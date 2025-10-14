'이 나이에 이런 걸 해보다니' 어르신들 사로잡은 가죽공예 장인

큰사진보기 ▲유혜란 대표. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲공방 안에 들어서면 스탬프 아트를 접목해 만든 토트백 등 다양한 가죽 제품들을 만날 수 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲뭉치다락방 전경. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲뭉치다락방. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲뭉치다락방. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.재한 기사입니다.

처음엔 길을 잘못 들어선 줄 알았다. 예산군 삽교읍 상성리 논 사이 농로를 지난 뒤 좁고 굽이진 시골길로 접어들자 '뭉치다락방' 간판이 눈에 들어왔다.유혜란(49) '뭉치다락방' 대표는 이곳에서 스탬프 아트를 활용해 가죽 위에 자신만의 문양을 새기고, 실로 한 땀 한 땀 꿰매 세상에 단 하나뿐인 빈티지 스타일의 가죽 공예품을 하나둘씩 제작해 세상에 선보이고 있다.아담한 공방 안에는 넓은 작업대를 가운데 두고 가죽공예에 필요한 다종다기한 도구들이 언제라도 주인의 부름을 받을 준비가 돼 있고, 유 대표의 손끝에서 생명을 얻은 다양한 가죽 공예품들이 진열대 위에 빼곡하게 자리하고 있다.공방에 전시돼 있는 정교한 가죽 제품들을 보고 있으면 유 대표가 원래 음악 전공자였다는 사실을 연상하기가 쉽지 않다.그는 삽교에서 태어나 용동초·삽교중·삽교고를 거쳐 명지전문대에서 피아노를 전공했다. 어릴 때부터 그림 그리기와 피아노 연주 모두 좋아했지만, 교회 반주를 맡게 된 것을 계기로 음악의 길을 선택했다. "그때는 자연스럽게 음악 전공을 선택했지만, 지금 돌아보면 미술이 제 성향에 더 잘 맞았던 것 같다"라고 회상했다.대학을 졸업하고 서울 남가좌동에 정착한 그는 피아노학원을 운영하고 개인 레슨을 하며 20년 넘게 음악 교사로 살았다. "대학 시절 무대에서 연주할 때마다, 스포트라이트를 받는 자리가 조금은 불편했다. 그때부터 자연스럽게 그림과 공예에 눈길이 갔던 것 같다"며 가죽공예의 세계에 들어선 계기를 들려줬다.서울 살이 동안 그의 예술적 방향은 서서히 전환점을 맞았다. 문화센터에서 우연히 접한 리본공예가 시작이었다. "처음엔 취미로 시작했다. 그런데 뭔가를 만드는 일이 너무 재미있고, 만들다 보니 자연스럽게 패브릭, 양모, 가죽까지 관심이 넓어졌다"고 한다.이렇게 공예 세계에 눈을 뜬 그는 가죽공예뿐 아니라 레진공예, 스탬프 아트, 스크랩북킹, 플로이드 아트 등 다양한 분야의 공예를 섭렵해 나갔다. 자격증도 여러 개 취득했다. "하나를 배우다 보면 다른 분야와 접목할 수 있는 아이디어가 계속 떠올랐다. '이건 가죽에도 쓸 수 있겠다', '이걸 패브릭에 접목하면 어떨까' 하면서 새로운 걸 시도하는 게 즐거웠다"며 "배우는 것 자체를 좋아하는 성향 덕분인 것 같다"고 말했다.그의 인생에 큰 변화가 찾아온 것은 아버지가 세상을 떠난 7~8년 전이다. 오랫동안 타지에서 생활하던 그는 고향 삽교로 귀향했다. "아버지께서 쓰시던 창고를 보면서, 이곳을 제가 하고 싶은 일을 펼칠 수 있는 공간으로 바꿔보자는 생각이 들었다"고 한다.처음엔 집을 작업실 삼아 공예활동을 이어갔지만, 작업 도구와 재료가 늘어날수록 공간의 한계에 부딪혔다. 층간 소음도 문제였다. 이후 잠시 내포신도시에 공간을 빌려 작업했지만, 임대료 등의 여건이 맞지 않아 결국 2022년 겨울에 고향집 창고를 개조해 공방을 마련했다. '뭉치다락방'은 그렇게 탄생했다.남동생 부부는 유 대표의 공방 옆에 카페 '바오밥 나무'을 열었다. 이곳은 유 대표가 어린 시절에 살던 집터다. 여동생은 덕산면에서 네일아트숍을 운영하며 어머니를 모시고 있다. 세 남매가 모두 타지에서 살다가 고향으로 돌아와 각자의 방식으로 삶을 꾸려가고 있는 것도 이 집의 특별한 풍경이다.뭉치다락방의 가장 큰 특징은 '스탬프 아트와 가죽공예의 결합'이다. 과거에는 염색한 가죽에 무늬를 새기고 가공하는 전통적인 방식이 일반적이었지만, 유 대표는 다양한 형태의 스탬프를 가죽 위에 찍어 문양을 넣고, 이를 바느질과 믹스트 미디어 기법으로 완성한다. 이러한 작업 방식은 가죽을 염색하는 방식보다 시간을 줄일 수 있는데다 표현의 자유도를 높이고, 빈티지한 느낌을 극대화할 수 있어 고객들에게도 좋은 반응을 얻고 있다.그가 만드는 제품은 토트백, 크로스백, 지갑, 카드지갑, 키링 등 다양하다. 특히 토트백은 가죽 선택부터 재단, 내부 마감, 장식 선택, 타공, 바느질, 마무리까지 5일 이상 걸리는 정성스러운 작업이다. 반면 카드지갑이나 키링은 1시간 이내에 완성할 수 있어 체험 수업용으로 인기가 높다."가죽공예의 매력은 '내가 쓸 물건을 직접 만들 수 있다'는 점이다. 액세서리는 만들어도 직접 착용하지 않게 되는 경우가 많은데, 가방이나 지갑은 늘 들고 다니니까 제 작업이 각자의 삶 속에 자연스럽게 녹아든다"고 한다.'뭉치다락방' 제품은 대부분 주문제작 방식으로 판매된다. 플리마켓이 열릴 때 부스를 운영하기도 하고, 공방을 직접 방문하거나 온라인을 통해 주문하는 고객도 많다. 유 대표의 자연스럽고 빈티지한 스타일을 선호하는 단골 고객층이 형성돼 있다. 가격은 제품에 따라 천차만별이다. 2~3만원 대의 키링에서 70~80만원 대의 토트백까지 제작된다.유 대표는 제품 제작뿐 아니라 공예 수업 활동에도 적극적이다. 지역의 초·중·고등학교와 장애인복지관, 경찰청, 도서관, 관공서 등에서 찾아가는 공예 수업을 진행한다. 수업은 가죽의 특성, 도구 사용법, 바느질 기법 등을 실습 위주로 진행되며, 아이들에게는 특히 망치질과 실습이 인기가 많다.마을 어르신 대상 공예 수업도 이어진다. "아이들이 처음 망치를 잡고 두드릴 때 눈이 반짝이는 걸 보면 저도 힘이 난다. 어르신들도 '이 나이에 이런 걸 해보게 될 줄 몰랐다'며 좋아하신다"며 뿌듯해 했다.'사고뭉치'와 '다락방'을 조합한 '뭉치다락방'이라는 이름에는 유 대표의 유쾌한 감성이 담겨 있다. '사고뭉치'는 부정적 의미가 아니라, 아이들이 다락방에 숨어 조용히 '사고치는' 모습을 연상한 것이다. 음악 전공에서 조용히 사고치며 공예가로 거듭난 자신을 비유하는 말이기도 하다. "다락방처럼 아늑하고, 제가 마음껏 상상하고 만들 수 있는 공간이라는 뜻으로 이름을 지었다"고 한다.그는 현재 예산공예협회 회원으로 활동하면서 단체전에 작품을 출품하고 있다. 기회가 된다면 개인전도 열 계획이다.피아노 교사와 서울 살이, 공예와의 만남, 그리고 귀향. 유 대표의 이야기는 단순한 직업 전환이 아니라, 예술적 정체성을 찾아가는 여정에 가깝다.그는 "공예는 제게 일이라기보다 삶의 방식이다. 매일 작업실에 들어와서 스탬프를 찍고, 가죽을 자르고, 바느질을 하면서 제 이야기를 만들어간다. 뭉치다락방이 그런 이야기들이 쌓이는 공간이 됐으면 좋겠다"는 바람을 전했다.