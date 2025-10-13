'살려달라' 캄보디아서 연락 끊긴 20대 2명…경찰 수사

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사 ⓒ 안현주 관련사진보기

광주광역시에 사는 20대 남성 2명이 캄보디아에서 수개월째 연락이 끊겨 경찰이 수사에 나섰다.13일 광주경찰청에 따르면 광주 광산구에 사는 A(20)씨가 캄보디아에서 연락이 두절됐다는 가족의 신고를 접수해 수사하고 있다.A씨의 가족은 지난 8월 20일 "A씨가 모르는 번호로 전화를 걸어 '살려달라'고 한 뒤 연락이 되지 않는다"고 신고한 것으로 전해졌다.수사에 나선 경찰은 A씨가 8월 10일 캄보디아 프놈펜에서 휴대전화로 국내 게임 사이트에 마지막으로 접속한 기록을 확인했다.이후 A씨의 행적을 확인할 만한 흔적을 찾지 못했다.광주 북구에 사는 B(24)씨도 캄보디아에서 연락이 끊겨 경찰이 수사를 벌이고 있다.지난 8월 가족들이 '연락이 되지 않는다'며 B씨를 실종 신고한 것으로 전해졌다.경찰은 외교부를 통해 현지 대사관에 '재외국민 소재확인'을 요청했지만 A씨와 마찬가지로 현재까지 B씨의 행적을 확인하지 못하고 있다.경찰 관계자는 "최근까지 휴대전화 사용 기록 등을 확인하지 못했다"며 "범죄 조직에 의해 캄보디아에서 억류됐을 가능성을 열어두고 현지 경찰, 대사관에 협조를 요청해 A씨와 B씨의 소재를 파악하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.