퇴직 후 찾아온 우울감... 이렇게 극복했습니다

저는 정년 퇴직자입니다.2022년 10월 31일, 34년 동안 몸담았던 직장에서 퇴직했습니다. 이제 곧 2025년 10월 31일이 오면 퇴직 3년을 꽉 채우게 됩니다.돌이켜보면, 직장 생활의 마지막 보직이 '사내 강사'였다는 게 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 덕분에 지금도 '강사'로 살아가고 있으니까요. 물론 현역 시절처럼 바쁘진 않지만, 한 달 기준으로 적게는 6회, 많게는 12회 정도 강의를 하고 있습니다.주로 보험 설계사들이 갖추어야 할 콘텐츠를 강의합니다. 또 한 달에 한 번은 교도소 재소자들을 대상으로 인성교육을 하고 있습니다. 작은 재능이지만, 누군가의 마음에 희망의 불씨를 지펴주는 일은 강사라고 해서 누구나 할 수 있는 일은 아니기에, 감사한 마음으로 임하고 있습니다.제 삶의 중심에는 늘 '일'이 있었습니다. 새로운 강의를 준비하고, 교육생들과 소통하며 느끼는 에너지는 저를 살아 있게 만들었죠. 그래서인지 저에게 '쉼'은 단지 숨을 고르고 다시 달릴 준비를 하는 시간이었습니다. 매달 주어진 강의 일정이 제 존재의 이유이자, 저의 가치를 증명하는 것이라 생각했으니까요.요즘은 조금 다른 길을 두드리고 있습니다. 이 일을 오래, 그리고 안정적으로 지속하고 싶은 마음에서 관공서 강의에 도전 중입니다. 남들이 뭐라 하든, 아침에 눈을 떴을 때 갈 곳이 있고, 그곳에서 내 이름으로 할 수 있는 일이 있다는 것, 그것이 진정한 행복이라 믿으니까요.퇴직 후 3년, 여러 변화가 있었지만, 그중 가장 걱정되는 건 '우울감'이었습니다. 주변에서는 "그렇게 바쁘게 일하면서 무슨 우울이냐"라고도 하지만, 그건 겪어보지 않으면 모르는 일입니다.언제부턴가 불쑥불쑥 찾아오는 고요함이 있었습니다. 아침에 눈을 뜰 때, 사무실에 혼자 있을 때, 비가 오는 날, 혹은 강의 후 잠깐의 공백 시간에도 설명하기 어려운 우울감이 스며들곤 했습니다특히 강의가 없는 날이면 마음이 더 무겁습니다. 내 방에 혼자 덩그러니 남겨진 듯한 기분이 들 때가 많으니까요. 집밖 풍경은 여느 날과 다르지 않지만, 제 마음은 텅 빈 공간과 다르지 않았습니다. 마치 퇴직과 함께 조직의 울타리 밖으로 밀려난 듯한 무기력감이 느껴진다고 할까요.예전엔 과중한 업무가 스트레스였는데, 이젠 '강의가 없는 날'이 스트레스가 되었습니다. 세상이 나를 잊은 것 같은 기분이 들 때, 휴대폰을 자꾸 들여다보게 됩니다."이번 주에는 다음 달 강의 요청이 들어와야 하는데…"연락이 없으면 불안해지고, 뜻밖의 강의 요청이 오면 세상을 다 얻은 듯 기분이 좋아집니다. 이처럼 감정의 고저가 심해지는 것이 반복되면서 조금씩 겁이 났습니다.어느 날, 집사람이 공황장애를 치료하는 자신의 주치의 선생님께 제 증상을 이야기했는데, "너무 예민하게 반응하지 말라. 처방이 필요할 정도는 아니다"라는 말을 들었다고 하더군요. 그렇다고 마냥 시간을 보낼 수는 없었습니다. 그래서 제가 한 일은 '환경을 바꾸는 것'이었습니다. 퇴직 전에도 주말이면 카페에서 은퇴 관련 콘텐츠를 만들곤 했는데, 그때의 집중력과 몰입이 떠올랐거든요. 강의가 없는 날이면 늦어도 아침 9시까지 노트북을 챙겨 집을 나섭니다.목적지는 집 앞 대로변의 M 커피 전문점. 그곳은 늘 사람들로 북적입니다. 남한산성 등반객, 을지대 학생과 교수, 그리고 동네 주민들의 대화가 섞이면서 적당히 시끄러운 소음이 있는 곳입니다. 따뜻한 커피 한 잔을 곁에 두고 노트북을 켜면, 일 없는 하루가 '일하는 하루'로 변합니다저는 조용한 사무실보다 카페의 소음이 오히려 집중에 도움이 되었습니다. 아이디어가 떠오르고, 교안이 다듬어지고, 글이 써지면서 조금씩 우울감이 사라지는 걸 느낄 수 있었습니다. 그 때문일까요. 저에게 카페는 단순한 공간을 넘어 몸과 마음을 안정시키는 '힐링 공간'처럼 느껴집니다. 메마른 땅을 적시는 단비처럼, 제 삶에 작은 쉼표가 만들어지는 공간처럼 말이죠.특히 글을 쓸 때가 가장 좋습니다. 머릿속을 떠다니던 생각들을 글로 옮기면, 강의에서 미처 다 하지 못했던 이야기들이 제자리를 찾는 느낌이 들거든요."258번 손님!" 카페 점원의 목소리를 들으며 노트북을 덮고 창밖을 바라보는 시간도 좋습니다. 길 건너 약국으로 들어가는 사람들, 정류장에서 버스를 기다리는 사람들, 우산을 든 채 서둘러 걷는 사람들… 그저 스쳐가는 일상의 풍경이지만, 그곳에서 이상할 만큼의 안정감을 느끼곤 합니다.이런 작은 쉼표들이 우울감을 밀어내는 힘이 되었을까요. 일이 삶의 전부가 아니었는데, 왜 그렇게 조급했을까요. '일'과 '쉼'이 공존하는 삶이 얼마나 중요한지를 이제 조금은 알 것 같습니다.지금의 저에게 이 카페는 단순한 공간이 아닙니다. 정신의 숨통을 틔워 주는 나의 아지트이자, 삶을 다독이고 내일을 설계하는, 나만의 쉼표가 찍히는 공간이 되었거든요.물론 퇴직 후 찾아온 고요와 불안은 지금도 제 곁에 있습니다. 하지만 이 작은 카페에서 오늘도 글을 쓰고, 교안을 다듬으며 내일을 준비하다 보면, 우울감이 조금씩 사라지는 걸 느낍니다. 마치 설익은 과일이 천천히 익어가듯, 저 또한 그렇게 삶을 익혀가는 중이라고 할까요.오늘도 세 페이지의 글을 완성했습니다. 한 주의 시작이 이만하면, 괜찮은 시작 아닐까요?