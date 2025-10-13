"LH 현장 안전화, 비정규직 3만5600원-정규직 10만4000원"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 의원이 13일 국토부 국정감사에서 비정규직의 안전장비가 정규직에 비해 차별받고 있다고 지적하고 있다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

국정감사 첫날, 건설현장 산업재해 피해자의 75%를 차지하는 하청 비정규직 노동자들이 안전장비에서도 정규직에 비해 차별 지급받고 있다는 지적이 나왔다.진보당 윤종오 의원(울산 북구)은 LH에서 받은 자료를 근거로 "LH 현장 비정규직 현장 노동자에게 3만5600원짜리, 정규직에게 10만4000원짜리 안전화를 지급해 정규직과 비정규직 간 비용이 세 배 차이가 난다"며 "안전장비에 지급에 대해선 정규직·비정규직 차별 없어야 한다"고 주문했다.윤종오 의원실이 LH에서 받은 자료에 따르면, 민간발주 현장에서는 안전화뿐만 아니라 안전벨트도 정규직과 비정규직에 따라 다른 제품이 지급되는 것이 다반사였다. 수도권 한 현장에서는 비정규직 현장 노동자에게 3만4900원짜리, 정규직에게 11만8900원짜리 안전벨트를 지급한 것으로 확인됐다.민주노총 건설노조에서 9월 21일부터 24일까지 1700명을 대상으로 한 설문조사에 따르면 관리직이나 정규직 직원들과 비정규직 현장 노동자들이 동일한 안전화를 지급받은 경우는 6.3%, 동일한 안전벨트를 지급받은 경우는 8.3%에 불과했다.윤 의원은 "건설현장에서 산재를 당하는 분들은 관리직이나 정규직이 아니라, 늘 현장에서 일하는 비정규직 현장 노동자들"이라며 "그런데도 안전장비는 저가의 장비를 지급받는다"고 지적했다. 이어 "더 위험한 업무를 수행함에도 불구하고 안전에서 차별을 받고 있는 것"이라고 덧붙였다.그러면서 "현장에서 안전이 차별돼서는 안된다. 안전의 출발은 동일한 안전장비의 지급에서 시작해야 할 것"이라고 지적하면서 "차별없이 안전장비가 지급될 수있도록, 국토부에서 대책을 마련해 줄 것"을 촉구했다.