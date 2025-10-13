데이터로 무장한 청년 농부들, 농촌에 새 바람 일으킨다

경기 용인시 처인구 원삼면에 용인 반도체 클러스터 일반산업단지를 조성해온 SK하이닉스는 올해 초 반도체 생산공장 1기 착공에 들어갔다. 삼성전자는 국가산업단지로 지정된 처인구 이동·남사읍 일대에 첨단시스템반도체 생산라인 건설을 추진하고 있다.



SK하이닉스와 삼성전자의 반도체 클러스터 조성으로 세계 최대 반도체 도시로 도약하는 지역이 용인이다. 하지만 산업단지가 들어서는 농촌지역은 고령화와 토지 수용, 지가 상승 등으로 농·축산업이 위축되는 실정이다. 이런 가운데 대체식품, 스마트팜(정밀농업), 빅데이터·AI 기반 맞춤형 식단 등 푸드테크 산업이 도농 상생 발전의 돌파구로 주목받고 있다.



<용인시민신문>은 푸드테크산업을 통한 지역 먹거리 산업의 가능성을 모색하고, 소비자인 도시민과 생산자인 농민들에게 미래 농업의 비전을 제시하는 연속 기획을 마련했다.

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"딸기 꽃이 피었는데 벌이 보이지 않아요. 인공수분을 해야 할까요, 기다려야 할까요?"

"오이 잎이 약간 누렇게 변했어요. 물 부족일까요, 영양 부족이나 병해충일까요?"

AD

큰사진보기 ▲경북 상주시 스마트팜혁신밸리 조감도. /사진 제공 상주시청 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북 상주시 스마트팜혁신밸리 전경. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 함평에서 스마트팜을 경영하는 안진엽 대표의 양림해오름농장 내 양액기 모습. 데이터를 기반으로 자동으로 양액을 계산해 공급한다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 함평에서 스마트팜을 경영하는 안진엽 대표의 양림해오름농장에서 재배하는 상추. 데이터를 기반으로 자동으로 양액을 계산해 공급하고 조절한다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재창 나주시 농업정책과 푸드테크추진단장이 호프 부산물을 이용한 푸드업사이클링 과정에 대해 설명하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

한국 농업이 근본적 변화의 기로에 서 있다. 수백 년 축적된 농부들의 경험과 직감에 의존해오던 농업이 인공지능(AI)과 빅데이터라는 새로운 도구를 만나면서 과학적이고 예측 가능한 산업으로 탈바꿈하고 있다.이 변화의 최전선에 스마트팜이 있다. 온실과 농장 곳곳에 설치된 센서가 24시간 작물의 상태를 모니터링하고, AI가 이 데이터를 분석해 최적의 재배 환경을 만들어낸다. 스마트폰 하나로 멀리 떨어진 농장의 모든 것을 통제할 수 있는 시대가 된 것이다.경북 상주시 스마트팜혁신밸리는 데이터 농업의 가능성을 현실로 만들어가고 있다. 2021년 12월 준공된 혁신밸리는 전국 최대 규모인 42.7헥타르의 땅에 1738억 원을 투자해 조성됐다.혁신밸리의 핵심시설 중 하나는 빅데이터센터다. 하예주 빅데이터센터 팀장은 "빅데이터센터는 데이터 농업의 기반을 다지기 위해 데이터를 수집하고 저장하고 관리하는 곳"이라며 "현재 임대형과 경영형, 기존 농업인 단지까지 데이터를 수집하고 있다"고 설명했다.이곳에서는 토마토, 오이, 딸기, 멜론 등 4가지 주요 작물의 생산 현황이 실시간으로 모니터링된다. 환경 제어 데이터는 자동으로 10분당 한 건씩 수집되고, 생육 데이터는 주 1회 조사원들이 동일한 요일과 시간대에 수집해 정확성을 높이고 있다.하 팀장은 "센서 수집에 문제가 생기면 색깔이 변하게 되는데, 색깔이 변하는 순간 담당자가 조치를 취해서 정상적으로 수집할 수 있도록 데이터를 100% 수집하고 있다"고 강조했다.상주 스마트팜 혁신밸리는 매년 52명의 청년 창업농을 선발해 20개월간 체계적인 교육을 실시한다. 장우정 스마트농업과 스마트기획팀장은 "2021년부터 6기까지 212명이 수료했고, 지난해(2024년) 6기는 41명(87%)이 임대형 스마트팜이나 자가 경영을 하고 있다"고 밝혔다.교육과정은 단순한 이론 학습을 넘어선다. 이론교육 2개월, 교육형 실습 6개월, 경영형 실습 12개월로 구성된 교육과정에서 청년들은 실제 농장에서 센서를 활용하고 데이터 기반 농업의 핵심 역량을 키운다.청년 농업인 전판종(상주 혁신밸리 7기) 씨는 "포도 농사를 지으시는 부모님 밑에서 자라며 농업 현장을 보면서, 기후 변화와 고령화로 어려운 현실에서 가업 승계를 위해 이곳에 왔다"며 "현 시대 흐름에 맞는 첨단 농업을 통해 고소득을 창출하고, 청년들이 농업에 대한 부담감을 없애고 싶다"고 말했다.딸기와 토마토 재배에 집중하고 있다는 전 씨는 "스마트팜 기술을 도입하면 기후와 첨단 농법이 병행돼 고소득 창출과 인력 최소화를 통해 품질 좋은 생산이 가능하다"고 설명했다.전남 나주시는 푸드 업사이클링을 통해 농산물 부산물의 새로운 가치를 창출하고 있다. 나주시 농업정책과 이재창 푸드테크추진단장은 "2003년부터 식품산업 기반을 구축해왔고, 현재는 푸드테크 연구지원센터 조성을 통해 업사이클링 산업화에 집중하고 있다"고 밝혔다.푸드 업사이클링이란 식품 부산물을 새로운 제품으로 재탄생시키는 기술로, 자원 순환 경제의 핵심이다. 나주시는 연간 1200톤의 배박(배 착즙 후 부산물)을 활용해 미백 화장품과 환경친화적 치약 등을 개발하고 있다.이 단장은 "배박 안에는 미백 효과가 있는 알부틴이라는 물질이 들어 있고, 석세포는 경화된 셀룰로스로 이뤄져 환경친화적 치약 원료로 활용된다"며 "특히 어린이 치약의 경우 실수로 먹어도 안전하다는 장점이 있다"고 설명했다.나주시는 배박 외에도 쌀겨, 맥주 효모박, 깨진 달걀 등 다양한 농축산 부산물을 활용한 제품 개발을 추진하고 있다. 현재 리하베스트라는 업사이클링 1호 기업과 협력해 호프(맥주 부산물)를 활용한 빵을 시제품으로 개발했다.리하베스트는 식품 제조 공정에서 발생하는 식품 부산물을 업사이클링해 친환경 식품 원료로 개발하는 국내 최초의 푸드 업사이클링 스타트업이다. 부가가치가 낮거나 버려지던 음식 부산물을 고부가가치 건강 기능성 식품 원료로 탈바꿈시켜 식품 산업의 순환 경제를 실현하려는 기업이다.호프를 발효시켜 나오는 부산물을 말려서 분말화한 후 빵을 만들고 있다며 사례를 소개한 이 단장은 "지금은 분말이 거칠어 식감이 좋지 않지만, 초미세 분쇄 장비를 도입하면 부드러운 식감의 제품을 만들 수 있다"고 말했다.나주시의 푸드 업사이클링은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 직결된다. 이재창 단장은 "유럽에서는 2024년에 업사이클링 제품이 아니면 수입을 금지하는 법이 제정될 예정이었으나 2년 유예됐다"며 "업사이클링 제품은 수출과 국내 ESG 경영을 하는 산업체 지원이 가능한 전망이 매우 밝은 분야"라고 강조했다.선진국에서는 이미 업사이클링 산업에 집중 투자하고 있어 우리나라도 선제적 대응이 필요한 상황이다. 나주시는 광동제약, 롯데 등 대기업과 MOU를 체결해 판로 확보에 나서고 있다.두 지역 모두 산·학·연 협력으로 혁신 생태계를 구축하고 있다. 상주 혁신밸리는 김제 스마트팜혁신밸리 등 전국 4개 혁신밸리와 연계해 데이터를 공유하고, 나주시는 전남대학교와 긴밀한 협력 관계를 유지하며 연구개발을 추진하고 있다.이재창 단장은 "전남대학교와 기획 단계부터 함께 논의했고, 기존 식품산업센터, 천연색소산업화지원센터 등과 함께 클러스터를 형성했다"며 "서울 경기 농식품 중소기업들이 견학 와서 '대기업 수준'이라고 평가받고 있다"고 말했다.AI와 빅데이터는 농업을 효율적이고 예측 가능한 산업으로 바꿔가고 있다. 경험과 감에 의존하던 전통 농업에서 과학적 데이터에 기반한 정밀농업으로의 전환이 본격화되고 있는 것이다.하예주 상주 혁신밸리 빅데이터 팀장은 "스마트팜을 하려는 분들은 ICT 기술이 어렵고 낯설기 때문에 농업과 함께 관련 기술들을 많이 배우고 공부를 더 많이 해야 한다"며 "상주 혁신밸리 청년농들은 공부를 많이 하고 있다"고 강조했다.정부는 2027년까지 농업생산의 30%를 스마트농업으로 전환한다는 목표를 세웠다. 상주와 나주의 사례처럼 데이터와 기술을 기반으로 한 새로운 농업 패러다임이 농촌에 활력을 불어넣고 있다.무엇보다 청년들을 다시 농촌으로 이끄는 중요한 매개로 작용하고 있다. 농촌 혁신은 이미 시작됐고, 그 변화의 물결은 갈수록 거세질 것으로 전망이다.나주시는 지역 농업의 미래를 푸드테크 산업화에서 찾고 있다. 2003년 김대중 정부 시절 식품산업연구센터 유치를 시작으로 22년간 쌓아온 식품산업 인프라를 바탕으로 푸드 업사이클링 분야에 집중 투자하고 있다.나주시 농업정책과 이재창 푸드테크추진단장은 "나주는 도농복합도시로 다양한 농산물이 전국 지자체 수준에서 가장 많이 생산되고, 광주 인접 지역으로 식품산업의 전초기지 역할을 해왔다"라며 "농산물 부산물과 비상품 농산물을 활용한 업사이클링이 ESG 경영과 탄소중립 시대에 부합하는 사업"이라고 설명했다.나주시가 주목하는 업사이클링 소재는 지역 특산물인 배에서 나온다. 연간 1200톤가량 발생하는 배박(배즙을 짜고 남은 부산물)에는 미백 성분과 항산화 물질이 풍부하다. 특히 배의 석세포는 경화된 셀룰로스로 환경친화적 치약, 특히 어린이용 치약 원료로 활용되고 있다.쌀겨, 광주 OB공장의 맥주효모박, 깨진 달걀 등도 주요 업사이클링 소재다. 이 단장은 "유럽에서 2024년 제정된 법률에 따라 탄소중립으로 생산되지 않은 제품은 수출입을 제한하게 되면서 업사이클링 제품의 수출 전망이 밝다"고 내다봤다.나주시의 장점은 농식품연구지원센터, 농식품가공센터, 천연색소가공센터, 산업화센터, 상생푸드커뮤니티센터 등 4개 기관과 연계한 클러스터를 형성하고 있다는 점이다.여기에 광동제약, 롯데 등 대기업과 MOU를 체결해 판로 문제 해결에도 나서고 있다. 업사이클링 1호 기업인 리하비스트는 이미 실험실을 나주 식품산업연구센터에 입주시켰고, 35억 원 투자를 약속한 스타트업들도 센터 완공과 함께 본격 가동할 예정이다.이 단장은 "제품 생산보다 유통과 구매가 핵심인데, ESG 경영을 추진하는 기업들이 업사이클링 제품 구매에 적극 나서면서 시장 전망이 밝다"며 "지자체가 솔선수범해 공동구매도 추진할 계획"이라고 밝혔다.* 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.