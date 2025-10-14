무려 고조할머니까지, 한글학자가 '족보'에 매달린 사연

큰사진보기 ▲조선어학회 잡지 한글, 한글학자 송병수의 소장품 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

내 또한 숲이 되어,

푸른 하늘을 이고 서고 싶다.



ㄴㅐ ㄸㅗㅎㅏㄴ ㅅㅜㅍㅇㅣ ㄷㅚㅇㅓ,

ㅍㅜㄹㅡㄴ ㅎㅏㄴㅡㄹㅡㄹ ㅇㅣㄱㅗ ㅅㅓㄱㅗ ㅅㅣㅍㄷㅏ.

큰사진보기 ▲한글학자 송병수의 비교 음성학 도표 및 할자체 표기 등 자료 ⓒ 이완우 관련사진보기

자녀의 한글 이름 (아보 송병수 작명)

이정이(딸), 어지니(아들), 열리미(딸), 언더기(딸), 움지기(아들), 송송이(아들),



손자녀의 한글 이름 (아보 송병수 작명)

가라모(손자) 길마로(손자) 거름수(손자) 그라메(손녀) 커다모(손자)



증손자녀의 한글 이름 (아보 송병수의 자녀나 손자녀가 작명)

내소리(증손녀) 내벼리(증손녀) 누미르(증손자) 누리하(증손녀) 나이루(증손자) 나리라(증손녀)

예시 하나(차트 내용 요약)



추천 이름 : 마파지

(풀이) 마ㅎ + 받이(접미사), 남쪽 언덕받이>언덕배기

아늑하고 포근하게 감싸는 형국(形局)의 이미지.

(근거) 여천군 화정면 여자리에 '마파지'란 마을이 있다. '지'로 끈난 이름은 삼국유사에 어지(於豉), 거타지(居陀知), 아비지(阿非知) 등의 관행이 보인다. '마파지'는 뜻으로 보아 여성 취향의 이름이라 하겠다.



예시 둘(차트 내용 요약)



추천 이름 : 산도레

(풀이) 산(生) 돌(石) + ㅔ (여성 이름 접미사)

(근거) 여성 이름 접미사 'ㅔ'는 한글 이름 민들레, 한자 이름 세오녀(細烏女) 김갑례(金甲禮) 박신애(朴信愛) 등 여성 이름 끝에 'ㅔ, ㅐ' 음이 보인다. 세계 어느 나라의 말이거나 이름을 지을 때 보통명사 그대로가 아니고, 보통명사를 변형시켜서 만들어 내는 것이기 때문에 작명(作名)이란 말이 쓰인다. 곧 개념을 약간 모호화(模糊化)하는 그것이 비결이다.

큰사진보기 ▲한글학자 송병수의 한글 연구 자료 ⓒ 이완우 관련사진보기

주영이 柱永

정丁백여비伯燁 영광 사람>丁우혀니

(풀이) 딸 주영이(주영). 영광 사람 정우혀니(정우현)의 아들 정백여비(정백엽)와 결혼하였다.

이름씨(명사) 대이름씨(대명사) 움직씨(동사) 그림씨(형용사)

매김씨(관형사) 어찌씨(부사) 이음씨(감탄사)



움직씨(동사) 제움직씨(자동사) 남움직씨(타동사) 돕움직씨(조동사)

그림씨(형용사) 제그림씨(형용사) 남그림씨(지정사) 돕그림씨(조형사)

큰사진보기 ▲한글학자 송병수의 우리말 문법 연구 자료 ⓒ 이완우 관련사진보기

"미래에 투자하여 생리(生理, 사는 도리)를 열음이여 멀고 긴 눈으로 세대를 살찌우다."

큰사진보기 ▲순천대학교 창립자 김종익 기념비, 한글학자 송병수의 글 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 9일, 579돌 맞은 한글날이었다. 한글날을 기념해 오는 18일까지 전국 각지에서 '2025 한글 한마당' 행사가 열리고 있다.전남 순천의 아보 송병수(1919~2002)는 묵묵히 한 평생 한글 사랑에 헌신한 한글학회 선구자였다. 아호(雅號)인 '아보'는 '아끼고 보살피자'는 의미의 우리말이다.송병수는 광양의 옥룡보통학교 시절부터 한글에 관심이 많았다. 중학교 담임교사 송재철은 "네가 조선말에 관심이 많은데, 서울에 조선어학회가 있다"고 알려주었다. 송병수는 조선어학회로 편지를 보냈다. 얼마 후 조선어학회에서 <한글> 잡지 몇 권을 보내왔다.중학생 송병수는 조선어학회에 회원 가입하고 회비를 납부하며, <한글> 잡지를 정기 구독 신청하였다. <한글> 잡지가 매달 송병수의 집으로 배달되자, 일본 순사가 중학생의 집으로 찾아왔다. 때로는 <한글> 잡지를 땅에 패대기쳐 짓밟았다. 송병수는 그렇게 요시찰 학생이 되었다. 어느 날은 일본 순사가 보는 앞에서 송병수는 <한글> 잡지를 "이제 안 본다"라며 칼로 잘라야 했다. 일본 순사가 가고 난 뒤에 송병수는 다시 잡지를 집어 들어 소중히 간직했다고 한다.최근 송병수의 서고를 자녀들이 정리했다. 무슨 책인지 모르게 다른 종이로 싸고 끈으로 묶은 책더미 여럿을 발견했다. 조선어학회 잡지 <한글>이 10권씩 소중하게 묶여 있었다. 그 책들 사이에 신채호의 <조선상고사>도 있었다.광양의 선비 고암 황병중(1871~1935)은 송병수의 외삼촌이었다. 그는 '우리 조선도 주자학을 멈추고 양명학을 했더라면, 일찌감치 근대화에 성공했을 것이다. 주자학에 매몰되었기 때문에 근대화에 뒤졌다'라고 한탄했다고 한다. 황병중은 양명집초(陽明集鈔)와 독왕양명집(讀王陽明集)을 저술했다. 양명학자 황병중은 어린 조카 송병수를 보고 "그놈 참 선상으로 생겼구나"라며 기특하게 여겼다고 한다.송병수는 1935년에 순천공립농업학교(1회)에 입학하였고, 사범학교를 졸업하고 교사가 되었다. 그는 한평생 한글학자의 길을 걸었다. 송병수는 할자체(割字體) 문장 표기를 스스로 체계화했다. 조선어학회 잡지 <한글>에도 '한글'을 'ㅎㅏㄴㄱㅡㄹ'로 표기한 사례가 보인다. 아래는 송병수가 쓴 메모를 정리한 것이다.초성, 중성, 종성이 한 음절을 이루고 한 글자 형태로 쓰는 한글을, 로마자 알파벳 표기처럼 자음과 모음의 음소를 한 줄로 나열하여 가로쓰기하였다. 표기에 익숙해진다면 이 방식도 효율적이지 않을까? 그는 또한 '한글 풀어쓰기 낱자의 활자체 글자꼴과 이름 시안'을 연구하여 제시하고 있었다.한글학자 송병수의 한글 사랑은 우리말 이름 짓기로 실천되었다. 그는 1948년부터 자녀가 태어나면 우리말로 이름지었다. 한글학회 이름 잔치에서 큰 상을 받기도 했다. 아보 송병수 직계 가족의 한글 이름은 세대를 이어 우리말 이름짓기 전통으로 계승되고 있다. 송병수의 우리말 사랑, 언어 철학과 가치관이 날마다 생생하게 가족의 이름에서 살아나고 있다.송병수의 우리말 이름이나 지명에는 '부르메기' 이론이 적용된다. '부르메기'는 '부르다'와 '메기다'를 어원으로, 발음이 편리한 특징이 있다. 모음으로 이름이 끝나면 주격조사 '가'가 붙는다. 자음으로 끝나면 '이'자 등 모음을 이름에 붙여준다.송병수가 시도한 '부르메기' 작명법은 우리말 사랑의 정서적인 차원의 실천이 아니었다. 한국어의 고어(古語)에는 모음으로 끝나는 명사가 많다. 어쩌면 이 '부르메기' 작명법은 한국어의 뿌리를 찾기 위한 언어학적 방법이 아닐까?송병수는 아름다운 우리말 이름 짓기 활동을 전개하였다. 작명을 의뢰받으면, '이름지이' 차트를 작성하면서, 온 정성을 다하여 우리말 이름을 지었다. 이 차트에는 작명 대상자의 생년일시, 사주(四柱), 당사주, 부모와 조부모 이름, 보호자가 이름에 붙이고 싶은 가치관 등이 상세히 기록되었다고 한다.또 송병수는 1985년, 7년동안 매달린 끝에 한글판 <여산송씨 가승보>를 발간하였다. 고조할머니 대까지 거슬러 올라가며, 선대 여성들의 이름을 찾아 기록하였다. 이들의 친정 직계 자손과 고모 쪽의 직계 자손까지 밝혀냈다. 대단히 혁신적인 족보 작업이었다. 송병수는 가문의 족보를 한글로 편찬했으며, 결혼한 딸의 이름을 찾아 분명히 밝혔다. 결혼한 딸 표기 예시는 다음과 같다.이렇게 이해된다. 출가한 딸의 이름을 먼저 밝혀주고 있다. 여성 인권의 선언이 가문의 족보에서 실현되고 있었다. 족보의 이름에 부르메기 원리를 적용하여 한글 이름을 썼다. 한글학회 허웅(1918~2004) 이사장은 송병수가 편찬한 한글 족보를 우리나라 최초의 진정한 한글 족보라고 평가했다. 가문의 족보에서 여성의 이름을 찾아주는 시도는 여성 인권 회복의 기본적인 실천이었다.송병수는 <백계산 옥룡사 선각국사 도선 비명의 이해를 위해서> 연구 등 향토 역사의 많은 논문을 발표하였다. 또한 <우리말본을 읽고서, 학교 문법 체계 확립을 위한 발표> 등 국어 언어학의 연구 업적도 많다. 그가 국어의 품사 분류를 새롭게 제시한 용어 일부는 다음과 같다.아보 송병수는 향토 사학자로서 지역사회의 역사 문화를 탐구하였다. 그는 국어 학자로서 평생을 우리말과 우리글의 문법 체계 확립을 시도하였다. 민족혼을 일깨우고, 민족 주체성을 확립하는 데 공헌하였다.순천대학교는 우석 김종익(1886~1937)이 1935년에 세운 순천공립농업학교를 토대로 설립되었다. 순천공립농업학교는 농림전문학교와 농림전문대학을 거쳐 1982년에 4년제 국립순천대학교로 승격된다. 이 학교를 설립한 김종익은 일제강점기에 민족 자본 보호와 육성에 앞장섰으며, 한국인 최초로 증권회사 설립을 추진하기도 하였다.순천대학교 교정에 김종익의 기념비가 있다. 이 기념비에 새겨진 글귀는 진취적인 순천의 정신을 반영하고 있다. 이 글귀는 1935년에 순천공립농업학교 1회 입학생인 한글학자 송병수의 글이다.박옥임 순천대학교 명예교수가 4년 동안 한글학자 송병수의 연구 자료, 한글 사랑과 실천의 업적을 찾아서 책자를 출판하였다. 오는 17일 순천대학교 산학협력단 파루홀에서 한글학자 송병수 선생의 한글 사랑과 함께한 일생을 담은 <아보 송병수 선생> 출판 기념회를 열 예정이다.한글학자 송병수는 한글 연구와 교육에 평생을 헌신하였으며, '순천 시민 헌장'과 '순천 시민의 노래'를 제정했다. 그의 한글 사랑 활동 업적은 '대한민국 40년사'에 수록되었으며, '국가상훈편성위원회'가 발표한 '현대사의 주역'에 수록되었다. 579돌 한글날을 맞은 때, 한글학자 송병수 선생의 한글 사랑 인생과 업적이 새롭게 조명되기를 바란다.