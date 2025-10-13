가야고분군 세계유산관리재단 출범

큰사진보기 ▲13일 김해시 관동동 국립가야역사문화센터에서 열린 가야고분군 세계유산관리재단 출범식. ⓒ 경남도청 관련사진보기

가야고분군 세계유산관리재단이 13일 김해시 관동동 국립가야역사문화센터에서 문을 열었다.박완수 경남도지사는 이날 오후 세계유산재단에서 열린 출범식에서 "가야의 문화유산을 보존하고 후손들에게 이어가는 것은 우리의 책임이자 의무이며, 관리재단이 그 중심에서 역할을 다하길 바란다"고 밝혔다.박 지사는 "가야고분군이 유네스코 세계유산으로 등재되고, 오늘 관리재단이 출범하게 된 것은 가야 역사가 과거 사라진 역사가 아니라 인류 역사로 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다"며 "가야의 흔적을 발굴하고 계승하는 노력이 이번 재단 출범을 통해 새로운 역사 인식의 계기가 되길 바란다"고 강조했다.세계유산재단 설립은 2023년 9월 가야고분군 유네스코 세계유산 등재 이후, 유산의 체계적인 보존과 관리를 위한 전담 기구의 필요성이 제기되면서 추진됐다.경남·경북·전북 등 3개 광역지자체와 김해·함안·합천·고성·창녕·고령·남원의 7개 기초지자체가 합의해 2024년 12월 가야고분군 통합관리기구를 설치했던 것이다.세계유산재단은 여러 지역별로 산재되어 있는 고분군의 지자체별 보존관리 체계의 편차를 최소화하고 일관성 보존과 활용을 위해 가야고분군의 역사문화권 전반을 체계적으로 관리하는 중심 역할을 하게 된다.이날 행사에는 임종덕 국가유산청 국립문화유산연구원장, 최학범 경남도의회 의장, 홍태용 김해시장, 조근제 함안군수, 이상근 고성군수 등이 함께 했다.출범식은 김해시립가야금연주단과 경남어린이중창단 '리틀싱어즈'의 식전공연에 이어진 주 행사는 재단 설립 경과보고, 향후 운영 방향 소개, 세계유산 보존·관리와 지역 상생 발전을 위한 비전 선포와 기념 퍼포먼스가 진행됐다.2023년 5월 유네스코에서 세계유산으로 등재된 가야고분군은 김해 대성동 고분군, 함안 말이산 고분군, 합천 옥전 고분군, 고령 지산동 고분군, 고성 송학동 고분군, 남원 유곡리와 두락리 고분군, 창녕 교동과 송현동 고분군이다.