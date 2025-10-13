춘천시 남이섬? 가평군 남이섬?... 김동연 "도민들이 AI 오류 찾으면 인센티브 주자"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 13일 오후 경기도청 서희홀에서 사이버 외교사절단 반크와 함께 개최한 ‘생성형 AI 속 경기도 자료 오류 대응 간담회’에서 생성형 AI 속 경기도 행정·정책, 문화유산 오류 대응 방안에 대해 논의를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

강원도 춘천시 남이섬을 경기도 가평군 남이섬이라고 답변했다. 현 경기도 광교청사 이전 연도를 2016년, 2023년 등 제각각으로 안내하는 경우도 있다.인공지능(AI) 기술이 생성한 경기도 관련 대표적인 오류 사례다. 또한, 기후행동 기후소득이나 버스 환승제도, 청년정책 등 경기도 정책에 관한 서술 오류, 경기도 문화유산의 이미지를 변형하거나 역사적 맥락이 축소되는 사례도 다수 확인됐다.이에 사이버 외교사절단 반크(VANK. Voluntary Agency Network of Korea)는 ▲경기도 공식 누리소통망(SNS), 누리집, 앱을 통한 AI 오류 신고 캠페인 전개 ▲AI 오류 신고 보상 시스템 도입 ▲도내 대학·연구 기관의 AI 관련 학과 및 민간기업과 협력 모델 구축 ▲경기도형 AI 검증 플랫폼 및 AI 오류 아카이브 구축 등 시정 방안을 제안했다.13일 경기도청에서 열린 '생성형 AI 속 경기도 자료 오류 대응 간담회'에서다. 이 자리에는 김동연 경기도지사를 비롯해 박기태 반크 단장과 연구원 등 10명이 참석했다.특히 이날 김동연 경기도지사는 사이버 외교사절단 반크와 협력해 생성형 AI가 만들어내는 경기도와 관련된 잘못된 정보를 찾아 바로잡는 '글로벌 AI 대사'를 양성하는 등 새로운 공공 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 청소년·청년 중심의 민간 참여 프로그램 확대도 함께 논의했다.김동연 지사는 "반크가 경기도에서 같이 할 수 있는 좋은 제안을 많이 해주었는데 함께 했으면 좋겠다. AI 오류는 경기도청이나 공공기관이 아니라 일반 도민들이 찾으면 인센티브를 주는 방식도 고려해 봤으면 한다"라며 "오늘 회의를 계기로 실·국별로 구체적으로 할 수 있는 것들을 만들어서 협력하도록 해달라"고 말했다.박기태 반크 단장은 "우리나라 외교관이 2천 명밖에 안 된다. 경기도가 최초로 경기도민들을 '글로벌 AI 대사'로 양성해 전 세계에 잘못 퍼진 AI 관련 오류를 발견하고 시정했으면 한다"라고 제안했다.경기도는 생성형 AI 시대의 정보 신뢰도 확보와 윤리적 활용 기반 마련을 위해 반크와 협력하는 방안을 검토할 방침이다. 특히 도민이 직접 참여하는 데이터 클라우드소싱 기반의 오류 탐지 시스템과 경기도형 생성형 AI 플랫폼 구축을 통해 행정 혁신도 추진한다는 계획이다.한편, 경기도와 반크는 그동안 '독도의 날' 간담회(2021년), '청소년·청년 기후대사' 양성 협약(2024년) 등 협력을 이어왔다.