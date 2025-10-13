김해서부소방서, 심폐소생술-자동심장충격기 사용법 집중 홍보

AD

▲김해서부소방서, 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 집중 홍보 ⓒ 김해서부소방서

김해서부소방서(서장 윤영찬)는 '119응급처치 집중 홍보기간'을 맞아 시민들을 대상으로 심폐소생술(CPR)과 자동심장충격기(AED) 사용법 교육 및 홍보 활동을 집중적으로 전개하고 있다고 밝혔다.이번 홍보기간은 응급상황 발생 시 시민 스스로 생명을 지킬 수 있는 '현장 응급처치 역량 강화'를 목표로, 심정지 초기 대응의 중요성을 널리 알리기 위해 마련됐다.김해서부소방서는 관내 주요 다중이용시설, 전통시장, 학교, 공공기관 등을 주심으로 ▲심폐소생술 교육 ▲AED 사용법 시연 ▲시민 참여 교육 등 다양한 방식으로 홍보 활동을 이어가고 있다.특히 최근 김해지역에도 심정지 환자 발생률이 꾸준히 증가하는 가운데, 시민의 신속한 신고와 응급처치가 환자의 생명을 살리는 '골든타임' 확보의 핵심 요소라고 할 수 있다.윤영찬 서장은 "심정지는 언제, 어디서나 누구에게나 발생할 수 있습니다. 시민 한 사람이 심폐소생술을 익힌다면 더 많은 생명을 구할 수 있습니다."라며 "앞으로도 찾아가는 심폐소생술 교육과 응급처치 홍보를 지속적으로 추진해 시민의 생명안전망을 강화하겠다"고 전했다.