학생운동 '서울역 회군' 논쟁

1980년 5월 15일 대학생들이 계엄해제를 외치며 각 학교마다 교문을 뚫고 서울역으로 집결했다. 총집결한 그 날 '서울의 봄' 시위는 그 절정에 이르렀다.

우군도통사가 되어 요동정벌에 나섰던 이성계는 1388년 5월 위화도에서 군사를 돌려 개경으로 진격하고 쿠데타를 일으켰다. 역사에서 '위화도 회군'이다. 300여 년 후 대학생들이 서울역에서 유신잔당 처벌 등으로 대대적인 준비한 시위를 중단하고 회군하는 '서울역 회군'을 둘러싸고 대학가에서는 오랫동안 논쟁을 벌였다.박정희가 측근 김재규에 의해 살해되면서 국민은 '서울의 봄'을 기대했으나 희망은 사라졌다. 신군부가 군권을 장악하고 정권 탈취의 음모를 진행하고 있었기 때문이다.10·26사태로 비상계엄이 선포되고 정국의 추이에 불안을 느끼면서도 절대독재자의 사망으로 다수의 국민은 모처럼 해방감을 느끼게 되었고, 정국의 해빙과 더불어 날이 갈수록 민주화의 열망은 확대되었다.'서울의 봄'은 체코의 '프라하의 봄'에서 연유되어 많은 사람의 입에 오르내리면서 민주회복을 기대하는 국민의 대명사가 되었다. 그러나 '프라하의 봄'이 소련군의 탱크에 짓밟혔듯이 '서울의 봄'은 신군부의 장갑차에 산산조각이 나고 말았다.5·17계엄령 전까지 서울뿐만 아니라 전국 각지에서 민주화의 물결은 봇물 터지듯이 솟구쳤다. 4·19혁명 직후처럼 민주회복의 물결이 도도하게 흘러 군사독재의 모든 잔재를 씻어내는 듯 했다.80년 3월 신학기부터 각 대학에서 학생회와 평교수회가 부활되고 2·29복권조치에 의해 긴급조치로 해직 또는 제적되었던 교수와 학생들이 학원으로 돌아옴에 따라 학원가에서는 '학원민주화'를 외치는 토론회·농성·교내시위가 일기 시작, 3월 27일의 조선대학교의 교내시위를 시발로 서울과 지방의 각 대학으로 번져나갔고, 구호도 △학원 내 언론자유 △어용교수 퇴진 △재단운영 개선 등으로 구체화되었다.4월 14일 전두환 보안사령관이 중앙정보부장 서리를 겸임하는 등 유신잔당과 신군부세력의 체제개편 음모가 노골화하자 학생들은 학원민주화투쟁에서 사회민주화투쟁으로 방향을 전환, 5월 2일 1만여 명의 학생이 참가한 서울대 '민주화대총회'를 시발로 각 대학이 '민주화대행진'에 돌입, △유신세력 퇴진 △계엄철폐 △이원집정부제 반대 △정부주도 개헌반대 등의 정치적인 이슈를 내걸고 가두로 진출하기 시작했다. 학생들의 가두시위는 5월 15일 전국 대학생의 계엄해제 요구 시위에서 절정을 이루었다.5월 13일 밤 서울 광화문 일대에서 6개 대학 2,500여 명의 학생들이 '계엄철폐'를 외치며 가두시위를 감행하고 서울시내 27개 대학 학생대표들은 13일 밤 회의를 소집, 14일부터 일제히 가두시위에 돌입할 것을 결의했다. 이에 따라 14일 서울시내 21개 대학 5만여 명의 학생들은 빗속에서 밤늦게까지 서울의 종로, 광화문, 시청 앞 등 도심지에서 가두시위를 벌였으며, 지방 10개 도시의 11개 대학도 일제히 가두시위에 돌입했다.5월 15일 전국의 60여개 대학생 수십만 명이 전국 곳곳에서 대규모 가두시위를 벌였다. 서울의 경우 주집결지인 서울역에는 10만에 이르는 학생들이 동시에 집결 '계엄철폐'를 요구하며 연좌시위에 들어갔다. 시위대의 선두그룹은 광화문으로 진출하기 위해 한편은 남대문방향으로, 또 한편은 서대문을 돌아 신문로 쪽으로 진출하다가 남대문과 고려병원 입구의 두선에서 4시간 동안 경찰과 접전을 계속했다.한편 이날 학생운동 지도그룹들은 서울역에 집결한 10만 학생대중들을 어떤 '투쟁방향'으로 지도해야 할 것인가 하는 투쟁방침을 놓고 토론을 전개했다. 이 토론은 일단 시위와 농성을 중단하고 학교로 돌아갈 것을 주장하는 입장(회군파)과 학생대중의 농성을 해산해서는 안되며 군부대가 있는 용산방면으로 진격하여 군부의 실체를 폭로해야 한다(반회군파)라는 입장으로 나뉘어졌다. (주석 1)학생운동지도부는 이념적인 성향에서가 아니라 전략적인 측면에서 서울역 회군이냐 계속 항쟁이냐는 두고 토론을 벌였다.결국 회군측은 내무부 장관과의 대화를 통해 안전귀가를 보장받는 대신 학교로 퇴각할 것을 결정했다. 이들은 학생들에게 "일단 학교로 돌아가 철야농성을 계속하자"라고 설득, 회군을 선언했다.한편 반회군파들은 실질적인 대중통제력과 공개지도력을 갖추고 있지 못했기 때문에 회군 측의 퇴각결정에 조직적인 대응조치를 취할 수 없었다.단계적 투쟁론의 입장에 서 있었던 회군파들은 5.17 쿠데타로 민주화 투쟁이 좌절된 후 5.15 서울역 회군이 오류였음을 자인한다. '계속 투쟁해야 할 상황에서 후퇴를 결정한 것'은 '전술상의 과오'였다고 하는 것이 그 핵심내용이다. 즉 5.15 서울역 화군을 '전술상'의 과오로 규정하고 그러나 운동의 흐름을 뒤바꿔 버릴만큼 큰 오류였으므로 엄중히 비판되어야 한다는 것이다.이들은 이러한 오류가 발생하게 된 원인을 '패배주의와 투쟁성의 결여'에서 찾는다. 회군파들은 군부와 학생역량이 직접적으로 대치하면 군부가 전면적으로 승리할 것이 명확하다고 판단하고 회군의 필요성을 주장했던 바 이것은 운동의 변증법적 발전에 대한 인식이 부족했기 때문이라는 것이다. 비록 패배가 예견되는 싸움이더라도 그것이 운동의 장기적인 전망에 비추어 중요성을 가지는 투쟁일 때 궁극적인 승리의 토대를 마련하고 장래의 투쟁에 확실한 전망을 부여할 수 있도록 과감히 투쟁에 나서야 했다는 것이다. (주석 2)한편 반회군파는 서울역 회군 당시 이를 막지 못했던 자신들의 한계를 지적하였다. 즉 긴급조치시대의 비합법적인 투쟁에 익숙해있어 대중투쟁을 주도적으로 이끌어 나갈 준비를 하지 못한 채, 도리어 단계투쟁론에 빠져 있던 학생들에게 공개지도력을 위임함으로써 결정적인 순간에 전면적인 투쟁방향으로 대중을 지도해 나갈 수 없었다는 지적이다. 또 이들은 5월 초순 이후 전면적인 가두투쟁을 주장해 왔으며 5월 13일 이후 학생회장단의 전면적인 투쟁선언을 끌어내는 데 결정적인 역할을 했음에도 불구하고 실제적인 투쟁을 위한 준비도 전망도 갖추고 있지 못했음을 반성하고 있다. (주석 3)주석1> 편집부 엮음, <학생운동 논쟁사>, 26쪽, 일송정, 1988.2> 앞의 책, 27쪽.3> 앞과 같음.