긴 명절 연휴 스트레스, 등산으로 한방에 날려버려요!

"반갑습니다. 조금만 더 힘내세요."

큰사진보기 ▲차나무산 속에 곱게 자란 차나무 잎이 마치 날개를 펼친 듯하다. ⓒ 전둘진 관련사진보기

"엄마야."

큰사진보기 ▲산 정상산과 하늘의 장엄한 풍경 ⓒ 전둘진 관련사진보기

1인가구가 늘어나면서 혼밥, 혼술, 혼영 등 홀로 즐기는 라이프가 일상이 되었다. 혼밥, 혼영은 해봤지만 혼산(혼자 등산)은 아직 도전해보지 않았다.마침 3주 정도 운동공백기가 생겼다. 유산소운동을 대신할 종목이 필요했다. 학교운동장을 다람쥐쳇바퀴 돌듯이 걷다가 뛰기를 반복하고 동네 산책도 더러 즐겼다. 그래도 무언가 2프로는 부족한 느낌이었다. 심장이 터질 만큼 달리지 않아서일까. 개운한 느낌이 없었다. 고심 끝에 등산에 도전해 보기로 했다. 등산은 내 기준에선 나름 고난도 운동이라서 주변사람에게 함께 하자고 권하기가 망설여졌다.마음먹고 혼산에 도전하기로 했다. 모자와 팔토시, 물통을 준비하고 등산길에 올랐다. 오랜만에 오르는 산행길이라 첫 구간부터 숨이 찼다. 산 중턱 쯤에서는 허벅지와 종아리에 묵직한 통증까지 느껴졌다.'서두르지 말고 내 페이스에 맞춰 천천히 가보자.'스스로 다독이며 능숙한 산악인의 속도에는 신경 쓰지 않기로 했다.거리는 노랑, 빨강 가을빛으로 물들었는데 산속은 아직도 푸른 기운이 남아 있었다. 폐 속 깊숙이 신선한 공기를 들이마셨다. 풀벌레가 쓰르르르 노래하며 음악을 대신하고 살랑 부는 바람이 등을 두드려 주었다. '여기까지만 올라갈까 이제 그만 내려갈까' 포기하고 싶을 때쯤 등산객 한 분이 밝은 목소리로 인사를 건넸다.그 한마디에 쪼그라든 용기가 풍선처럼 부풀어 올랐다. 더 올라갈 수 있을 것 같았다. '조금만 더, 조금만 더' 주문을 외우다가 드디어 정상에 도착했다. 탐스러운 구름 아래 웅장한 산이 내려다보였다. 바람이 땀방울을 닦아주고 이름 모를 작은 벌이 날아와서 축하 퍼레이드로 환영해 주었다. 다리는 얼얼했지만 가슴은 충만함으로 가득했다.잠시 앉아서 숨을 골랐다. 그때 풀숲에서 부스럭부스럭 소리가 났다. 풀벌레 아니면 청설모일까 싶었는데 앙증맞은 산토끼였다. 까만 콩 같은 눈이 호기심으로 반짝였다. 잠시 서로의 눈을 마주 보았다. 그대로 조용히 풀숲으로 돌아갈 줄 알았던 토끼가 순식간에 얼굴 앞으로 껑충 달려왔다.소리를 지르며 뒤로 넘어질 뻔했다. 순간 나의 착각이었을까. 토끼의 장난기 가득한 웃음을 본 것 같았다. 내 심장은 쿵 떨어져 바닥에 나뒹굴고 야생토끼는 어느새 풀숲으로 유유히 사라졌다.거북이 꾀에 속아 죽을 위기에 처했던 '별주부전' 토끼는 심약한(?) 여인의 간을 쥐락펴락하는 개구쟁이 영물로 진화했다. 자연 속에서 자유롭게 자란 토끼는 담대하고 짓궂었지만 왠지 그 모습마저 사랑스러웠다. 사람이든 동물이든 꾸미지 않은 본연의 모습일 때가 가장 아름답지 않을까 싶었다.산을 내려가며 문득 나태주 시인의 시가 떠올랐다. '내려갈 때 보았네 올라갈 때 못 본 그 꽃.' 올라갈 때는 한 발 한발 위로 올라가는 것에만 신경 쓰느라 풀틈 사이 돌틈사이 핀 아기자기한 야생화를 보지 못했다. 내려오며 한 템포 더 속도를 늦췄다. 미처 보지 못한 산의 구석구석까지 음미했다. 차나무, 구절초, 개미취, 갈참나무 등 하나하나 자연을 맛보며 그들의 소리를 들었다. 세상의 속도에서 벗어나 나의 속도로 움직이니 그렇게 평안할 수 없었다.등산은 세로토닌 분비를 촉진시켜 스트레스 해소, 우울증 완화에 탁월하며, 피톤치드와 음이온이 풍부해 면역력 강화에 좋다고 한다. 무엇보다 근력운동과 유산소 운동을 병행할 수 있어 다이어트에도 효과적이다. 다가오는 주말에는 긴 명절 연휴 내내 지친 몸과 마음을 등산으로 재충전해보면 어떨까.