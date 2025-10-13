대통령실, 캄보디아에 수사관 급파 검토... "국민 송환이 우선"

큰사진보기 ▲ '온라인 스캠' 범죄조직과 전쟁에 나선 캄보디아 당국 합동단속반이 지난 8월 캄폿주에서 펼친 단속 작전에서 체포한 중국인들. 이들은 지난 8월 한국인 대학생이 캄보디아에서 고문당한 뒤 숨진 사건을 수사한 현지 검찰에 의해 살인 혐의로 재판에 넘겨졌다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

정부는 최근 잇따라 발생하고 있는 캄보디아 납치·감금 사태를 해결하기 위해 우리 수사관들의 현지 급파를 검토하기로 했다.위성락 국가안보실장은 13일 오후 용산 대통령실에서 캄보디아 한국인 범죄 관련 관계부처 TF 첫 회의를 열었다.이날 회의에는 외교부, 법무부, 경찰 국가수사본부 등으로부터 관계자들이 참석한 가운데 현황보고, 당국간 협조방안, 향후 계획 등이 논의됐다.이 자리에서 위 실장은 우선 '우리 국민의 신속한 송환'을 강조했다.그는 "감금된 이들의 범법 행위에 대한 조치는 당연한 것이지만, 인도적 차원에서 위험에 처한 우리 국민들의 송환이 신속히 이루어져야 한다"며 당국의 조속한 대응을 당부했다. 이어 "필요하다면 단계적 송환이라도 검토할 것"을 강조했다.회의에서는 또 현지에서의 피해 확산을 막기 위해 우리 수사 당국 관계자들을 현지에 급파하는 등 캄보디아 당국과의 수사 공조 및 우리 국민 구출 상황을 점검하는 것도 논의했다.강 대변인은 우리 국민 피해의 전체적 현황에 대한 질문에는 "회의에서 공유가 되기는 했지만 향후 조금 더 TF 회의가 구체화되고 난 이후에 구체적 사항들을 알려줄 수 있을 것"이라고 말했다.또 지시 및 권유사항 등을 점검하기 위한 후속회의가 계속 이어질 것이라고 했다.한편, 지난 7월 17일 경북 예천 출신 대학생 박아무개(20대)씨가 가족에게 "현지 박람회에 다녀오겠다"며 캄보디아로 출국했다가 3주 뒤인 8월 8일 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견된 이후, 가족이 캄보디아에 갔다가 실종·감금됐다는 신고가 속속 들어오는 있는 상황이다.