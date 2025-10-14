"더 많은 청년들이 공정무역제품을 소비하는 것이 미래에 대한 투자"

벨기에는 10월에 최소 11일 동안 공정무역주간(Fair Trade Week)을 열고 많은 공정무역도시에서 다채로운 행사를 엽니다. 공정무역도시 인증을 받은 도시가 250개가 넘고 그 중 70개 이상의 도시에서 행사를 개최하므로 다양한 아이디어가 넘쳐납니다. 그 현장을 소개합니다.

큰사진보기 ▲사진1코르테마르크시 공정무역주간 행사 모습 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진2기차역 입구 공정무역행사를 알리는 깃발과 배너 ⓒ 최은주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사진3시청 1층 홀에 설치된 의류 부스 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진4수공예품 전시 부스 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진5재활용 천을 사용한 직조 체험 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진6의류 재사용 안내문과 옷 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진7공정한 패션 캠페인(1) ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진8공정한 패션 캠페인(2) ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진9팔레스타인 응원 현수막에 수놓는 시민들 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진10BSCJ의 Ingmar 교장선생님을 따라 아이들이 퍼레이드를 하고 있다.(1) ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진11BSCJ의 Ingmar 교장선생님을 따라 아이들이 퍼레이드를 하고 있다.(2) ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진12청년대사들이 컨퍼런스 참여 활동을 발표하고 있다. ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진13공정무역도시 연례회의 포스터 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진14로컬페어트레이드를 지향하는 협동조합 ‘페어벨’ 우유 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진15점심식사 후 전시된 공정무역 제품을 구경하거나 다른 참여자들과 대화하는 참가자들 ⓒ 최은주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

코르테마르크(Kortemark)는 1만 3천여 명의 주민이 거주하는 벨기에 플랜더스 지역의 작은 마을이다. 주변의 도시들을 연결하는 위치에 있어 아침 일찍부터 기차가 지난다. 10월 2일 이른 아침, 쌀쌀한 공기를 맞으며 일터로 나가는 시민들은 기차역에서 따뜻한 커피와 차를 건네주는 자원활동가들을 만났다. 2012년에 공정무역도시가 된 코르테마르크시에서 올해 공정무역주간을 맞이하여 행사를 진행 중이었던 것이다.역사 안에는 공정무역가게 옥스팜(Oxfam)에서 제공한 초콜릿과 쿠키, 주스와 쌀 등이 차려져 있다. 행사 담당자인 Ann의 설명에 따르면 "이 역사에서는 노인, 장애인 등을 위한 소셜프로그램이 상시 운영되고 공정무역도 (포함되어) 있다. 오늘은 특별히 공정무역주간 행사로 공정무역 커피와 차를 무료로 제공하고 공정무역 퀴즈를 풀며 공부도 하고 있다"고 한다.공정무역 자원활동을 하고 있는 리타(Rita)는 "은퇴 후 7년째 활동을 이어오고 있는데 사람들을 만나고 의미 있는 일을 할 수 있어서 보람 있다"고 하며 행사장을 안내해준다. 다양한 소셜프로그램의 하나로 공정무역을 만나는 사람들. 공정무역이 이 지역 공동체 안에 자연스럽게 스며들어 있음이 느껴진다.벨기에는 매년 10월 공정무역주간(Fair Trade Week)을 정하고 코르테마르크시와 같이 도시별로 다양한 프로그램을 운영한다. 올해는 10월 1일부터 11일까지 70여 개 도시에서 150개 이상의 활동이 펼쳐졌다. 공정무역 교육과 캠페인에 집중하면서 공정무역 제품 판매를 늘려가던 벨기에 공정무역운동이 2000년대 들어서면서 공정무역마을 만들기로 확장된 결과다.플랜더스 지역에서 2005년 헨트(Gent)가 벨기에 최초로 공정무역도시 인증을 받은 후 공정무역도시가 급속히 증가하였다. 지금은 플랜더스 지역에서 3개 주를 포함한 196개의 도시(Faire Gemeente)와 왈로니아·브뤼셀 지역에서 62개의 도시(Communes Du Commerce Equitable)가 공정무역마을로서 공정무역 인식 확산의 중심축을 이루고 있다(각 홈페이지 참고).공정무역도시는 매년 공정무역주간에 시민들이 참여할 수 있는 다채로운 프로그램을 준비한다. 코르테마르크 사례처럼 시정부와 옥스팜의 협업이 이루어지기도 하고, 시정부와 페어트레이드벨기에, 옥스팜, 교육기관 등 공정무역과 관련된 활동을 하는 여러 조직들이 필요에 따라 기획과 조직에 관여한다. 여기에 벨기에 국제개발협력기구인 에너벨(Enebel) 산하 TDC(Trade for Development Centre)가 여러 프로그램들을 조정하거나 지원하는 역할을 한다.행사 내용 중에 반짝이는 아이디어들이 많다. 공정무역 제품과 로컬페어트레이드 제품이 함께 판매되는 금요시장(Friday Market), 벨기에와 인도에서 공정무역에 헌신하는 여성들을 담은 사진전, 공정무역 책이나 자료 등을 전시하는 시립도서관, 공정무역 영화 관람과 토론 모임 등 시민들의 흥미를 끌만한 아이디어들이다.마을이나 기관별로 각자의 상황에 맞게 특색 있는 활동을 기획하기도 하지만 '달콤한 혁명(Sweet Revolution)'처럼 공정무역주간의 지향점을 널리 알리고 공유하기 위한 활동에는 대부분의 도시가 동참한다. 'Sweet Revolution'은 달콤한 디저트를 만든 후 레시피를 홈페이지에 공유하면 참여작 중에서 최고의 레시피를 선정하는 일종의 레시피 경진대회인데, 디저트를 만들 때 지켜야 하는 규칙이 있다.지역·환경·공정무역(LEF: Local+Environment+Fairtrade)에 해당하는 재료를 사용해야 한다는 것. 지속가능한 생산과 지역 제품에 관심을 갖게 하기 위한 활동이다. 이외에도 로컬페어트레이드 제품을 생산, 판매하고 있는 나라답게 지역 생산자들에 대한 관심을 높이기 위한 활동이 여럿 포함되어 있다.독특한 프로그램도 있다. 코르트레이크(Kortrijk)시의 한 대학 커뮤니티에서 진행하는 '세계음식 포트럭 파티'는 학생들이 자신이 태어난 국가, 지역의 고유 음식을 가져와 함께 나누고 교류하는 자리다. 언뜻 보면 평범한 음식 나눔 행사 같지만, 여기에는 특별한 점이 있다. 음식을 만들 때 반드시 하나 이상의 공정무역 제품을 사용하고, 그 원재료를 누가 어디서 만들었고 그것이 어떤 경로를 거쳐 자신의 손에 오게 되었는지를 알려주는 안내문을 함께 전시해야 한다. 내가 먹는 음식의 근원을 찾아가면서 공정함의 가치를 몸으로 만날 수 있는 좋은 기회가 될 것 같다.공식적인 공정무역주간이 끝나도 계속되는 활동이 몇 개 있었는데, 예를 들어 초콜릿이 귀한 금처럼 사치품이 된 미래를 상상하는 영화 'CACAO QUEST'는 11월 한 달 동안 17개의 중고등학교·대학을 순회하며 상영된다. 공정무역주간 활동지도를 펼치면 마을마다, 기관마다, 사람마다 비슷하면서도 다르게 이 축제를 만나고 즐길 수 있음이 보인다(공정무역주간 행사 지도 참고 https://weekvandefairtrade.be/overzicht-activiteiten).공정무역주간에 특별히 조명을 받은 주제 중 하나는 '패션'이다. 'fast', 'slow', 'fair', 'ethical' 등의 단어와 함께 제시되는 '패션' 프로그램들은 의류 생산자들에 대한 관심과, 짧은 기간 소비하고 버려지는 의류 소비문화에 대한 반성, 의류 쓰레기 문제에 대한 대안을 찾아보는 내용으로 구성되어 있다. 그 대안 중 하나로 옷을 수선하거나 변형해보고 때론 업사이클링을 통해 새로운 가치를 부여하는 체험활동을 제안한다.18개 도시에서 31개 패션 관련 행사가 있었는데 필자는 앤트워프주(Antwerp province) 공정무역도시 중 하나인 메헬렌(Mechelen)에서 열리는 'M-fair'를 찾았다. 중세시대부터 직물을 생산했던 역사적 유산을 가진 메헬렌시는 공정무역주간에 매년 지속가능한 패션을 주제로 다양한 프로그램을 기획한다.시청 일부 공간에서는 영화 상영과 워크숍이 진행되었고, 시청 안뜰과 1층 홀에는 의류와 액세서리 물물교환, 직물 재활용 공예품 전시, 재사용 천으로 태피스트리 제작 체험, 천연염색 등 32개의 부스가 차려졌다.공정무역주간 행사에 패션 관련 행사가 유독 많은 이유는 무엇일까? 옥스팜이 운영하는 음료바(Bar)에서 자원활동을 하고 있던 비요른(Bjorn)이 납득할만한 이유를 알려주었다. 때는 2013년으로 거슬러 올라가는데, 그해 4월 방글라데시 수도 다카 외곽에서 '라나 플라자' 의류공장이 붕괴되는 사고가 일어났다.1천 명 이상의 노동자들이 사망하고 2천 명 이상의 부상자가 발생했던 이 엄청난 비극은 외신을 타고 전 세계에 알려졌다. 이 공장은 글로벌 패션브랜드 제품들을 생산하고 있었는데, 일감이 늘면서 원래 4층 건물을 8층으로 불법 증축한 것이 붕괴사고의 원인으로 알려졌다.이 사건은 방글라데시 의류산업 노동자들이 저임금과 위험한 환경에 노출되어 있었던 참혹한 현실을 조명했고, 패스트패션(fast fashion)에 대한 성찰을 불러일으켰다. 이를 계기로 벨기에 패션브랜드 업체들 사이에서는 공정한 패션(fair fashion)을 지향하는 활발한 논의와 실천이 뒤따랐다고 한다. 행사장 안쪽 홀에 전시된 사진들도 공정한 패션을 향한 의지를 담고 있었다.안쪽 홀에서는 십여 명의 사람들이 모여 앉아 기다란 천에 자신의 이름을 새기거나 팔레스타인 응원 문구를 바느질하고 있었다. 팔레스타인은 정치적으로도 관심 대상이지만 서안지역에서 공정무역 제품을 생산하는 공정무역 파트너들의 삶의 터전이기에 공정무역운동에서 더욱 소중한 지역이다. 이 바느질 작업은 시민운동조직인 Mechelen4Palestine이 팔레스타인을 응원하기 위해 진행하는 활동이다.참여자들이 수놓는 모습을 보고 있으니, 이름을 멋지게 수놓은 Anne과 Leen이 "이걸 만들어서 헨트에 보내고 이렇게 모인 천들을 이어 붙여서 15m짜리 현수막을 만든다고 해요. 팔레스타인을 응원하는 다른 활동도 있어요. 우리의 이 작은 행동이 팔레스타인 사람들에게 위로와 도움이 되면 좋겠다"며 따뜻한 마음을 보여주었다.두 번째로 자주 등장하는 키워드는 'young age', 'school activities', 'youth center', 'children'과 같은 '미래세대'를 표현하는 말들이다. 미래세대와 공정무역의 여러 이슈가 결합하여 다양한 프로그램이 만들어진다. LEF 재료로 만든 아침밥을 청소년들과 같이 먹고, 학교 교육활동으로 공정무역을 이해하기 위한 학습을 한다. 카카오가 초콜릿 포장지에 싸여 우리에게 오기까지의 여정을 담은 영화를 함께 보며 토론을 하고, 의류 쓰레기를 줄이는 방법을 고민해보기도 한다.에너벨의 CEO인 얀 반 베터(Jean Van Wetter)는 "올해 행사는 특별히 청년들의 소비습관에 초점을 맞추고 있다"면서 "더 많은 청년들이 공정무역제품을 소비하는 것이 미래에 대한 투자"라고 강조했다(t.ly/Gvh0Q 참고).초등학생을 대상으로 하는 프로그램은 주로 체험활동이나 공정무역에 대한 이해를 높이는 내용으로 구성된다. BSCJ(브뤼허, 청소년을 위한 사회문화협회)는 공정무역과 자원순환을 연결하여 6~12세 아이들의 흥미를 끌어낼 수 있는 일련의 활동을 구성했다.먼저 다른 축제나 활동에서 사용한 물품을 업사이클링하여 아이들이 사용할 타악기나 메시지를 담은 깃발을 만든다. 며칠 뒤 아이들은 자신들이 만든 악기를 연주하거나 깃발을 흔들며 운동장에서 퍼레이드를 한다. 퍼레이드가 진행되는 운동장에서 만난 한 어머니는 아이가 활동하는 모습을 보러 왔다면서 "공정무역에 대해 잘 알고 있고 옥스팜에서 물건을 구입하기도 한다. 작년에 이어 올해도 행사에 왔는데 아이들을 보니 즐겁다"며 행진하는 아이들에게 큰 박수를 보냈다.공정무역운동에 대한 미래세대의 관심을 불러일으키려고 노력하는 이유는 소비자로서뿐만 아니라 공정한 세상을 만들어갈 주인공으로서 그들의 역할을 기대하기 때문일 것이다. 청년들은 자원활동가, 프로그램 참여자, 기획자 등 다양한 역할을 하면서 공정무역운동을 만난다.한 예로 올해 청년대사(Youth Ambassadors) 프로그램에 참여한 6명의 벨기에 청년들의 활동을 보자. 이들은 공정무역, 기후위기와 젠더, 지속가능성, 네트워킹 네 가지 목표를 이루기 위해 관련 활동을 펼치고 있다. 공정무역과 관련해서는 지난 8월 에딘버러에서 열린 4차 공정무역타운컨퍼런스에 참여해서 자신들의 공정무역 활동을 공유하고 여러 사람들을 만났다. 공정무역주간에는 공정무역도시 연례회의(Fair Municipality Meeting Day 2025)에 참석해서 컨퍼런스에서 활동내용과 소감을 발표했다.루벤(Leuven)에서 열린 공정무역도시 연례회의는 매년 한 차례씩 플랜더스 지방 공정무역도시의 담당자들이 모이는 행사다. 올해는 강연, 영화 'CACAO QUEST' 관람, 소그룹 토의 등 하루 종일 꽉찬 일정에 200여 명이 참여했다. 점심시간에 만난 엘케(Elke)는 보넴(Bornem)이라는 작은 시에서 일하고 있으며 3년째 연례회의에 참여하고 있다고 한다.매년 열심히 참석하는 이유를 묻자 "여기 오면 다른 도시에서 어떤 활동들을 기획했고 결과는 어땠는지 경험을 나눌 수 있어서 좋아요. 새로운 소식도 접할 수 있고 새로 나온 제품도 만날 수 있다"고 강조했다. 오후 프로그램 중 분과별 토론시간이 있었는데, Elke는 "청년들의 참여를 높이기 위한 방법을 논의하는 세션에 참여하려고 해요. 나와 같은 고민을 하는 사람들과 토론을 해보고 싶기 때문"이라며 회의실로 향했다. 바로 이 세션에서 청년대사들의 발표가 진행되었다. 미래세대인 청년대사들의 경험이 기존 활동가들에게 영감을 주고 또 다른 미래세대의 활동을 꽃피우는 계기가 되기를 기대해본다.(*2편으로 이어집니다.)