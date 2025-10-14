10월 29일 0시부터 11월 1일 오후2시까지 경주시 주요도로 통행제한

큰사진보기 ▲일반차량 통행제한 구간. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲10월29일 0시부터 11월1일 오후2시까지 2.5톤이상 화물차량 통행제한 구간. 사진자료 경북경찰청. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲화물차량 통행제한구간 위치도. 사진 경북경찰청. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲화물차량 통행제한 위치 도심지 확대 도면. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경주포커스에도 실렸습니다.

2025 경주APEC정상회의와 관련해 10월 29일 0시부터 11월 1일 오후 2시까지 보문관광단지로 통하는 주요 도로에 대해 'APEC 행사차량'을 제외한 대부분의 차량통행이 제한된다.차량통행 제한대상은 자동차 뿐만 아니라 건설기계, 원동기장치자전거, 자전거, 사람 또는 가축의 함으로 도로에서 운행하는 것, 교통이나 운수에 사용되는 소와 말도 포함된다.경북경찰청은 통행제한지정 고시를 통해, 이 기간 에이펙 행사차량 이동 구간에 교통량 집중으로 인한 차량정체·혼선 및 사고 위험 예방 등이 이유라고 설명했다.그러나 약 4일 동안 보문관광단지로 통하는 도로 뿐만 아니라 경주시내 주요도로에 대해서는 2.5t이상 화물차량 통행이 전면 제한될 예정이어서 관련 업종 종사자들의 적지 않은 불편이 예상된다.13일 경북경찰청 고시에 따르면 일반차량 통행이 제한되는 구간은 ▲경주TG∼ 구황교 네거리(구황동 833-10) 7.2㎞ 서라벌대로 양방향을 비롯해 ▲ 구황교 네거리~보불로 삼거리(천군동 44-4) 7.7㎞ 경감로 양방향 , ▲보문교 삼거리(보문동 3-14)~엑스포삼거리(천군동 130-1) 6.0㎞ 보문로 양방향 도로다. <위 사진 참조>또 경주를 남북으로 관통하는 주요 도로에서는 2.5t 이상 화물차와 건설기계(덤프트럭, 도로보수트럭 등), 총중량 10t이상 특수차량(대형견인차, 소형견인차 및 구난차 제외)의 통행이 제한된다. <아래 통행제한 구간 표 참조>경찰은 교통 혼잡을 막기 위해 이 기간 보문삼거리 등 주요 교차로와 단일로 등 222곳에 경력을 배치해 차량 통제와 우회 조치 등에 나설 계획인 것으로 전해졌다.한편 10월 27일부터 11월 1일까지 6일동안 경주시에서는 차량 2부제가 시행된다.차량2부제는 정상회의 기간 동안 경주시 동지역(불국동, 읍‧면지역 제외)에서 시행되며, 10인승 이하 비영업용 승용차와 승합차가 대상이다. 차량번호 끝자리를 기준으로 홀수 차량은 홀수일, 짝수 차량은 짝수일 운행 제한이 적용되며, 마지막 날인 11월 1일(토)은 짝수 차량이 제한된다.주요도로 통행제한에 대해서는 경북경찰청의 '지정고시'로 알려진 상황이어서 경주시 차원의 대시민 홍보강화가 요구된다.