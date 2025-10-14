'멋있다' '아름답다' 표현만으로는 부족한 성산일출봉

큰사진보기 ▲광치기해변에서 바라본 높이 179m 성산일출봉. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성산일출봉의 탐방로는 정비가 잘 되어있다. 정상까지 30여 분이면 오를 수 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성산일출봉은 국내외 100만 명 이상의 관광객이 찾는 명소 중의 명소이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성산일출봉 잔디 광장. 제주를 찾는 수학여행 학생들이 많이 찾았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲산에 오르며 만난 기기묘묘한 바위. 등경돌이라 부르는데 삼별초 항쟁 김통정 장군의 전설을 간직하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲99개의 돌 봉우리가 있는 성산일출봉의 분화구. 그 장엄함에 놀라움을 금할 수 없다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲압도적인 풍광을 자랑하는 성산일출봉의 지형. 수성화산체의 면모를 본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲지질학적으로 가치가 있는 세계자연유산의 성산일출봉 절벽. 아찔하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성산일출봉에서 바라보는 푸른 제주 바다. 가슴이 뻥 뚫린 느낌이 든다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성산일출봉에서 내려다 보이는 성산읍의 모습. 한 폭의 그림 같다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"성안 쪽에 가마솥이나 오지병 모습으로 깊이가 백여 길이며, 바닥은 평평하게 펼쳐져 있는데 감귤나무 수백 그루가 심겨 있다."

일출봉에 올라 해를 본다

아무 생각 없이 해를 본다

해가 나를 그렇게 보다가 바다에 눕는다

일출봉에서 해를 보고 나니 달이 오른다

달도 날 그렇게 보더니 바다에 눕는다

해도 달도 바다에 눕고 나니 밤이 된다

하는 수 없이 나도 바다에 누워

밤이 되어 버린다



- 낮에서 밤으로 / 이생진

덧붙이는 글 | 지난 9월 10일(수)부터 9월 16(화)까지 제주도 여행을 다녀왔습니다. 이 기사는 인천in에도 동시 송고됩니다.

하루 한 번 해는 어김없이 뜬다. 그런데 이곳에서 뜨는 해는 특별하다. 이른 아침 사람들은 간절한 소원을 빌면서 장엄한 해맞이에 한없이 경건해지기 때문이다.제주도 일주일 여행. 과연 이번 여정에서 성산일출봉에서 해맞이의 행운을 안을 수 있을까? 변화무쌍한 제주날씨. 며칠 머무는 동안 날이 흐리고, 비도 오락가락했다. 매일 일기예보를 보며 여정을 짜는데, 해맞이하러 가는 게 만만찮다.오늘은(10월 15일) 하는 수 없다. 아침을 먹고 제주도 동쪽 끝 서귀포시 성산읍에 있는 성산일출봉을 찾았다. 다행히 비는 오지 않은데, 습도가 높은 날씨는 후덥지근하다.365일 언제 와도 성산일출봉은 인기가 많다. 제주의 대표 명승지로 해마다 100만 명 이상 이곳을 찾는다 한다. 꼭두새벽 문을 열 때부터 닫을 때까지 사람들로 붐빈다.성산일출봉은 보는 방향과 각도에 따라 얼굴을 달리하는 기묘한 형상을 연출한다. 일찍이 천연기념물로 지정되었고, 유네스코 세계자연유산과 세계지질공원으로 등재되어 뛰어난 경관 못지않게 지질학적 가치를 인정받고 있다.정상 높이는 179m인데, 초반부터 가파른 계단은 숨이 찬다. 여기서부터 천국의 계단이라 생각하고 오른다. 이 계단을 오르면 반겨줄 멋있는 일이 있겠지.오르는 도중 기기묘묘한 바위들을 볼 수 있다. 수중 화산이 만들어 놓은 땅에 비바람은 바위들을 조각해놓았다. 사람들은 생김새마다 각기 다른 바위들을 그냥 지나치지 않았다. 소원을 들어줄 것 같은 바위에서 발걸음을 멈춘다. 밤바다를 비추는 등의 모습을 닮았다는 등경돌이 참 특이하다. 전설에 따르면 바위 중간에 움푹 팬 자국들은 몽골군에 대항하여 삼별초를 이끌던 김통정 장군이 남긴 자국이라 한다. 장군은 등경돌 위로 뛰어오르며 심신을 단련했다는 것이다. 이후 마을 사람들은 바위 앞에서 제를 지내고 가족과 마을의 안녕을 빌었다. 나도 두 손을 모아 인사를 했다.한 계단 한 발짝 올라서 맛보는 기쁨! 자연이 만든 걸작! 어느새 정상이다. 발아래 엄청나게 큰 분화구가 보인다. 입이 떡 벌어진다. 절정의 행복감이 밀려온다.성산일출봉은 산 전체가 커다란 분화구를 형성하고, 둘레에 99개의 돌 봉우리가 있다. 이 원추형 봉우리는 마치 산성처럼 보인다 하여 성산(城山)이란 이름을 가졌다. 불꽃을 새겨 놓은 것 같은 뾰족한 기암절벽들은 서로 멋을 드러내며 자랑하는 듯싶다. 봉우리 너머로 솟아오는 일출을 보면서 사람들은 황홀경에 빠지리라!과거 봉수대가 있어 오름이란 이름 대신에 봉(峰)을 넣어 성산일출봉이라 부르게 되었다 한다.성산일출봉은 5000여 년 전, 엄청난 힘으로 비다 속에서 마그마가 솟아올라 형성된 수성화산이다. 땅속에서 솟구친 불덩이가 바닷물과 만나 폭발하면서 끈적한 용암이 굳어진 것으로 알려졌다. 거기에 화산재가 쌓이고 다시 깎여 지금의 자연 예술품이 완성된 것이다. 지질학자들은 성산일출봉에 대해 화산재가 겹겹이 쌓인 퇴적구조를 선명하게 보여주는 수성화산체의 교과서라 한다.자연은 인내심 강한 조각가라는 말을 한다. 성산일출봉도 수천 년 동안 날마다 천천히 깎이며 지금의 풍광을 완성하였으리라. 풍화와 침식이 만든 작품이 경이롭고 독특하다.성산일출봉 정상에서 보이는 어머니산 한라산이 손에 잡힐 듯하다. 제주도 동쪽 산하가 한눈에 보인다. 다랑쉬오름을 비롯하여 여러 오름도 정겹게 모여있다. 멀리 섬 안의 섬 우도도 아스라이 보인다.예전 제주는 영주라 했다. 조선시대 영주 10경 중 첫손가락으로 뽑는 곳이 성산일출봉이라 했다. 지금은 관광 제주의 대표주자뿐만 아니라 외국인 여행자들도 선호하는 국가대표 명소가 되었다.1600년도 김상헌은 '남사록'에서 성산일출봉을 "멀리서 바라보면 바다에 떠 있는 푸른 연꽃을 닮았다..."라며 아름다움을 문학적으로 표현했다. 옛 문인에게도 숨 막혔던 광경이 시선을 붙잡고도 남음이 있었으리라. 신선의 산에서 신선이 바라봤을 법한 풍광이 감동으로 밀려온다.성산일출봉 정상! 사방으로 펼쳐지는 푸른 바다와 제주도가 펼쳐진다. 원형경기장이 연상되는 8만여 평의 분화구 지름은 600m. 제주 여러 오름 중 가장 넓은 분화구이다. 문화재보호구역으로 지정되어 출입이 금지되어 있다. 1970년 이전까지만 해도 소나 말을 방목하고 농사를 지었다고도 한다. 1986년 이장호 감독이 메가폰을 잡은 영화 <공포의 외인구단>은 이곳 분화구 안에서 연습하는 장면이 촬영하기도 했다.조선시대 제주 목사 이현상이 쓴 <남환박물(1704년)>의 기록은 더욱 놀랍다.그 당시 분화구에 수백 그루의 노란 감귤나무가 가득 차 있다는 생각만으로도 환상적이다. 세월의 흔적을 지닌 분화구가 신비롭다.일출 명소로 으뜸이라는 일출봉에서 장엄한 해맞이는 못 했지만, 땀 흘려 오른 보람은 이루 말할 수 없다.제주도는 가는 곳마다 화산 폭발과 바다로 둘러싸여 천하의 절경이다. 그중 성산일출봉은 어느 하나가 특출나서가 아니라 지질, 풍광, 역사, 전설이 푸른 바다와 어우러진 아름다운 자연유산은 세계 어디에 내놔도 손색이 없다.해는 하루도 빠뜨리지 않고 떠오른다. 그리고 성산일출봉에서의 장엄한 일출을 보며 많고 많은 사람의 소원도 켜켜이 쌓았으리라. 오늘은 누구의 소원이 새겨졌을까?바다와 섬을 노래한 시인 이생진의 시 한 수를 음미하며 성산일출봉의 풍광을 가슴속에 보관해둔다.