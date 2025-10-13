이 대통령 "먹고 사는 문제 해결 위해 없던 길도 만들어 내야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.10.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국민의 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서라면 없던 길도 만들어 내는 것이 정치의 책임이자 주권자 국민의 뜻입니다."

AD

큰사진보기 ▲강훈식 대통령비서실장(가운데)과 위성락 국가안보실장(오른쪽), 김용범 정책실장이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 대화하고 있다. 2025.10.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 "정치는 국민 삶과 공동체의 더 나은 내일을 위해 존재한다"며 한 말이다. 추석 연휴를 마치고 다시 일상으로 복귀하는 이날, 참모들에게 '민생 우선주의'를 원칙으로 다시 뛰어보자고 당부한 것.이 대통령은 "연휴 기간 국민의 생명과 안전을 위해 현장에서 묵묵하게 일해주신 소방공무원, 경찰공무원, 의료진, 국군 장병, 그리고 모든 공무원 여러분 깊이 감사드린다. 특히 행정망 정상화에 애쓰고 있는 관계자들 노고가 많으시다. 각별히 수고했다는 말씀드린다"며 이렇게 말했다.무엇보다 "비록 대내외 여건이 어렵긴 하지만 바람이 거셀수록 연이 높이 나는 원리도 생각해 봐야 한다"며 "지금 처한 위기를 국민의 삶을 개선하는 새로운 기회로 만들 수 있도록 주권자 제일의 공복으로서 국가 역량을 단단히 모아 나가야 겠다"고도 강조했다.미국의 무리한 요구로 답보 중인 관세 협상 상황과 또 다시 발발한 미중 관세 전쟁 여파 등을 여러 악조건 속에서도 활로를 적극 찾자는 메시지로 읽힌다.국회의 협조 역시 부탁했다. 이 대통령은 "정기국회 국정감사가 시작됐는데 국회도 여야 가릴 것 없이 국민과 국가를 위한 길에 발걸음을 함께 해주시길 요청 드린다"라며 "정부 역시 국감에 적극 협조하도록 지시했다"고 했다.아울러 "혹여라도 왜곡되거나 오해가 있는 부분들은 적절히 소명하되 낮은 자세로 국민의 대표인 국회의 국감에 적극적이고 능동적으로 임하도록 부탁한다"고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 이 자리에서 "요즘 세상, 새로운 21세기 국제사회에서는 문화가 국가의 국격, 경쟁력, 국력의 핵심이라 생각한다"면서 문화 생태계 전반을 포괄하는 종합 대책 수립을 주문했다.문화산업, 이른바 'K컬처'가 주요한 미래 먹거리라는 주문이다. 참고로 대통령실은 이번 주를 K컬쳐 주간으로 정하고 관련 일정 등을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추석 연휴 기간에 확인한 민심이 '먹고 사는 문제'이고 이를 해결하기 위한 '미래 먹거리'로서 문화산업을 집중적으로 다룰 필요가 있다는 판단이다.이에 대해 이 대통령은 "K팝에서 시작해서 K드라마, K무비를 넘어서 이젠 K푸드, K뷰티, K데모크라시까지, 세계가 대한민국을 선망하고 있다"면서 이를 대한민국의 대표산업으로 만들어야 한다고 주장했다.이 대통령은 구체적으로 "문화 콘텐츠 기반 확충에 필요한 재정, 세제, 규제 측면에서의 혁신에 속도를 내달라"며 "연계 산업과의 시너지 효과를 높일 수단을 다양하게 강구해야 겠다"고 말했다.또한 "문화정책의 토대라고 할 수 있는 문화예술인에 대한 사회안전망을 강화하는 것도 서둘러야 겠다"라며 "창의적인 문화 혁신 강국 실현에 대한민국의 미래가 달려 있다는 마음가짐으로 관련 정책 전반을 세심하게 잘 설계해 나갔으면 좋겠다"고 주문했다.