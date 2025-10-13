메뉴 건너뛰기

'여성직원 상습 성추행' 김태우 전 양산시의원, 법정구속

사회

부산경남

25.10.13 14:29최종 업데이트 25.10.13 14:30

'여성직원 상습 성추행' 김태우 전 양산시의원, 법정구속

울산지법, 13일 오후 징역 1년 6월 선고... 국민의힘 탈당 후, 지난 2024년 3월 의원직 사퇴

울산 남구 옥동에 있는 울산지방법원
울산 남구 옥동에 있는 울산지방법원 ⓒ 박석철

여성직원을 상습·강제 성추행한 혐의를 받아오던 김태우 전 양산시의원이 법정구속되었다.

양산시의원성폭력비상대책위원회에 따르면, 울산지방법원 제6형사단독(이현경 부장판사)은 13일 오후, 업무상 위력 등에 의한 추행 등 혐의를 받아온 김 전 의원에 대해 징역 1년 6개월에 40시간 성폭력 치료를 선고했다.

불구속 상태에서 재판을 받아오던 김 전 의원은 선고 직후 법정구속되었다.

이현경 부장판사는 "성추행 횟수가 많고 기간이 길다. 성폭력 인식 개선이나 예방에 앞장서야 되는데도 추행한 죄가 무겁다"라며 "피해자는 피고인한테 휴대전화 문자메시지를 보내 추행을 멈춰달라고 여러 번 요청했으나 피고인은 계속 추행하였다"라고 판결했다.

이 부장판사는 "피해자는 공무원 사회에서 피해가 심각하고, 자괴감과 무력감이 컸다"라며 "피고인은 공탁을 했으나 피해자가 수령 거부하며 엄벌을 요청했다"라고 밝혔다.

국민의힘 소속이던 김태우 전 의원은 여직원 성추행 등 사실이 알려지자 탈당한 뒤 무소속으로 있었고, 2024년 3월 사퇴했다.

지난 9월 15일 열린 결심공판에서 검찰은 김 전 의원에 대해 징역 3년과 취업제한 3년, 성폭력예방 이수명령 40시간을 구형했다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

