'창원세계청소년디카시공모전'에 해외 참여까지

큰사진보기 ▲제 3회 창원세계청소년디카시공모전 중등부 대상작. 이슬아(경기, 한빛누리중 1) ⓒ 창신대학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲제 3회 창원세계청소년디카시공모전 초등부 대상작. 김지민(마산 해운초 5학년). ⓒ 창신대학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲제 3회 창원세계청소년디카시공모전 고등부 대상작. 이예준(부산, 광명고 1) ⓒ 창신대학교 관련사진보기

소화기 사진에 "학교에 가면 수업이 재미없어 / 학원에 가면 숙제가 너무 많아 / 그래도 괜찮아 / 뒤돌아보면 언제나 든든하게 지켜주는 / 소화기 같은 가족이 있잖아"라는 시를 붙여 놓고 "그래도 괜찮아"라는 제목을 붙였다.제3회 창원세계청소년디카시공모전에서 중등부 대상을 받은 이슬아 학생(한빛누리중 1년)의 작품으로, 최광임 시인은 "지극히 일상적인 사물인 소화기를 가족으로 은유하여, 일상적이지만 소중한 의미를 부여하는 발상의 전환을 보여주었다"라고 평가했다.이 작품처럼 창신대학교(총장 최경희)와 한국디카시인협회(회장 김종회)가 공동으로 주관한 청소년디카시공모전에는 뛰어난 디카시가 많았다. 9월 1~30일 사이 한국디카시인협회 누리집(홈페이지)를 통해 접수된 작품들을 심사한 결과가 10일 발표됐다.이번 공모전은 전 세계 만 10세 이상의 초등학생, 중학생, 고등학생을 대상으로 진행되었으며, 총 732편이 응모되어 학생을 대상으로 하는 공모전 중에서는 역대 최다 참여 기록을 세웠다.주최측은 "특히 호주와 중국 등 해외 학생들까지 수상하는 등 국제적인 규모를 자랑하며, 한국에서 시작된 디카시가 해외 청소년들에게까지 확산되고 있음을 보여주었다"라며 "이는 한국(K)-문학의 확장 가능성을 한층 높여주는 계기가 되었다"라고 소개했다.심사위원장을 맡은 최광임 시인은 심사평에서 "응모작 중 대상 작품들은 무엇보다 직관적 발견 능력이 탁월하고, 사유 방식이 상투성을 벗어나 세계를 새롭게 재구성할 줄 안다"고 평가했다.고등부 대상에 뽑힌 이예준 학생(부산 광명고 1년)의 "마른 우물"에 대해, 심사위원들은 "지구의 바다를 인간의 우물로 축소한 사진 기호와 지구의 물로 확장한 문자 기호가 만나 깊이 있는 시적 의미를 더했다"라고 설명했다.초등부 대상을 받은 김지민 학생(마산해운초 5년)의 작품 "같아"는 화장실 표지판을 통해 남녀의 구분이 아닌 사람으로서의 동등함과 존중을 강조하며 평등의 소중한 메시지를 담아냈다는 점에서 높은 평가를 받았다.이번 공모전에서는 초등부, 중등부, 고등부에서 각각 대상 1명, 금상 1명, 은상 2명, 동상 7명을 선정했고, 총 33명의 학생에게 상장과 함께 총상금 320만 원이 수여된다. 시상식은 오는 11월 1일 오후 5시 창신대 세미나실에서 열릴 예정이다.