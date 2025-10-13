국힘 원로의 쓴소리 "부정선거·윤어게인 결별해야... 국회에서 싸워라"

"유승민, 이준석, 한동훈 등과 함께하지 못할 이유가 저는 없다고 본다."
당의 원로인 정의화 국민의힘 상임고문단 회장이 장동혁 국민의힘 대표 앞에서 쓴소리를 날렸다. "과거에 안하무인 격 정치행태를 보여온 우리 보수당의 잘못이 크다"라며, 당의 변화와 화합을 주문하고 나선 것.
지난 전당대회 당시 선명성을 내세워 당선된 장동혁 대표는 취임 후 냉탕과 온탕을 오가는 노선을 보여주다가, 최근 장외집회 등 강경 대여 투쟁에 매진하고 있다(관련 기사: '6년 만의 장외투쟁' 국힘, 시작부터 삐걱... "효과 없다"
https://omn.kr/2fela). 김민수 최고위원을 위시한 당 지도부 강경파는 '친한(동훈)계' 등을 향한 견제와 압박도 거듭하고 있다. '당원게시판' 논란을 다시 들여다보겠다고 나선 게 대표적이다.
13일 낮 국민의힘 상임고문단 오찬 간담회에 참석한 정의화 회장의 메시지는, 사실상 이같은 당 지도부의 기조에 에둘러 제동을 걸고 나선 셈이다.
"과거 안하무인 잘못 크다... '윤어게인'과 결별해야"
정의화 회장은 이날 모두발언에서 "대한민국은, 여당인 민주당의 일방적이고, 아주 독단적인 의회 운영으로 의회민주주의가 무너져 버렸고, 이제는 사법부를 겁박해서, 삼권분립 자체를 무력화시키려고 하고 있어 보인다"라고 꼬집었다. "우리가 그토록 지키고자 했던, 자유민주주의가 무너지고 있다"라는 지적이었다.
그러나 "한편으로 반추해 보면, 민주당이 오늘의 절대다수 의석을 갖게 만든 것은 누구인가?"라며 "과거에 안하무인 격 정치행태를 보여온 우리 보수당의 잘못이 크다는 것을 인정하고 깊은 반성과 성찰이 필요하다"라고 자성의 목소리를 높였다.
정 회장은 "우리 당은 철저하게 변해야 한다"라며 "당이 정말 자유민주주의의 가치를 지켜낼 만큼 민주적 정당이었는지, 그리고 한때의 권력을 누리고자 줄 세우기를 하고 계파를 만들고, 서로 적대하고 분열하지 않았는지 철저히 되돌아보고 반성해야 한다"라고 강조했다. 특히 "이제 우리 국민의힘은 젊고, 유능한 새로운 보수 정당으로 태어나야 한다. 그런 가운데 자유민주주의의 가치를 지키려는 모든 세력을 모아야 한다"라고 주장했다.
"무너지는 자유민주주의를 지키기 위해서는 유승민, 이준석, 한동훈 등과 함께하지 못할 이유가 저는 없다고 본다"라며 "새 지도부는 그렇게 해서 용광로 같은 화합의 정치를 만들어내기를 바란다"라는 당부였다. 당 내에서 아웃사이더로 밀려났거나, 아예 당 밖으로 쫓아낸 인사와도 연합해야 한다는 취지이다.
이어 "장외투쟁은 불가피한 측면이 있었지만, 오늘부터는 국정감사가 시작되기 때문에 국회에 들어가서 맹렬히 싸워 주시길 바란다"라며 "국회에서 자유민주주의를 지켜내도록 일당백의 노력을 해 주시기를 바란다"라고도 지적했다. 장외투쟁이 아니라 원내에서의 투쟁에 집중할 것을 주문한 셈이다.
또한 "국정감사가 끝나면 부정선거나 '윤어게인' 같은 낡은 어젠다와 결별하고, 민생을 살피고 국가 미래 비전을 제시하는 데 진력을 다해 주기를 바란다"라고도 직격했다. 전직 대통령 윤석열씨의 정치적 복권을 바라는 일부 극우 세력과의 결별을 공개적으로 주문한 것이다.
"의회민주주의 훼손으로 뜻한 바 충분히 발휘 못해"
장동혁 대표는 이날 "당 대표 되고 나서, 좀 더 일찍 모시고 좋은 말씀 들어야 하는데, 당내 상황 또 여러 상황들이 여의치 않아서, 이렇게 늦게 모시게 된 점을 죄송스럽게 생각한다"라며 "지금 우리 당의 상황이나, 국가의 상황 자체가 경험해 보지 못했던 비상한 상황인 것 같다"라고 이야기했다.
그는 "지금 우리가 당을 어떻게 이끌어가야 될지, 그리고 또 나라를 위해서 우리가 어떤 헌신을 해야 될지, 좋은 말씀 주시면, 마음에 잘 담도록 하겠다"라며 경청할 뜻을 밝혔다.
송언석 원내대표는 "우리 당이 이제 지금 좀 새롭게 변화해 나가려고, 전당대회 이후에 상당히 발버둥을 치고 있는데, 국회 내에서는 수적인 우세를 앞세워서 그동안에 우리가 오랫동안 잘 지켜왔던 의회민주주의가 심각하게 지금 훼손되고 있는 현장을 목도 하다 보니까, 저희들이 뜻한 바를 충분히 지금 발휘는 못 하는 것 같다"라고 말했다. 민주당의 횡포로 인해 당의 혁신도 발목을 잡혔다는 취지로 이해된다.