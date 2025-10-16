채움에서 방류로, 강릉 오봉저수지의 극과 극 장면

큰사진보기 ▲오봉저수지메말라 버린 저수지는 물 한 방울 없이 바닥을 드러냈다. 갈라진 흙이 곳곳에 드러나 있어 마치 폐광산처럼 황량하고 스산한 분위기를 자아냈다(2025/9/12) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지강릉시 오봉저수지는 현재 만수위에 도달해 물이 가득 차 있다. 불과 한 달 전, 바닥을 드러낸 채 메마른 모습으로 폐광산을 연상케 했던 저수지는 이제 완전히 다른 풍경을 보여준다.(2025/10/16) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지 최근에는 저수율이 90%를 넘어서면서, 관리 당국은 수위 안정을 위해 방류를 시작했다.(2025/10/16) ⓒ 진재중 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲카메라를 든 시민이 둑 위에서 저수지 전경을 담고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지바닦을 드러냈던 9월12일 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉 남대천오봉저수지 방류로 강릉 남대천이 범람 위기에 처했다(2025/10/16) ⓒ 진재중 관련사진보기

한 달 전까지만 해도 오봉저수지는 물 한 방울 없이 바닥을 드러낸 채 메말라 있었다. 흙더미는 갈라지고 균열은 거미줄처럼 퍼져, 마치 버려진 채석장을 연상케 했다. 바람이 불면 흙먼지가 일었고, 굳어버린 진흙은 생명을 잃은 땅처럼 갈라져 있었다.물 저장고의 기능을 잃은 저수지는 그저 황량한 들판에 가까웠다. 그러나 지금, 그 바닥은 흙빛 대신 짙은 물빛으로 가라앉았고, 수면 위에는 다시 생명이 돌아온 듯 잔잔한 물결이 일렁인다.9월 중순 이후 이어진 폭우로 강릉 오봉저수지의 상황은 급변했다. 한때 11%까지 떨어졌던 저수율은 9월 13일 이후 내린 비로 빠르게 회복됐고, 갈라졌던 바닥은 순식간에 물속으로 잠겼다. 현재 저수율은 90%를 넘어서며, 관리 당국은 수위 안정을 위해 방류를 진행 중이다.10월 16일, 강릉 오봉저수지에는 방류 현장을 지켜보기 위해 많은 시민이 모였다. 저수지가 만수위를 이루자 시민들의 얼굴에는 안도와 함께 묘한 긴장감이 엿보였다. 부족할 때는 애타게 기다렸던 물이, 이제는 넘쳐 걱정이 된 것이다.만수위를 지켜보기 위해 강릉 홍제동에서 찾아온 이평구(67)씨는 "여름에는 물이 없어 걱정이었고, 지금은 방류가 걱정이에요. 하루가 다르게 바뀌니 마음이 놓이지 않아요"라고 말했다.또 다른 시민은 "물이 있다는 게 이렇게 고마운 일인지 이제야 실감이 난다"면서도 "넘치는 물을 흘려보내기보다, 다음 가뭄에 대비해 효율적으로 저장하고 관리할 방법이 필요하다"고 제안했다.지난 8월, 강릉 오봉저수지는 바닥이 갈라지고 갈대가 말라붙은 모습으로 극심한 가뭄의 상징이 되었다. 7~8월 강수량은 평년의 절반에도 못 미쳤고, 9월 12일 저수율은 11%까지 급락했다.이에 따라 강릉시는 제한급수를 시행했고, 시민들은 일상 속 물 사용을 줄이며 큰 불편을 겪어야 했다. 농업과 관광업계도 피해를 피할 수 없었다. 농작물은 고사 위기에 처했고, 관광객도 줄어들면서 지역 경제 전반에 악영향이 미쳤다.올여름 강릉의 극심한 가뭄 속에서 시민들은 물 부족의 현실을 절실히 체감했다.중앙동에 거주하는 김민숙(56)씨는 "수도꼭지를 틀 때마다 조마조마했다"며, 설거지를 줄이고 샤워 시간도 반으로 줄이며 생활했다고 전했고 숙박업을 하는 이경화(64)씨는 "물이 없으면 아무것도 못한다는 걸 이번에 뼈저리게 느꼈다"며 물의 소중함을 강조했다.농민들의 피해도 컸다. 강릉 구정에서 농사를 짓는 박상훈(52)씨는 "물이 없어 작물을 심는 것 자체가 모험이었다"며, 가뭄에 대비해 일부 밭은 아예 경작을 포기했다고 말했다.한때 가뭄의 상징이었던 강릉 오봉저수지가 이제는 넘치는 물로 인해 방류를 해야 하는 상황으로 바뀌었다. 물이 부족할 땐 아쉬움이 컸지만, 지금은 넘치는 물이 또 다른 걱정거리가 되고 있다. 급변하는 기후 앞에서 강릉 시민들은 하루가 다르게 변하는 현실을 체감하고 있다.강릉의 물 문제는 단순한 자연 현상이 아니라, 기후 변화와 인간의 선택이 얽힌 복합적인 과제다. 앞으로 오봉저수지를 어떻게 관리하느냐에 따라 시민들의 일상과 농업, 도시의 안전이 좌우될 전망이다.