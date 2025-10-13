김동연, 김은혜 향해 "혐오와 선동으로 얻는 정치적 이익은 환상" 직격

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 중국 난징 더지플라자에서 열린 종루이코리아 이차전지 투자협약 체결식에서 인사말을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 13일 "혐오와 선동으로 얻는 정치적 이익은 환상"이라며 김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표를 직격했다.김동연 지사는 이날 자신의 페이스북에 김은혜 원내정책수석부대표의 페이스북 글 내용을 전하는 언론보도 기사를 공유하며 이같이 지적했다.앞서 김은혜 부대표는 지난 12일 페이스북에 올린 글에서 '중국인 3대 쇼핑 방지법'을 추진하는 당론이 혐오를 조장한다는 여권의 비판에 대해 "혐오 낙인"이라며 "민주당은 중국공산당 한국지부냐"라고 반발했다.이와 관련 국민의힘은 지난 10일 중국인의 의료 쇼핑(국내 건강보험 이용), 선거 쇼핑(영주권자 투표권 행사), 부동산 쇼핑(부동산 매입 및 대출 규제 회피)을 제약하는 '3대 쇼핑 방지법'을 당론으로 추진하겠다고 밝혔다. 내년 지방선거를 앞두고 보수·극우층의 반중 정서와 사회적 불만을 정치적으로 활용하려는 의도로 해석된다.이에 더불어민주당은 "사실이 아닌 괴담과 혐오로 여론을 선동하고 있다"고 반박했다. 백승아 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 "혐중 정서를 자극하기 위한 극우 코드 맞춤형 법안에 불과하다"며 "건강보험, 선거권, 부동산 거래에서 중국인이 과도한 혜택을 받는다는 주장은 명백한 허위"라고 지적했다.특히 김동연 지사는 김은혜 부대표의 주장에 대해 "국민의 상식과 이치에 벗어난 행태는 정치적 파산을 앞당길 뿐"이라고 강하게 비판했다.김 지사는 이어 "APEC 정상회의를 앞두고 경제협력을 강화할 수 있는 절호의 기회를 걷어차서는 안 된다"면서 "선진국 품격에 맞는 노선이 외교적 고립과 경제의 추락을 막는다"라고 강조했다.이재명 대통령도 최근 '혐중 시위'에 대해 "특정국가 혐오와 인종차별적 집회는 국익과 국가 이미지를 훼손하는 자해 행위"라며 대책 마련을 지시했다.한편, 지난 2022년 경기도지사 선거에서 김동연 지사에게 패배한 김은혜 부대표는 내년 지방선거를 앞두고 범보수 진영의 경기도지사 후보로 계속 거론되고 있다.