하마스, 이스라엘 인질 석방 시작... 트럼프 "전쟁 끝났다"

큰사진보기 ▲현지시간으로 지난 9월 30일 팔레스타인인들이가자지구 가자시티에서 이스라엘의 군사 작전 중 이스라엘 공습으로 파괴된 주택을 점검하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘 인질들을 석방하기 시작했다.이스라엘은 13일 오전(현지시각) 가자지구 휴전 합의에 따라 하마스가 석방 대상 생존 인질 20명 가운데 첫 7명을 국제적십자위원회(ICRC)에 인도했다고 발표했다.이스라엘군(IDF)은 성명에서 "가자지구 북부의 인도 지점에서 인질 여러 명이 인계될 예정"이라며 "우리는 앞으로 추가로 적십자에 인도될 예정인 인질을 맞이할 준비가 되어 있다"라고 밝혔다. 두 번째 인질 석방은 오전 10시(한국시각 오후 4시)에 이뤄질 예정이다.이날 석방은 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화 구상에 지난 10일 이스라엘과 하마스가 합의하면서 휴전 1단계에 따라 이뤄졌다.공식 발효된 합의안에는 24시간 내 이스라엘군의 가자지구 철수, 이후 하마스의 생존 인질 석방과 사망한 인질의 시신 송환, 이스라엘의 팔레스타인인 수감자 1900여 명 석방 등의 내용이 담겼다.하마스는 이날 석방할 예정인 20명의 생존 인질 명단을 공개했고, 이는 이스라엘 당국이 생존해 있다고 추정하는 인질 명단과 일치하는 것으로 확인됐다.이스라엘은 적십자로부터 인질들을 인계받아 가족들과 만나게 할 예정이다. 또한 적십자의 감독하에 팔레스타인인 수감자를 석방해 하마스 측에 인도하기로 했다.이스라엘 텔아비브 도심 광장에서는 전날 밤부터 수천 명의 시민이 모여 인질 석방을 축하하고 있다. 하마스에 납치됐던 인질 님로드 코헨의 어머니는 아들과의 만남을 앞두고 현지 매체와의 인터뷰에서 "가슴이 터질 것 같다. 이 순간을 너무나 오랫동안 기다려왔다"라고 소감을 전했다.AP통신은 "하마스와 가자지구의 앞날에 대한 주요 의문이 남아 있지만, 인질과 포로 교환은 이스라엘과 하마스 사이에서 발생한 가장 치명적인 이번 전쟁을 종식시키는 데 중요한 단계"라고 평가했다.평화 구상을 이끈 트럼프 대통령은 직접 인질들을 맞이하고 그 가족들과도 만나기로 했다. 그는 이스라엘로 향하는 대통령 전용기 안에서 휴전이 지속될 것으로 자신하느냐는 질문에 "그렇다"라며 "전쟁은 끝났다(the war is over)"라고 단언했다.그러면서 "이것(중동 분쟁)은 최근의 일이 아니다. 수 세기 동안 계속되어 왔다"라며 "사람들은 정말 지쳤다"라고 강조했다.또한 가자지구 재건을 지원할 국제관리기구인 평화위원회도 "매우 신속하게 구성될 것"이라며 "그곳은 마치 철거 현장 같다. 앞으로 (재건을 통해) 기적이 일어날 것"이라고 예고했다.트럼프 대통령은 같은 날 오후 이집트에서 열리는 중동 평화 기념식에 참석할 예정이다. 이 자리에서는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장, 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 세계 20개국 정상이 참석한 가운데 가자 전쟁 휴전 합의 서명식이 이뤄진다.