 도덕성을 유지하였다. 항쟁기간 상당량의 총기가 시민들 손에 들어갔음에도 불구하고 은행·백화점·금은방·부호 등이 단 한 건도 털리거나 습격당하지 않았다는 것은, 세계 각국의 시위사태에서 나타난 현상과 비교할 때 특수한 경우가 아닐 수 없다. 광주항쟁은 그만큼 도덕성의 바탕에서 진행되고 윤리성이 지켜졌다.일곱째, 광주항쟁으로 인해 신군부에 의해 수립된 전두환·노태우 정권이 국민적 정통성을 갖지 못하도록 만들었다. 5·16쿠데타와 유신정변이 반헌법적인 역모였음에도 불구하고 나름의 연속성을 갖는 데 비해 5공과 6공은 역사적인 정당성과 정통성을 갖지 못하게 된 것은 광주항쟁이 있었기 때문이다.여덟째, 군부의 정치개입에 경각심을 불러일으켰다. 불법적인 계엄군에 광주의 시민군이 맞서고, 항쟁 이후 전두환·노태우 등 주모자들을 법정에 세우면서, 군부 내의 야심가들에게 레드카드가 제시되었다. 다만 박근혜 탄핵 과정에서 국군기무사 조현천 사령관 등이 위수령과 계엄령 선포 등 쿠데타를 모의한 것은, 아직도 군부내에 '정치군인'의 잔재가 남아 있음을 보여준다. 이들의 음모를 발본색원하도록 국민적인 감시가 절실한 과제이다.아홉째, 광주항쟁은 민족사의 면면한 저항의 맥락을 승계하고 확산하였다. 동학혁명→만민공동회→의병→3·1혁명→임시정부→의열단→독립군→광복군→4월혁명→부마항쟁→광주 민주화운동→6월항쟁→촛불시위→빛의 혁명으로 이어지는 민족사의 정맥(正脈)을 잇고, 향후 민주화와 민족통일운동의 동맥(動脈)으로 작용한 것이다.