투사 김병곤을 지탱한 전천후 전사 박문숙

"우리 아들이 서울대생이란 말이다. 니깟 것들이 감히⋯."

"하느님, 우리 남편 살려주세요. 절대로 절대로 보낼 수 없어요."

1985년 12월 민가협은 민청련 탄압사건으로 구속된 남자들의 아내들이 주축이 되어 만들어졌다. 민청련 여자들은 공동투쟁을 하는 민가협 회원들 특히 '구속학생학부모협의회' 회원을 모시는 일에 애로사항이 많았다. 사는 지역도, 형편도, 성격도 각양각색인 어머니들. 아들이 서울대면 엄마도 서울대고, 아들이 총학생회장이면 엄마 위상도 그만큼 높았다. 교도소 경비교도대나 전경이나 시위진압대 앞에서 엄마들은 소리소리 질렀다.기세등등하고 말발도 센 어머니들 다독이고 조율하는 일은 박문숙이 맡았다. 제 돈으로 커피 사 먹이며 어머니들 말씀에 맞장구도 쳐주며 살살 구슬리고 설득하는 고난이도 작업을 문숙이는 척척 해냈다.86년 1월 초, 김병곤은 집시법 위반과 국가모독죄로 2년 형을 선고받았다. 서른 셋의 창창한 젊음이 맞는 다섯 번째 감옥이라, 노련한 이답게 감옥생활도 슬기로웠다. 면회 오는 아내에게는 숙제를 오지게 내줬다. 누구는 난닝구, 빤쓰가 없고, 누구는 영치금이 없고 또 누구는 볼 책이 없으니 다음 번에 올 때 꼭 챙겨주시오, 라며.김병곤은 감옥 속에 갇혀 그저 느느니 걱정이었다. 편지마다 구구절절 당부가 많았다. 당신 혈압이 너무 낮아 걱정이다, 어머님 제사와 아버님 61세 생신은 잘 차려드렸나, 당신이 나 대신 잘했으리라 믿는다. 은희가 두 돌이 되더니 말도 곧잘 하고 너무 귀엽더라. 와락 안아주고 싶은 충동을 억누르느라 힘들었다. 은희가 아빠 봤다고 했을 텐데 희진이가 섭섭해 하지 않드나, 당신이 바쁘겠지만 은희를 종종 데리고 왔으면 좋겠다, 등등.1심이 끝나자 서울구치소에서 안양교도소로 이감을 갔다. 그 사이 문숙은 밖에서 사단법인 '한마음생활협동조합'을 조직하느라 바빴다. 남편 옥바라지 하랴, 생협 꾸리랴 아이들을 어떻게 할 수가 없었다. 생각하다 못해 문숙이는 남편 김병곤의 큰누나 신세를 지기로 하고 시누 댁으로 들어갔다.시누 댁에서 몇 달을 신세지다 광명시 철산동으로 이사했다. 그곳에 여성노동자와 청년시민운동단체 활동가들의 아이들을 보호하는 탁아소가 생겼기 때문이다. 문숙이 뿐만 아니라 김설이, 조명자까지 철산동으로 모여 민청련 '철산동 3인방'이 탄생했다.네 번째 감옥살이까지는 큰 사고 없이 지났는데 다섯 번째 투옥 중에 엄청나게 당하는 사건이 일어났다. 안양교도소, 안동교도소를 거쳐 춘천교도소로 이감 간 지 한 달 반 만에 일이 터진 것이다. 강원대생 두 명이 검신 과정에서 교도소 주임과 부장한테 무차별 구타를 당하자 이에 항의해 같은 시국사범 20여 명이 보안과장 면담을 요구하며 샤우팅(감방 창문에서 바깥을 향해 큰 목소리로 구호를 외치는 교도소 내 투쟁)을 한 것이다.소요를 진압하려 즉시 경비교도대들 80여 명이 문을 열고 들어와 가스총과 최루탄을 마구 난사하며 곤봉을 휘둘렀다. 팔이 부러지고 얼굴과 머리가 깨져 유혈이 낭자했다. 서울대 임병수는 묶인 채로 공중에 들어 올려져 땅바닥에 패대기쳐져 실신하고, 다른 이들에 대해서도 수갑을 채워 포승줄로 묶고 매다는 비녀꽂기 같은 잔인한 고문을 자행했다.그 시간 문숙은 남편 김병곤과 면회를 하고 있었다. 면회가 끝날 때쯤 아무래도 예감이 안 좋았는지 무슨 일이 있을 것 같다고 내일 한 번 더 와달라는 당부를 하고 김병곤은 돌아섰다. 다음 날 문숙이가 갔을 때 두 달간 금치라며 면회를 시켜주지 않았다. 물론 면회금지에 대한 이유나 상황에 대한 설명도 없었다.그날 김병곤은 면회실을 나오자마자 보안과 지하 고문방으로 끌려갔다. 그리고 20여 명의 교도관들이 시골돼지 묶듯 팔다리를 묶고 담요를 뒤집어씌운 뒤 몽둥이와 군화발로 짓이겼다. 얼마나 맞았던지 두 달 금치기간 동안 걸을 수도 없었고 팔이 올려지지 않아 밥숟가락도 제대로 들지 못 할 정도였다고 한다.남편 김병곤과 함께 수감된 20여 명이 함께 면회금지가 된 상태. 그 안에서 무슨 일을 당했는지 가족들은 알 수가 없었다. 문숙이는 즉시 학부모들을 규합하여 교도소 철문 앞에서 '면회를 허용하라, 폭행담당자를 처벌하라. 교도소장 나와라' 구호를 외치며 농성을 시작했다. 하루 종일 교도소 철문을 두드리며 구호를 외치고 밤이 되면 근처 여관에서 쪽잠을 자는 일상이 한 달이나 계속됐다.아이들은 번갈아 시누 댁이나 근처에 사는 선배한테 맡겼다. 엄마 아빠도 없이 이 집 저 집 불안하게 떠돌던 어린 것들은 어땠을까. 순하고 조용했던 은희는 항상 잠을 잤다고 한다. 고모가 언니, 오빠 혼낼 때 저도 야단맞는 것 같아 무서웠고 저한테 그러는 건 아니었지만 엄마 선배, 그 이모가 큰소리 지르는 것도 무서웠다. 그 어린 것이 생각해 낸 자구책이 잠이었다. 방 한구석에서 잠이 들면 아무 것도 모르니까.문숙은 춘천인권위 사무실에 농성장을 꾸리고 가톨릭 농민회, 강원대 학생회와 연대해 낮이고 밤이고 교도소 철문 앞에서 농성을 벌였다. 김병곤을 면회한 건 갇힌 지 한 달 보름 만이었다. 가족들의 치열한 싸움으로 두 달 금치가 한 달 보름 만에 풀린 것이었다.문숙이와 시아버지, 큰누나 부부가 면회실에 들어갔을 때 김병곤은 교도관의 부축을 받고 들어왔다. 두 달 가깝게 시간이 흘렀는데도 혼자 걷지도 못하고, 피멍 든 얼굴은 잔뜩 부어있었다. 박문숙은 춘천지검에 춘천교도소 교도소장과 보안관장, 경비교도대장 그리고 폭행에 가담한 경교대원들을 폭행혐의로 고소했으나 '혐의없음' 판결이 나왔다.12월 4일에서 21일까지 수갑이 채워져 포승줄에 묶여 있었으니 그 팔이 온전하겠는가. 1987년 5월 13일, 공주교도소로 이감돼서도 어깨를 움직이지 못하고 통증으로 고통을 받았다. 이를 보다 못한 교도관이 굳어진 팔다리에 침을 놓고 찜질을 해 줄 정도로.87년 1월 남영동 대공분실에서 고문으로 숨진 박종철, 6월 호헌 철폐 시위에 앞장서다 최루탄에 맞아 숨진 이한열은 저항운동에 불을 붙였다. 백만 시민들이 '호헌 철폐 고문 중단' 구호를 외치며 서울 시청 앞 광장으로 몰려갔다. 시민들의 민주화 요구에 굴복한 노태우가 '6.29선언'을 공표했다.7월 8일, 마침내 감옥 문이 열렸다. 300여 명의 시국사범들이 풀려나면서 만기를 두 달 앞둔 김병곤도 석방됐다. 미국에 공부하러 간 줄 아는 큰딸 희진과 둘째 딸 은희에게 줄 초콜릿, 예쁜 인형 선물을 준비해서.온 국민의 민주화 열망이 빗발쳤고 정치권도 요동쳤다. 몸 추스를 새도 없이 그렇게 그리워하던 두 딸들과 놀아 줄 새도 없이 김병곤은 바로 투쟁 현장으로 들어갔다. 민청련 부의장과 민중운동 연합체인 민통련의 정책실 차장을 겸임하며 하루도 쉬질 못했다. 문숙이 역시 남편의 건강이 걱정됐지만 상황이 상황이니 만큼 뜯어말릴 수가 없었다. 그리고 87년 12월 16일, 13대 대통령을 뽑는 투표가 종료됐다.서울 구로구청 투표소 부정 투표함 신고가 들어온 것은 선거일 낮부터였다. 봉인되지 않은 투표함이 빵 상자 안에 담겨 개표소로 실려가는 것을 잡았다는 것이다. 현장을 잡은 구로 공정선거 감시단과 시민 수백 명이 선관위 간부들과 구로경찰서장까지 잡아두고 농성을 시작했다.민통련 선거대책 상황실장을 맡은 김병곤은 구로구청 현장으로 달려갔다. 남편의 상태가 걱정된 문숙이가 투표만 끝내고 바로 집에 와 쉬라고 신신당부했지만 상황은 걷잡을 수 없이 급박하게 흘러갔다. 수백 명의 시민, 학생들이 밀집해 부정선거 규탄 철야농성이 시작되고 김병곤은 어느새 농성지도부의 맨 꼭대기를 차지하고 있었다.춘천교도소에서 당한 고문후유증으로 온몸이 골병든 채, 감옥에서 나온 지 몇 달 되지도 않은 사람인데. 재야 선배와 동지들을 원망할 법도 하건만 문숙이는 묵묵히 지친 몸으로 농성장을 진두지휘하고 있는 남편에게 옷과 먹을거리를 나르며 곁을 지켰다.농성 3일째인 18일 새벽, 예상했던 대로 4천여 명의 무장경찰이 최루탄과 연막탄을 터뜨리고 쇠파이프를 휘두르며 농성장에 난입했다. 농성장은 삽시간에 아비규환으로 변하고 부상자들이 속출했다.밤늦게까지 남편 곁을 지키다 아이들 때문에 집으로 들어온 문숙은 아침에 소식을 듣고 남편이 끌려간 관악경찰서로 뛰어갔다. 아내를 본 김병곤이 희미하게 웃었다. 그 얼굴, 핏기라곤 없이 부숭하게 부은 희멀건 얼굴. 마치 지옥에서 기어 나온 사람 같았다.다시 옥바라지가 시작됐다. 남편 김병곤의 건강에 문제가 생겼다는 것을 안 것은 영등포교도소에서였다. 걸핏하면 소화가 안되고 위에 뭔가 볼록한 것이 잡힌다는 것이었다. 교도소 의무과에 가면 외과의사 출신 과장이 스트레스로 인한 소화불량이라며 소화제만 처방했다고 한다.아내가 걱정할까 봐 처음에는 참았지만 점점 증세가 심해지고 위통까지 오자 아내에게 상의했다. 문숙은 교도소장에게 외래진료를 요구했다. 교도소에서 다 치료해 줄 수 있다고 뻗대는 소장에게 치료 시기를 놓쳐 건강에 심각한 타격을 입으면 당신 가만 두지 않겠다고 악을 쓰며 외래진료비는 가족이 부담하겠다고 했더니 마침내 진료를 허락했다.가까운 고대구로병원으로 나가 검사를 했더니 위궤양, 위암의증으로 나왔다. 문숙이는 재검 요구를 거부하는 교도소장과 사흘을 싸워 기어이 재검 승인을 받아냈는데 재검 결과 '진행성 위암'으로 판정됐다. 형집행정지로 출소하여 서울대병원에서 긴급수술을 받고 항암, 방사선 치료가 시작됐지만 진행성 위암이란 게 워낙 빠른 속도로 진행되는 악성이어서 예후는 비관적이었다.68kg 체중이 5개월 만에 47kg으로 줄었다. 문숙은 밤낮으로 남편 곁에서 지극정성으로 돌봤다. 파리하게 꺼져가는 남편을 한 번이라도 더 웃기려고 실없는 농담도 하고. 물만 먹어도 토하는 남편에게 단 한 숟가락이라도 더 먹이려고 실랑이를 했다.의사는 진즉 포기했지만 문숙이는 의연하게 남편을 지켰다. 옷매무새와 얼굴은 항상 화사하게 단장하고 씩씩한 모습으로 병문안 온 지인들을 맞았다. 죽음을 코앞에 둔 부부의 모습이 하도 다정해 들어오는 간호사마다 신혼부부, 잉꼬부부 같다고 감탄을 할 정도로. 그러나 밤이면 서울대 뒷산, 삼각산으로 뛰어 올라가 울며불며 통성기도를 했다고 한다.통증이 하도 심해 김병곤은 마약성 진통제를 애걸하곤 했다. 마약성 진통제 부작용을 걱정한 문숙은 조금만 더 참아보라고 달랬지만 "죽음의 유혹이 달콤하게 다가온다"며 죽음보다 더 한 통증을 못 견뎌 했다. 어느 날은 문숙이 손을 잡고 유언처럼 부탁을 하더란다. 당신 나 죽으면 좋은 사람 만나 재혼하라고.지친 사람을 사지로 몰아 기어이 쓰러지게 하고, 그 앞에 누군들 얼굴을 들 수 있을까. 기껏해야 김병곤의 쾌유를 비는 기도회를 열고 십시일반 병원비를 모으는 게 고작이었다. 더 이상 치료할 방법이 없다고 퇴원을 요구하는 서울대병원을 떠나 신촌연합의원으로 병원을 옮겼다. 상황은 더욱 악화돼 온몸이 종기로 뒤덮였고 통증은 날로 더했다. 수혈로 간신히 하루하루를 지탱했다.그런 남편 곁을 문숙은 수문장처럼 지켰다. 남편 몸에 누구도 손대지 못하게 하고 직접 상처를 거즈로 닦고 가루약을 도포하며 남편을 간호했다. 1990년 12월 6일, 2년여 투병생활을 접고 김병곤의 짧은 37년 생이 끝났다. 당신이 어떻게 나를 두고 갈 수가 있냐고 문숙은 오열했다.