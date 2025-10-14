"여성이 하늘의 절반" 시진핑 성평등 연설에 "형식적 구호" 비판

큰사진보기 ▲시진핑 중국 국가주석. ⓒ 중국 외교부 제공 관련사진보기

"성평등이 사회 전반에 진정으로 내재화되어야 하며, 여성의 전면적 발전은 평화와 안정 위에서만 가능하다."

13일 오전 시진핑 중국 국가주석은 베이징 국가회의센터에서 열린 글로벌 여성정상회의(Global Women's Summit) 개막식에서 기조연설을 통해 여성의 정치·사회 참여 확대와 성평등 실현을 강조했다.이번 회의는 유엔여성기구(UN Women)와 공동으로 이틀 간 진행되며 전 세계 여성의 발전과 성평등 촉진을 위한 국제회의로, 각국 정상, 유엔 관계자, 시민사회 지도자, 학자, 기업가 등이 모여 여성의 경제적 참여, 리더십, 보건, 디지털 접근성, 기후 대응 등 다양한 문제를 논의하는 자리다. 이번 회의는 1995년 베이징에서 개최된 유엔 세계 여성 권리 회의 30주년을 기념하는 행사로, 당시 189개국 대표들이 여성에 대한 폭력 근절과 여성의 정치·경제 참여 증진을 약속했다.기조연설에서 시 주석은 여성 발전을 위한 네 가지 방향을 제시했다. 첫째, 여성 성장과 발전에 유리한 환경 조성으로, 분쟁·빈곤·재난 지역의 여성과 여아 보호를 강화하고 폭력 방지 체계를 강화해 여성 대상 모든 형태의 폭력을 근절해야 한다고 강조했다. 둘째, 여성 사업의 고품질 발전 동력 확보로, 기술 혁신과 경제 참여 확대를 통해 여성 역량을 강화하고 글로벌 여성 발전 불균형 문제를 해결해야 한다고 제시했다. 셋째, 여성 권익 보장 제도 구축으로, 법과 제도 개선, 교육·보건 자원 확대, 포용적 사회 환경 조성을 통해 여성의 정치·사회 참여를 확대해야 한다고 밝혔다. 넷째, 글로벌 여성 협력 촉진으로, 여성의 국제적 책임 수행과 글로벌 거버넌스 참여를 지원하고, 개발도상국 여성 지원 및 국제 협력 플랫폼 구축을 통해 세계 여성 발전을 가속화해야 한다고 강조했다.시 주석은 중국 내 여성 사업이 경제·사회 발전에서 '하늘의 절반' 역할을 수행하고 있으며, 앞으로 5년간 유엔여성기구에 1000만 달러를 기부하고, 1억 달러 규모의 글로벌 개발 및 남남협력 기금을 제공하며, 1000개의 민생 분야 프로젝트를 지원할 계획이라고 밝혔다. 또한 5만 명 여성 초청 교류와 '글로벌 여성 역량 개발 센터' 설립 등을 통해 여성 인재 양성에도 나설 것이라고 설명했다.그러나 국제 전문가들은 시 주석의 발표와 현실 사이의 괴리를 지적한다. 2025년 10월 13일 <로이터 통신>에 따르면, 지난 10년간 중국 내 여성의 고위 공직 진출은 감소했고, 노동시장 내 성별 격차는 확대되었으며, 2022년 정치국과 상무위원회에는 여성 한 명도 포함되지 않았다. 같은 날 <뉴욕타임즈>는 미국으로 이주한 여성주의 활동가 루핀이 "중국 정부는 국제적 위상 확보에만 집중할 뿐, 여성 권리 개선에는 관심이 없다"며 이번 회의가 사실상 형식적 구호에 불과하다고 지적했다고 보도했다.