교회 옥상에서 교실로, 부천의 에너지 전환이 이어지다

- 교감선생님께서는 기후 위기나 탄소중립 문제에 언제부터 관심을 가지셨나요?

- 일신초등학교가 민간 기업 지원 사업을 통해 태양광 설비를 설치하게 되었다고 들었습니다. 어떤 계기로 참여하게 되셨나요?

- 이런 사업에 신청하실 때 어떤 논의나 과정, 혹은 반대나 우려 같은 것은 없었나요?

큰사진보기 ▲부천 일신초등학교 옥상의 태양광 발전 패널이다.부천 일신초등학교 옥상의 태양광 발전 패널이다. ⓒ 김성재 관련사진보기

- 태양광 설비(9kW)를 실제로 도입하고 나서 어떤 효과가 나타났나요?

- 이렇게 민간 지원 사업으로 설치하시고 주변 학교나 다른 지역 안에서의 관심이나 반응도 있었나요?

- 추가로 신청하시는 것도 이런 민간 지원 사업을 찾아보시는 건가요?

- 지역의 협동조합이나 발전 사업자가 지원 사업을 제안하고 함께 해나간다면 더욱 긍정적일 것 같은데요. 어떤 점이 중요할까요?

- 태양광 설치 후 연계 교육도 진행하셨다고 들었습니다. 어떤 내용이었나요?

- 일신초등학교의 사례를 들어봤을 때 추후 부천시에서 태양광 설비 지원을 하게 된다면 이런 교육적인 부분까지 연계해서 진행되면 좋을 것 같습니다.

- 서울이나 부산 같은 타 지역과 비교했을 때, 부천이 가장 큰 차이를 보이는 점은 무엇이라고 생각하십니까?

큰사진보기 ▲부천 일신초등학교 신법기 교감선생님의 모습이다.부천 일신초등학교 신법기 교감선생님의 모습이다. ⓒ 김성재 관련사진보기

- 앞으로 학교 차원에서 추진하고자 하는 지속 가능한 교육이나 친환경 교육의 계획이나 비전이 있으신가요?

- 이러한 경험을 바탕으로 시민사회나 교육 종사자들에게 전하고 싶은 메시지가 있을까요?

지평교회의 옥상 위에서 시작된 부천의 에너지 전환은 이제 교실과 운동장으로 이어지고 있다. 20년 전 시민들이 처음으로 옥상에 태양광 패널을 세웠다면, 지금의 전환은 아이들이 배우고 성장하는 곳에서 시작되고 있다.학교는 더 이상 단순한 교육의 공간만이 아니다. 기후위기와 에너지 문제를 배우고 실천하는, 가장 일상적인 전환의 현장이 되고 있다. 부천 일신초등학교는 지난해 민간기업의 ESG 지원사업을 통해 태양광 설비를 설치했다. 학교의 작은 시도였지만, 그 변화는 빠르게 주변 학교와 지역으로 퍼져나갔다. 설비 설치로 그치지 않고, 학생과 학부모, 교사가 함께 만들고 배우는 탄소중립 교육으로 확장되고 있기 때문이다. 아이들은 학교 옥상에 올라 패널을 보고, 가정에서의 전기 사용량을 궁금해하기 시작했다.교사들은 '하루 에어컨 끄기'와 같은 자발적 실천을 제안했고, 작년보다 더 더운 여름에도 전력 사용량은 오히려 줄었다. 이제 에너지 전환의 주체는 어른들만이 아니다. 학교 안에서 아이들이 배우고 실천하는 변화가 결국 공동체의 에너지전환 감수성을 만들어가고 있다.이 소식을 듣고 가장 먼저 떠오른 질문은 하나였다. 어떻게 가능했을까?부천에선 그동안 학교 태양광의 필요성과 가능성에 대한 논의는 있었다. 부천시는 이미 2018년 '에너지 자립 계획'을 통해 2030년까지 50개 학교, 총 1.5MW 규모의 태양광 설비를 구축하겠다는 목표를 세웠지만, 예산과 절차상의 제약으로 실제 실행은 이뤄지진 않았다.학교 태양광은 옥상이나 미활용 공간을 활용해 재생에너지를 생산하고 교육적 효과를 얻는 사업이다. 장승민, 박병용 등이 지난 2022년 발행한 논문 <전수조사를 통한 초·중·고 학교시설의 신재생에너지 적용 현황 및 에너지소비구조 분석>에 따르면, 전국적으로 3천여 개 학교가 이 설비를 운영하고 있는 것으로 나타났다.연구에서 지적하는 내용 중 흥미로운 것은 학교 건물 노후화였다. 연구는 학교에 태양광 설치가 어려운 이유는 전체 학교의 77%(9055개교)가 준공 후 20년 이상 경과한 노후 건물이기 때문이라고 봤다. 국·공립학교의 노후화 비율은 58%, 사립학교는 78%에 달한다고 설명한다. 에너지 효율이 낮은 건물에 태양광 설비를 도입하는 것은 기술적 한계보다 안전, 유지보수, 행정 절차 등 복합적인 이유 때문인 것으로 보인다.그런 가운데 부천 일신초등학교 옥상에 태양광이 설치된 것이다. 찾아보니 교육청의 예산 사업도, 시의 공모사업도 아닌 환경재단과 민간기업이 함께 진행한 ESG 프로젝트 '맑은 학교'를 통해 이루어진 것이었다. 학교가 직접 응모해 얻어낸 결과였다. 이 사례는 기존의 '학교 태양광 사업'과는 다른 경로였지만, 그렇기에 더 큰 의미를 갖는다. 이후 태양광에 대한 인근 학교와 교육 관계자들의 관심이 이어졌다.지난 9일 신법기 일신초등학교 교감을 만나, 설치의 배경과 그 이후의 변화를 직접 들어보았다."원래 환경공학을 전공했지만, 이후 교대에 진학해 교사가 된 뒤부터 생태 교육에 큰 관심을 가졌습니다. 2002년 첫 발령 이후 지역의 전문가들과 협력해 프로젝트를 진행하거나 수업을 함께 하면서 배우는 기회가 많았습니다. 이후 교사 연구회를 통해 에너지 교육과 기후 위기 대응으로 관심이 확장되었죠. 특히 2020년 이후에는 단순한 실천 활동을 넘어, 에너지 전환·RE100·탄소중립이 지역사회와 함께 가야 한다는 점을 절실히 느끼며 더 깊이 참여하게 되었습니다.""부천에서 10년 넘게 교사로 근무했고, 2022년 9월에 본교 교감으로 부임했습니다. 저희 학교는 특색사업으로 탄소중립 교육을 꾸준히 진행해 왔지만, 미세먼지나 기후 변화 대응을 위해선 시설 개선이 필요하다고 늘 느꼈습니다. 교육청의 예산은 주로 석면 공사나 노후 시설 보수에 집중되어 있어 태양광 설치는 쉽지 않았는데, 마침 환경재단에서 '맑은 학교' 공모 사업을 진행한다는 소식을 들었습니다. 전국 45개 학교를 선정해 지원하는 사업이었고, 이를 통해 아이들의 건강뿐 아니라 에너지 전환과 기후 대응 교육에도 도움이 될 것이라 생각해 신청했습니다.""반대는 전혀 없었습니다. 다른 교직원분들께 취지를 말씀드렸고 대부분 동의하셨습니다. 설치 후 학부모들에게 홍보했는데, 학부모나 학생들의 만족도가 굉장히 높습니다. 실질적인 특별한 반대는 없었습니다. 다만, 이 설비를 담당해야 하는 학교 담당자가 있어야 해서 제가 하겠다고 했고, 큰 무리 없이 진행되었습니다. 학교가 전반적으로 탄소 중립 교육이나 실천 활동을 진행하고 있었기 때문에 구성원들이 어느 정도 공감대를 가지고 있었던 것 같습니다.""전력적인 측면에서는 아직 미비합니다. 발전량이 9kW 정도이기 때문입니다. 그렇지만, 여기서 나오는 전력이 저희가 설치한 1층의 에어샤워라든가 공기청정기 등 공모 사업으로 함께 설치된 부분에 대해서는 그 발전량으로 상쇄된다고 볼 수 있습니다. 추후 별관 등에도 추가로 신청을 해서 설치하게 되면 더 도움이 될 것 같습니다.""네, 그럼요. 일단 학부모님들 사이에 입소문이 났고, 인근 지역의 교장 선생님, 담당 선생님, 장학사님들도 굉장히 놀라시면서 신청 방법과 준비 과정같은 세세한 것들을 문의하기도 합니다.그때마다 알려드리고 있습니다.""현재는 그렇습니다. 민간 기업들이 요즘에는 환경 경영(ESG)차원에서 이런 쪽에 관심을 많이 가지고 있어서 앞으로도 더 늘어날 거라고 생각됩니다. 다만, 제가 좀 바라는 부분은 교육청 차원에서 이런 부분에 예산 지원이나 관심을 가져 학교에 지원해 준다면 저희 학교도 적극적으로 신청해 보려고 합니다.""일단은 지역과 네트워크를 갖는 것이 제일 중요한 것 같습니다. 현재는 대기업이 ESG 경영 차원에서 학교에 기여하고 싶어 환경재단을 통해 한 것이지만, 지역의 단체들과 부천의 발전 사업 종사자들이 학교마다, 또 부천만의 특수성을 살려서 하면 시너지 효과가 더 높을 것입니다.""작년 설치 후 환경재단에서 학급 단위로 연계 교육을 진행했습니다. 태양광뿐 아니라 에어샤워, 벽면 녹화, 공기청정기 등 학교의 환경 시설을 함께 둘러보며 각 시설의 목적과 교육적 의미를 아이들에게 설명해 주셨습니다. 올해는 경기도교육청의 '에너지 전환 RE100' 프로젝트와 연계해 전교생이 참여하고 있습니다. 단순한 설비 설치에 그치지 않고, 가정과 학교가 함께 실천하는 교육이 이어지고 있다는 점이 의미 있습니다. 또 자체적으로 '하루 에어컨 끄기' 같은 프로그램도 운영했습니다. 흥미롭게도 지난해보다 더운 여름이었는데도 에어컨 사용량이 오히려 줄었습니다. 이런 점에서 태양광 설치와 에너지 교육이 실제 행동 변화로 이어지는 효과가 있다고 생각합니다.""네, 맞습니다. 질적으로 학생들에게 어떤 교육을 할 수 있을지 이런 것과 연계해서 시에서 제안한다면 교육청에서도 더 긍정적으로 받아들일 수 있을 것이라고 생각합니다."학교 수가 많고 학생 수가 많기 때문에 시설적인 투자보다는 교육 활동에 들어가는 교육비에 더 우선을 두지 않았나 싶습니다. 타 지역, 특히 경남이나 부산 같은 경우에는 학교에 시설을 설치하는 사례가 많습니다. 예를 들어 경남 지역은 미세먼지가 심했을 때 각 학교마다 미세먼지 현황판을 의무적으로 설치해 주었고, 부산 같은 경우에는 지자체와 교육청이 협력하여 원하는 학교에 태양광 설비를 설치해 주는 등 시설 투자에 적극적입니다. 앞으로는 경기도 지역이나 부천 지역에도 이런 사업이 필요하다고 봅니다.""학교의 자율 과제도 들어왔고, 초등학교는 환경 교과가 따로 없지만 선생님들의 의지나 관리자가 의지를 가지면 충분히 지속가능 발전 교육을 할 수 있다고 봅니다. 저희 학교에서는 먼저 교직원의 적극적인 참여를 독려하고, 관리자가 지역 네트워크를 통해 예산 지원을 받거나 전문가들을 통해 자문을 받아, 학교만의 교육 활동을 넘어서 지역에 있는 분들과 함께 교육을 했으면 하는 바람이 있습니다.""생태나 환경 교육은 당장 눈에 보이지 않지만, 미래 세대에게는 무엇보다 중요한 일입니다. 학교뿐 아니라 학부모와 지역사회 모두가 함께 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 에너지 교육은 실제 경험이 중요합니다. 저희 학교는 태블릿을 활용해 수업을 진행하고, 고학년 학생들은 지속가능발전협의회와 함께 프로젝트를 수행하기도 합니다. 이런 활동이 다른 학급으로 확산되며 자연스러운 학습 문화로 이어지고 있습니다. 특히 도시의 아이들은 자연과 접할 기회가 적기 때문에, 어릴 때부터 이러한 교육을 통해 환경 감수성과 실천력을 키우는 것이 더욱 중요하다고 생각합니다."