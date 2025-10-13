김치찌개와 뒷고기, 신선한 채소로 완성한 역북동 '기깔난'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

처인구 역북동 명지로 대로변, 2층 건물 외벽에 걸린 간판이 '기깔난김치찌개&뒷고기'를 알린다. 매장은 규모가 크고 단체 손님을 받기에도 충분하다. 고기와 술이 오가며 시끌벅적한 분위기가 이어지기도 하지만, 원유철 사장이 강조하는 가게의 중심은 변함없다. 신선한 재료와 합리적인 가격. "주머니 부담을 줄이고, 재료는 아끼지 않는다."원 사장은 코로나 시절을 떠올린다. 명지대 사거리 아래 '피에스타 호프' 1호점, 지금 자리가 2호점이었다. 저녁이 시작돼야 불이 켜지던 30년된 호프집은 코로나 행정명령으로 멈췄다. "밤 장사를 못하니 문을 열 수 없었다." 고민 끝에 평택 현곡 '별난 김치찌개' 본점으로 갔다. 한 달 동안 김치찌개와 뒷고기 조리법을 비롯해 메뉴 운영 전반을 배웠다.가맹비는 면제됐다. 대신 상호는 새로 정해야 했다. 단체 대화방에서 공모를 진행했고, "기깔나게 맛난"이라는 제안이 가장 마음에 들어 '기깔난'으로 정했다. 원 사장은 말한다. "독특하고 눈에 띄는 이름, 기억하기도 쉽다." 이름이 성격을 결정했다. 화려하게 보이지 않되, 딱 힘 있게.대표 메뉴는 김치찌개와 뒷고기다. 김치찌개는 9000원. 라면사리와 공기밥이 포함된다. 국물은 개운하고 고기가 넉넉해 술안주로도, 한 끼 식사로도 부족하지 않다.뒷고기는 머릿고기 뒤쪽 부위다. 삼겹살보다 기름이 적어 담백하다. 지방이 많은 고기를 꺼리는 손님들이 즐겨 찾는다. 삼겹살과 막창도 메뉴에 올랐다. 메뉴 수는 많지 않지만 양과 완성도로 손님을 설득한다.원 사장은 말한다. "김치찌개는 밥상에서, 뒷고기는 술자리에서 힘을 준다." 매장 규모가 크다 보니 단체 손님이 많다. 크리스토퍼 동문, 적십자 회원, 지역 단체가 회식 자리로 이곳을 찾는다.이 집의 강점은 신선한 재료다. 둔전에서 운영하는 '에버팜주말농장'에서 채소를 기른다. 상추, 미나리, 부추, 고추, 배추가 기본이다. 김치찌개에는 배추, 대파, 쪽파, 양파, 마늘이 들어간다. 김치는 사장이 직접 담근다. "직접 키운 채소는 숨이 다르다. 손님이 그걸 느낀다."주말농장은 분양도 진행한다. 1구좌 5평, 연 15만 원으로 올해 물량은 이미 모두 나갔다. 위치가 포곡고등학교 입구라 출퇴근길에 들러 물을 주기에 좋다. 도심 속 일상에 흙을 끌어오는 방식이다. 원 사장은 그곳에서 가게에 필요한 채소를 조달한다. 손님 상에 오르는 재료의 출처는 분명하다.이 집의 가격은 단순히 '싼 값'이 아니다. 김치찌개에 라면사리와 공기밥을 포함했다. 뒷고기는 기름과 살코기의 균형을 맞췄다. 손님이 체감하는 만족의 기준선을 세워 두고, 그 위에 재료를 얹는다. 화려하게 보이지 않지만, 부족하지도 않다.원 사장은 말한다. "손님이 배부르게 먹고도 계산대에서 부담이 없어야 한다." 셀프 코너는 항상 붐빈다. "맛있으니까 더 가져가신다." 밥상은 채워지고, 단골은 늘어난다.원 사장은 대한적십자사 용인 역삼봉사회 회장이다. 임기 2년에서 1년제로 바뀌었지만 연임해 3년째다. '희망풍차 결연사업'을 통해 저소득층, 독거노인, 장애인, 다문화가정, 기초생활수급자를 지원한다. 매달 부식세트와 쌀을 전달한다.역북동과 삼가동 제초 작업으로 수익 사업을 하고, 그 돈을 연말 김장 나눔에 보탠다. 매년 11월이면 김장 1000포기를 담가 10kg 450박스를 만들고, 장애인 시설과 결연 세대에 전달한다. 회원과 주민의 찬조도 더해진다. 숫자가 계획이 되고, 계획은 실행으로 이어진다.그는 과거 역북동 주민자치위원장으로 '실버 나눔' 사업을 진행했다. 경로당을 찾아 공연을 하고 음식을 나눴다. 용인 크리스토퍼 총동문회장과 그린대학교 총동문회장도 맡으며 조직을 이끌었다. 임원을 넉넉히 두고 참여를 끌어올렸고, 일일찻집과 바자회 수익은 지역 아이들과 시설에 나눴다.원 사장의 하루는 농장에서 시작해 식당에서 끝난다. "작물은 자식 키우는 마음으로 본다. 하루 건너 가면 훌쩍 큰다." 땀 흘려 기른 채소가 식당 주방으로 옮겨지고, 그릇에 담겨 손님 앞에 놓인다.저녁이면 불판 위 고기가 익고, 김치찌개가 중간을 지킨다. 반찬을 덜고, 숟가락을 들고, 이야기가 오간다. 시끌벅적하지만 중심은 같다. 신선한 채소와 정직한 값이 이 집을 지탱한다.원 사장은 앞으로도 같은 길을 걷겠다고 했다. "건강한 음식을 내고, 그 힘으로 이웃을 돕겠다." 가게는 문 안에서만 끝나지 않는다. 김장철이면 장갑을 끼고, 평소엔 흙을 만지고, 가게에선 손님을 맞는다.역북동 대로변의 한 가게는 김치찌개와 뒷고기로 기억된다. 값과 양만이 아니라, 농장에서 이어진 신선한 재료가 밥상 위를 채운다. 단골이 늘고, 나눔의 폭이 넓어진다. 간판에 걸린 이름처럼, 기깔나게 맛난 가게다.