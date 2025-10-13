광주 남구, 지역 유일 '보건의료계획 평가' 우수기관

큰사진보기 ▲광주광역시 남구청사 전경. ⓒ 안현주 관련사진보기

광주광역시 남구는 정부에서 실시한 지역 보건의료 계획 평가에서 광주지역 지방자치단체로는 유일하게 우수기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.지역 보건의료 계획은 지역민 건강 수준 향상과 보건의료 서비스의 질적 개선을 목표로 4년마다 수립하는 보건의료 분야 최상위 종합계획이다.올해는 보건복지부가 전국 243곳 지방자치단체를 대상으로 제8기 지역 보건의료계획 2차 연도 시행 결과와 3차 연도 시행 계획을 평가했다.그 결과 광역자치단체 2곳과 남구를 비롯한 기초자치단체 30곳 등 32곳이 우수기관으로 선정됐다.광주에서는 남구가 유일하게 선정됐다.남구는 '건강 도시 남구 조성'을 목표로, ▲보건의료 역량 강화와 감염병 대응체계 강화 ▲활기찬 미래를 여는 통합적 건강관리 체계 구축 ▲건강 안전망 확보를 통한 삶의 질 향상 등 3대 전략을 중점적으로 실행해 좋은 평가를 받았다.2차 연도 주요 성과지표 목표 달성률은 사실상 만점에 가까운 98.9%를 기록했다.남구 관계자는 "지역 특성에 맞는 수준 높은 보건의료 서비스를 제공해 주민들의 삶의 질을 높이며 건강 도시 남구를 만들겠다"고 말했다.