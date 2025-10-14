'다 먹은 초콜릿 포장 가져오면 새 초콜릿 교환' 이런 상점이 있네

벨기에는 10월에 최소 11일 동안 공정무역주간(Fair Trade Week)을 열고 많은 공정무역도시에서 다채로운 행사를 엽니다. 공정무역도시 인증을 받은 도시가 250개가 넘고 그 중 70개 이상의 도시에서 행사를 개최하므로 다양한 아이디어가 넘쳐납니다. 그 현장을 소개합니다.

큰사진보기 ▲사진16코르테마르크 기차역에 전시된 옥스팜 상품 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진17초콜릿 포장지와 새로운 초콜릿 무상교환 홍보물이 걸린 옥스팜 매장 ⓒ 최은주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사진18옥스팜 메헬렌 매장 내부 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진19옥스팜 메헬렌 매장 뒤뜰. 오른쪽 벽을 따라 공정무역 생산자들의 사진이 걸려있다. ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진20공정무역 제품과 로컬페어트레이드 제품 앞에서 개업 50주년 기념 발간도서(2023)를 들고 있는 자원봉사자 비요른 ⓒ 최은주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

다양한 공정무역주간 행사들이 원활하게 진행될 수 있는 데에는 60여 년의 역사를 가진 든든한 동반자가 있기 때문이다. 바로 옥스팜(Oxfam)이다. 공정무역주간 행사장을 찾을 때마다 자원활동가들이 활짝 웃으며 손에 옥스팜 초콜릿바를 꼬옥 쥐여준다. 아침밥이나 점심밥을 함께 먹으며 공정무역 이야기를 나누는 행사 또는 공정무역 제품을 소개하는 코너가 있는 경우, 그곳에는 옥스팜이 제공한 상품들이 있다.공정무역주간이 끝나는 날 옥스팜 매장에서는 이미 다 먹어서 속이 빈 옥스팜 초콜릿 포장지를 가져오면 새로운 초콜릿을 무상으로 교환해준다. 옥스팜은 공정무역주간의 중요한 파트너로서 행사장 어디서나 만날 수 있었다.벨기에 공정무역의 역사를 들여다보면 옥스팜이 그 역사의 현장을 함께 만들어왔다는 것을 알 수 있다. 2차 세계대전 시기 굶주리는 그리스인들에게 음식을 지원하는 자원봉사활동으로부터 시작된 옥스팜(Oxfam: Oxford Committee for Famine Relief)은 전쟁이 끝난 후에도 전 세계 가난과 불공정을 줄이기 위한 활동을 지속했다.1964년부터 벨기에에서도 옥스팜 활동이 공식적으로 시작되었고, 공정무역을 활성화하기 위해 1971년에는 앤트워프(Antwerp) 시민들이 옥스팜 판매장(Oxfam Wereldwinkels)을 열었다(왈로니아·브뤼셀 지역에서는 'Oxfam-Magasins du monde'). 공정무역의 원칙은 'Trade, not charity' 즉 자선이 아닌 거래다. 이후 시민들의 적극적인 참여로 벨기에 곳곳에서 옥스팜 매장이 문을 열었고, 공정무역에 대한 인식을 확산시키기 위한 교육과 캠페인이 급속히 확산되었다.메헬렌시에 있는 옥스팜은 올해 M-fair 행사장 입구에 음료바를 설치하고 공정무역 캠페인에 참여했다. 이 옥스팜이 운영하는 매장에 가보니 판매장과 회의장, 생산자들의 사진으로 벽을 장식한 뒤뜰이 있어서 구성원들이 공정무역을 학습하고 체험할 수 있는 공간이 갖추어져 있다.판매장 벽에 세워진 기다란 선반에는 옥스팜이 판매하는 상품이 빼곡히 채워져 있다. 상품은 크게 식품과 수공예품으로 나눠진다. 식품은 초콜릿과 커피, 차, 설탕, 와인, 과일주스 등으로 대략 250여 품목이며 이 매장 매출의 약 80%를 차지한다고 한다. 수공예품은 Oxfam-Magasins du monde가 유통을 맡아 공급하는 상품들로, 대부분 핸드메이드 가방, 스카프, 바구니와 그릇류다.2023년 메헬렌시에 있는 옥스팜이 50주년 기념식을 할 때 이곳을 방문한 벨기에 여왕이 자원봉사자들의 노고에 감사드린다고 말했을 정도로 옥스팜 매장 운영에서 자원봉사자들의 역할은 놀라웠다. 25년째 자원봉사자로 일하고 있는 비요른에 따르면 "40여 명의 자원봉사자들이 재고관리, 상품 주문과 입고, 판매, 장부 기록 및 정산까지 매장과 관련된 모든 일을 처리하고 있다. 은퇴 후 활동에 참여하는 사람들도 있지만, 나처럼 직장을 다니면서 시간을 내서 자원활동을 하는 사람들도 있다"고 한다. 매장에 진열된 상품 하나하나 역사와 배경까지 곁들여 설명하는 모습을 보며 그가 자원활동에 얼마나 진심인지 느낄 수 있었다.벨기에 공정무역주간 행사장에서 만난 사람들을 만나다 보니 그들의 표정과 목소리, 현장의 분위기에서 공정무역운동의 생명력이 느껴졌다. 행사에 참여한 시민들뿐 아니라, 행사를 준비하고 참여자를 맞이하는 자원봉사자들의 에너지 또한 밝고 강렬했다.이들을 생생하게 살아 움직이게 하는 힘은 무엇일까? 그 뿌리는 벨기에 공정무역운동이 가진 역사적, 사회적 맥락에 있을 것이다. 또한 '공정한(fair)' 거래를 사회의 보편가치로 정착시키려는 사람들의 의지와 열정이 이 운동을 더 단단하고 넓게 확장해나가고 있을지도 모르겠다. 공정무역주간 축제의 현장에는 이러한 의지와 열정을 공유하는 시민들과 단체, 지방정부와 산업계, 지원조직 등이 유기적으로 어우러져 있었다. 이러한 공정무역 생태계가 이 모든 일들을 가능하게 하는 원동력일 것이다.지난 며칠 동안 여러 공정무역주간 행사를 둘러보며, 우리와 다른 점이 무엇인지 그리고 그 경험이 우리에게 어떤 영감을 줄 수 있을지를 생각했다. 지금 당장 시도해 볼 수 있는 활동도 보였고, 긴 안목을 갖고 토대를 다지는 것부터 시작한다면 머지않은 미래에 결실을 맺을 수 있을듯한 내용도 있었다. 중요한 것은 우리에게 어울리는 방식과 속도로 나아가는 일일 것이다. 벨기에의 경험이 우리가 써 내려갈 공정무역 이야기를 한층 깊고 풍성하게 만드는 데 도움이 되기를 바란다.