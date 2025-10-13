신종감염병 중장기계획, 병상·인력 확충 목표 절반도 못 채워

큰사진보기 ▲더불어민주당 장종태 의원이 공개한 '신종감염병 대유행 대비 중장기계획(23~27) ' 병상 확보 현황. ⓒ 장종태 관련사진보기

넥스트 팬데믹(Next Pandemic)에 철저히 대비하겠다던 정부의 약속이 공허한 말 잔치에 그치고 있다는 지적이 제기됐다. 병상과 인력 확충 등 신종감염병 대응을 위한 핵심 과제들이 목표의 절반에도 미치지 못한 것으로 드러났기 때문이다.국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 장종태(대전 서구갑)의원이 질병관리청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 정부가 수립한 '신종감염병 대유행 대비 중장기계획(2023~2027)'의 이행 실적이 매우 저조한 것으로 나타났다고 13일 밝혔다.이 계획은 코로나19와 같은 대규모 감염병 재유행 상황에서 일일 확진자 100만 명 발생에도 대응 가능한 의료체계 구축을 목표로 2023년에 수립됐다. 이에 따라 정부는 감염병전문병원, 국가지정 입원 치료 병상, 긴급치료병상 등을 합쳐 총 3547병상을 확보하겠다는 계획을 내놓은 바 있다.하지만 2025년 8월 기준 실제 확보된 병상은 1210병상(34.1%)에 불과하며, 특히 감염병전문병원은 단 한 곳도 개소하지 못한 상태다. 구체적으로 국가지정 입원치료병상은 계획 370병상 중 270병상(73%)만 확보됐고, 긴급치료병상은 2136병상 중 940병상(44%) 수준에 그쳤다.병상뿐 아니라 감염병 대응 인력 확충도 계획 대비 절반 수준에 머물렀다. 중앙·지역 역학조사관의 경우 목표치 410명 가운데 280명(68%)만 교육을 수료했고, 정부가 양성하겠다고 밝힌 예비방역 인력 1만 명 중 실제 교육을 마친 인원은 5316명에 불과했다.또한 전국 공무원 115만 명 중 감염병 대응 관련 교육을 받은 인원은 36만 5천여 명(31%)에 그쳐, 현장 대응 역량 강화의 시급성이 드러났다.연도별로도 인력 양성 속도가 더딘 것으로 확인됐다. 감염병대응인력의 경우 2023년 540명에서 2025년(8월 기준) 312명으로 감소했으며, 예비방역인력 역시 2023년 2052명, 2024년 2096명에서 올해는 1168명으로 줄어드는 추세다.장종태 의원은 "코로나19를 겪으면서 병상과 인력이 부족하면 아무리 좋은 계획도 소용없다는 사실을 뼈저리게 경험했다"며 "정부가 스스로 세운 목표조차 달성하지 못하는 상황에서 다음 팬데믹을 대비하겠다는 말은 공허한 구호에 불과하다"고 지적했다.이어 "감염병전문병원 조기 개소, 지역 의료기관과의 협력체계 구축, 실질적 인력 양성 프로그램 운영 등 실행력을 높이는 대책이 시급하다"고 강조했다.