대구경북에서 캄보디아 간 젊은이 실종 잇따라

캄보디아에 간 젊은이들이 납치감금되는 사것이 잇따르고 있어 경찰이 수사를 진행하고 있다.

캄보디아로 간 한국 젊은이들이 납치·감금되거나 실종되는 일들이 잇따라 논란인 가운데 대구에서도 30대 청년이 연락이 끊겨 경찰이 수사에 나섰다.13일 대구경찰청 등에 따르면 지난 12일 캄보디아로 출국한 양아무개(34)씨의 아버지가 '출국한 아들과 연락이 닿지 않는다'며 경찰에 실종 신고를 했다.양씨는 지난 9일 캄보디아 수도인 프놈펜행 티켓 사진과 함께 빌린 돈을 갚기 위해 2~3주 가량 캄보디아에 다녀오겠다는 말을 가족에게 남긴 뒤 인천공항을 통해 출국한 것으로 알려졌다.양씨는 이후 지난 11일까지 SNS를 통해 "중국인들과 같이 일을 하고 있다"라고 전하며 가족들과 연락이 됐으나 이후 연락이 두절됐다.양씨의 아버지는 경찰에 신고한 후 주캄보디아 한국대사관에 아들의 실종 사실을 알렸지만 당사자가 직접 신고해야 한다는 답변만 들었다.경찰은 외교부에 실종 사실을 알리고 소재 확인 협조를 요청한 뒤 수사를 진행하고 있다고 밝혔다.경찰 관계자는 "양씨를 포함해 대구에서 캄보디아로 출국한 후 연락이 안 된다는 신고가 접수된 건 모두 3건"이라며 "외교부에 소재 확인 협조를 요청한 상태"라고 말했다.이어 "3명 모두 20~30대인 것으로 파악됐다"며 "하지만 아직까지 납치 및금품을 요구하는 정황은 없는 상태"라고 덧붙였다.앞서 경북 예천 출신의 대학생 박아무개(22)씨가 캄보디아 현지에서 납치·감금돼 고문으로 숨진 사건이 발생해 충격을 주었다.박씨는 지난 7월 '박람회에 다녀오겠다'며 캄보디아로 출국했다가 약 3주 뒤인 지난 8월 8일 캄포트주 보코르산 인근 범죄단지에서 숨진 채 발견됐다.캄보디아 현지 경찰은 박씨의 사망 원인을 '심장마비(고문으로 인한 극심한 통증)'으로 추정했다.또 지난 8월 19일 캄보디아로 떠난 경북 상주 출신 30대 A씨가 연락이 끊겼다는 가족 신고가 지난 8월 22일 접수돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.연락이 두절됐던 A씨는 닷새 뒤인 24일 가족과의 텔레그램 영상 통화를 통해 "2000만 원을 보내주면 풀려날 수 있다"고 말한 뒤 다시 연락이 끊겼다.이후 A씨의 SNS에는 차용증 내용을 적은 노트를 들고 있는 사진을 게시되고 그의 가족들은 발신 번호가 확인되지 않은 협박성 문자메시지도 여러 차례 받은 것으로 알려졌다.경찰은 해외 범죄 조직이 A씨를 감금한 뒤 협박갈취하고 있는 것으로 추정하고 캄보디아 한국대사관, 경찰청 국제협력관실과 외교부 영사 콜센터로 사건을 통보했다.경북경찰청은 예천 대학생 사건과 A씨 실종 사건을 포함해 모두 7건이 접수됐고 이 중 2건은 여전히 미해결 상태라고 밝혔다.