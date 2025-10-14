자가용 없는 삶, 느리지만 단단한 일상의 발견

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"자가용이 없으면 불편하지 않아요?"

AD

큰사진보기 ▲영월지역소식지 <살기좋은영월>기차를 기다리며 영월역에서 만난 소식지. 이슬아 작가의 글도 있다. 이슬아 작가가 누구인지 모르고 글 잘쓴다고 얘기했더니 지인이 말하길 유명한 작가라고 한다. 지역소식지 임에도 단순한 정보가 아닌 유익하고 재밌는 글들이 많다. '걷다보니 영월' 코너를 좋아한다. 안부를 묻듯 편집자들의 애정이 묻어나는 문체와 문장들이 많다. 다음호가 기다려질 정도다. 내글은7월호에. ⓒ 전미경 관련사진보기

방과 후 수업이 끝나고 동료강사와 인사를 나누던 중 갑자기 받은 질문이었다. 불편하지 않다고 대답했더니 시골집은 어떻게 가냐고 묻는다. "기차 타고 버스 타고, 그러다 필요하면 택시도 타고, 괜찮아요"라고 대답했더니 자신은 차가 없으면 굉장히 불편할 거 같다고 한다. 하긴, 요즘 시대에 자가용 없는 삶은 상상조차 못 할지도 모른다. 집은 없어도 자가용 한 대씩은 다 있으니까.대답은 짧았지만, 속으로는 더 길고 단단한 이야기를 하고 싶어 오늘은 그 이야기를 꺼내본다. 자가용 없이 느리게 사는 삶이 얼마나 자유롭고 고요한지.나도 차가 있었던 적이 있었다. 그러나 차 없이 사는 것을 '선택'하게 된 건 차 없는 것이 오히려 편했기 때문이다. 1996년 운전면허를 취득하고 장롱면허로 간직하다가 어느 해 준중형 은하늘색 '라비타' 중고를 1000만 원에 구입했다. 당시는 회사 통근 버스가 있었기에 필요해서가 아니라 순전히 호기심과 로망 때문이었다. 선글라스를 끼고 멋지게 운전하면서 전국일주를 하는 로망.하지만 막상 운전을 해보니 나하고는 맞지 않음을 일찌감치 깨달았다. 차를 소유하고도 운전한 횟수는 손에 꼽을 정도인데 운전의 즐거움보다는 식은땀이 흐르고 당황했던 경험뿐이다. 길을 잘못 들어 대낮에도 대리운전을 불러야 했고, 자동차 전용도로에서는 1차선으로만 달렸고, 복잡한 도로에서 깜빡이 없이 급하게 우회전하려다 뒤에서 '빵'하는 덤프트럭에 등골이 오싹했던 적도 있다.도로 가장자리로 운전하면 겁이 나서 자꾸 중앙선을 침범하려 했고, 차량검사를 위해 가운데 뻥뚤린 곳을 직선으로 들어갈 때도 무서웠다. 타이어 펑크가 났을 때는 도로에 차를 두고 그냥 집에 갔으니 말 다했다.차를 운전해야 할 이유는 없었지만 하지 말아야 할 이유는 수도 없이 많았다. 어떤 강사분은 환경을 생각해 자가용을 타지 않는다고 하지만, 나는 그런 거창한 이유가 아니다. 둔한 감각으로 계속 운전을 한다면 도로의 무법자가 될 확률이 높아서였다.다른 운전자들에게 민폐가 될까 줄곧 주차장에만 세워두다 2년 만에 결국 라비타를 정리했다. 자연스레 자가용에 대한 돌봄도 필요 없게 되었는데 그때 자유를 느꼈다. 나의 첫차이자 마지막 애마였던 은하늘색 라비타는 놓아주기 아까울 만큼 예쁘고 좋았지만 내가 감당하기엔 버거운 존재였던 것이다. 그날 이후 운전에 대한 미련도 로망도 깨끗하게 끝냈다.빠르게 움직이는 삶만이 좋은 것은 아니다. 차가 없으니 어디를 가도 늘 대중교통을 이용해야 하지만 시간의 여유는 오히려 충분했다. 출발 전에 대중교통 시간을 계산하고, 경우에 따라서는 택시를 탈 수도 있지만 아이러니하게도 이 '계산'이 나를 더 느긋하게 만들었다. 서두르지 않기 위해 일찍 움직이고, 예정보다 먼저 도착한 장소에서는 주변을 걸으면서 더 많은 이야기를 듣기도 한다. 생각지도 못한 시간의 틈에서 나만의 여유가 만들어지는 것이다.내가 사는 곳에서 시골집까지 자가용으로는 40분 거리지만, 기차를 타고, 버스를 타면 총 2시간이 걸린다. 빠른 이동을 중요시하는 세상에선 긴 여정일지 모르겠지만 나는 이 시간을 좋아한다. 느리게 천천히 흘러가는 시간을.명절이면 예매 전쟁을 치르는 곳과는 달리 내가 이용하는 기차는 여유롭다. 추석임에도 사전 예매 없이 언제나 표를 구할 수 있는 행선지답게 두량짜리 기차 안은 자리도 넉넉하다. 시간이 아깝다고 생각하는 사람도 있겠지만 나에게는 그 시간이 자유롭다. 기차 안에서 글을 읽을 때도 있고, 창밖 풍경을 보며 사색에 잠길 때도 있다. 빠르게 이동하는 삶 속에서 느리게 사는 것도 괜찮다고 다가온 것도 이때다.기차를 타고 삼십 분쯤 가면 작은 시골역에 도착한다. 거기서 다시 시내버스를 타기 위해 십 분쯤 걷다 보면 매번 달라지는 거리의 풍경을 만나는데 갓 구운 빵냄새 솔솔 풍기는 곳에서는 걸음을 멈출 수밖에 없다. 킁킁거리며 주위를 두리번거리면 언제 새로 생겼는지 알 수 없는 작은 빵집이 보인다. 간판도 자세히 봐야 눈에 들어온다. 몇 평 안 되는 작은 가게 안에는 몇 종류 안 되는 빵이 조금씩 아주 맛있게 진열되어 있는데 그중 인기가 제일 좋다는 곤드레치즈빵 하나를 사서 맛본다. 대형 체인점과는 차원이 다른 맛이다. 친절도 순박한 감성의 시골 빵집이다.빵을 먹고 정류소에 앉아 거리를 음미하다 보면 십 분이 금방 흘러가고 집으로 가는 시내버스가 보인다. 어떨 땐 나 혼자 시내버스를 전세내기도 한다. 시내버스는 새로 생긴 도로가 아닌 구불구불한 옛길로 운행하는데 비가 오나 눈이 오나 뚜벅뚜벅 꿋꿋하게 홀로 산길을 달린다. 마치 나처럼. 빠른 속도만을 쫓아 만든 직선도로에서는 볼 수 없는, 사계절운치를 감상할 수 풍경이다. 삶도 풍경처럼 곡선일 때가 더 예쁜 법이다.예전엔 정해진 목적지에만 관심이 있었는데, 요즘은 잠시 들른 역과 마을에도 자연스레 눈길이 간다. 집에서 돌아오는 길엔 기차역에서 한 시간 이상을 기다리는데 그때는 역 맞이방에서 지역 소식지를 꺼내 읽는다. 처음엔 시간을 때우려고 펼쳤는데 읽다 보니 글에 매료돼서 갈 때마다 챙겨 와 책꽂이에 두고 마음이 필요할 때 꺼내보기도 한다. 고전도 아니고 지역소식지를 소장하는 사람은 아마 드물지 않을까 싶다. 그동안 내가 봐온 일반 소식지와는 차별화된 내용과 형식, 구성과 재질에 감탄할 수밖에 없다. 글의 색채가 다르다.그 속엔 다양한 작가들이 쓴 글의 향연과 지역의 따뜻한 이야기가 실려 있다. 그리고 평소엔 잘 몰랐던 축제소식, 작은 전시회, 로컬맛집과 예쁜 카페, 힐링 숙소 및 관광지를 소개하기도 하는데 '이런 게 있었구나' 하면서 다음 방문 때는 찾아보고 맛보며 여행을 다니듯 낯선 동네를 점점 알아간다. 소식지 속의 소제목처럼 정말 걷다 보니 '영월'이었다.그렇게 이웃동네 영월을 5년째 '조금씩' 알아가며 친근해진 마음을 얼마 전 영월 소식지에 기고한 적이 있는데 담당자가 정성 가득한 감사말을 전자우편으로 보내왔다. 매달 소식지를 보내주겠다는 말씀과 함께. 원고료 10만 원은 덤이다. 그렇게 또 하나의 마을을 알아간다. 자가용으로 빠르게 지나쳤다면 몰랐을 풍경과 사람들. 모두 느린 이동이 주는 선물이다."그래도 차가 있으면 훨씬 편하지 않아요?"라고 묻는다. 물론 차가 있으면 짐도 편하게 실을 수 있고 시계를 볼 필요가 없을지도 모른다. 하지만 내 삶에 꼭 필요한 건 아니니까 지금 나에게는 이 방식이 맞다.차가 없으면 걸어야 할 거리들이 더 생기고 버스를 놓치면 다음 차를 기다려야 하지만 덕분에 덜 분주하고 덜 위험하고 더 많이 걸으면서 더 많이 보고 느낀다. 그렇게 살아온 이야기가 지역의 소식지 한 페이지에 실렸다는 자체로도 내 삶의 속도는 따뜻하다. 그러니까 바퀴 없는 삶이라고 결코 부족하고 불편한 것이 아님을, 조금은 느리지만 단단한 삶이라고 말하고 싶다. 그리고 더 많은 여유를 선택한 거라고 생각한다.돌볼 차가 없으니 삶이 더 가볍다. 아주 가끔은 불편할 수도 있겠지만 덜 복잡한 삶, 나는 이게 마음에 든다. 자가용이 없어 불편하다고 묻는 사람에게 자가용이 있어 더 빠른 삶 속에서 당신은 얼마나 자유로운지 묻고 싶다. 나는 오늘도 거리를 걸으며 삶의 향기와 풍경을 느끼고 기차를 기다리며 소식지의 이야기를 읽는다. 그리고 그다음 정거장에선 어떤 이야기가 펼쳐질지 조용히 기대한다.