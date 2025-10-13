김현태 대령의 변명 "저는 평범한 군인, 억울하다"

▲김현태 707특수임무단장이 2월 17일 오후 긴급 소집된 국회 국방위원회 전체회의에 출석해 국민의힘 의원들의 질의에 답하고 있다. 이날 회의는 더불어민주당 의원들이 12·3 비상계엄에 동원된 군 지휘관들을 회유했다는 의혹을 제기한 성일종 국방위원장 직권으로 열려 더불어민주당 의원들은 유감을 표하고 퇴장해 반쪽으로 열렸다. 성 위원장을 비롯한 국민의힘 의원들은 김선호 국방부장관 직무대행과 김현태 707특수임무단장을 불러 현안 질의를 진행했다. ⓒ 남소연 관련사진보기