12월 3일 '내란의 밤' 대통령실 CCTV 처음 공개

지난해 12월 3일 '내란의 밤' 당시 대통령실 CCTV가 공개됐다. 여기에는 비상계엄 선포 직전·직후 당시 대통령 윤석열씨 모습이 담겼다.
13일 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사) 심리로 진행된 한덕수 전 국무총리 내란 우두머리 방조 사건 2차 공판에서 비상계엄 선포 당일 대통령실 CCTV에 대한 증거조사가 이뤄졌다.
이 사건의 피고인은 한덕수 전 총리인 만큼 그의 모습이 담긴 CCTV가 주로 공개됐는데, 윤씨 모습도 담겼다. 당일 오후 10시 18분 윤씨는 비상계엄을 선포하기 위해 자리에서 일어났고, 맞은편에 앉은 한덕수 국무총리가 고개를 끄덕였다. 비상계엄 선포 이후인 오후 10시 42분 윤씨가 이상민 행정안전부 장관에게 '전화하라'는 지시로 보이는 손동작을 하기도 했다.
또한 한덕수 총리와 이상민 행정안전부 장관이 오후 10시 54분부터 11시 5분까지 계엄 관련 문건을 두고 대화를 나누는 장면도 포착됐다. 내란 특검은 "이상민과 단전단수 조치 협의를 한 것"이라고 지적했다.
이날 이진관 재판장은 한 전 총리에게 "(비상계엄 당일) CCTV를 봤는데, 하고 싶은 말이 있나?"라고 물었다. 한 전 총리는 "CCTV에 나온 모습들이 현출된 것에 대해서는 앞으로도 제가 기억이 없는 부분도 있고 그럴 것이기 때문에 변호인과 상의해서 어떻게 해야 할 건지 상의해서 말씀드리도록 그렇게 하겠다"라고 대답했다.
[관련기사]
"군 투입에 총리로서 뭘 했나?" 재판장 추궁... 한덕수 "국무회의"
https://omn.kr/2fm4v