민주당 광주시당 "국가 AI컴퓨팅 센터 반드시 광주 유치"

더불어민주당 광주광역시당이 13일 "국가 AI컴퓨팅 센터는 반드시 광주에 유치돼야 한다"고 촉구했다.민주당 광주시당은 이날 성명을 내고 "광주는 2018년, 전국이 예타면제 사업으로 도로·철도 같은 사회간접자본(SOC)을 선택할 때 오직 인공지능(AI)을 미래 성장축으로 선택한 유일한 도시"라며 이같이 밝혔다.이어 "그 선택은 이미 성과로 입증됐다"며 "광주는 AI기업 320개와 협약을 맺었고, 그중 160개 기업이 광주에 둥지를 틀었으며, 640개의 청년 일자리가 만들어졌다"고 강조했다.또 "AI영재고-AI융합대학-AI대학원-AI사관학교로 이어지는 국내 유일의 전 주기 AI 인재양성 체계를 구축했다"며 "부지와 전력 등 핵심 기반을 모두 갖춘 광주는 초거대 국가 AI컴퓨팅센터와 국가 AI연구소를 유치해 대한민국 AI 인프라의 완결형 모델을 구축할 준비를 이미 마친 상태"라고 주장했다.그러면서 "이재명 대통령이 광주 유치 의지를 공개적으로 약속했고 국정과제로 선정됐다"며 "민주당은 지역 국회의원들과 광주에 투자한 기업이 반드시 성공할 수 있도록 입법과 예산, 정책 등 모든 영역에서 끝까지 책임지고 지원할 것"이라고 말했다.