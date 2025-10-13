김태흠 충남지사, 예산 조곡산단 백지화 가능성 언급

큰사진보기 ▲조곡리 주민들이 조곡산단 및 산폐장 설치 반대를 외치고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.

농촌마을 한가운데 산업폐기물처리장 설치를 반대하고 있는 충남 예산군 신암면 조곡리 마을 주민들이 최근 김태흠 충남도지사의 발언에 한껏 고무된 분위기다.조곡산업단지 반대 주민들은 9월 29일 예산군문예회관에서 열린 '군민과의 대화' 자리에서 김 지사에게 산폐장과 산폐장 설치를 가능하게 하는 조곡산업단지 조성 사업 자체를 불허해줄 것을 재차 요청했다.이에 김 지사는 지난해에 이어, 민간기업이 산업단지를 빌미로 산업폐기물처리장을 설치하는 것에 반대한다는 입장을 다시 한 번 공식적으로 밝혔다.이어 김 지사는 "조곡산업단지 시행사인 SK에코플랜트가 산업폐기물처리시설을 짓지 못하는 상황에서 산단 사업을 계속 추진할지 의문이다"라는 말을 남겨 SK에코플랜트가 예산군과 추진 중인 조곡산업단지사업의 백지화 가능성까지 언급했다.SK에코플랜트가 당초 염두에 뒀던 산폐장 설치를 제외한 산단사업계획서로 승인을 받을 계획이었지만, 충남도에 변경된 사업계획서 제출을 1년 가까이 미루고 있는 것도 김 지사가 이같은 전망을 내놓은 배경이 된 것으로 보인다김 지사는 "산단을 만들면 폐기물처리장을 만들게 돼 있는데, 산단에서 나오는 폐기물만 처리하는 것이 아닌 외부에서 폐기물을 반입해 처리하는 것이 문제다"라며 "업체도 산단 사업 자체에서 이익이 안되니까 대신 돈이 되는 폐기물처리 사업을 통해 이익을 많이 내려고 하고, 그 과정에서 전국에서 폐기물을 반입해 처리하는 문제가 발생하고 있다"고 진단했다.또 "이번 홍수 피해처럼 앞으로 재난재해 상황이 빈번하게 발생할 가능성이 높은 상황에서, 재난상황 발생 시 업자들이 폐기물 처리장을 지어놓은 뒤 돈을 벌고 빠져나가거나 관리가 안 될 경우 결국 군이나 도, 국가가 처리해야 한다. 이런 문제 때문에라도 폐기물 처리는 공공이 해야 한다"며 "공공이 운영하면 발생하는 수익을 받아 지역에게 환원할 수 있는데, 민간이 운영하면 그렇게 할 수 없다"고 강조했다.이어 "민간이 운영하는 산폐장은 허가하지 않을 계획이다"라며 "(조곡산단과 관련해선) 조만간에 결론이 날 것으로 본다"고 했다.