박태희 가수 '인생 고비마다 에너지 얻었던' 이야기 담은 책 펴내

기업가‧경남도의원‧교수‧모델 등 여러 이력을 가진 박태희 가수가 자신의 특별한 인생 여정을 담은 책 <인생 이모작>을 펴냈다. 첫 책을 펴낸지 17년만에 출간된 이번 책은 실패와 좌절을 딛고 일어선 한 인간의 인생역정에 고개를 끄덕이게 되는 공감뿐만 아니라 고비마다 인생의 의미와 극복의 에너지를 얻을 수 있는 메시지가 담겨 있다.책은 총 343쪽에 걸쳐 6부로 구성돼 있다. 1부 '부민 건재상'에서는 장사꾼에서 사업가로 성장하는 모습, 2부 '인생의 계곡에서'는 지방정치인으로서의 성공과 실패를 담았다.3부 '새로운 꿈'에서는 가수 데뷔와 국내·외 활동을, 4부 '인생 이모작'에서는 제2의 출발에 대한 소중함을 그려냈고, 5부 '밀양은 다시 나를 꿈꾸게 한다'에서는 고향 사랑과 미래비전을 제시했으며, 6부는 '언론이 바라본 박태희'를 수록했다.이번 책은 기업가로서, 지방정치인으로서, 사회봉사자로서, 학자로서, 가수로서, 다양한 삶의 무늬가 곡진하고 진실하게 담겨 있다.박태희 가수는 "가수는 자신을 일으켜 세우는 구원의 길이기도 하고, 정치인으로서 못 다한 또 다른 봉사의 길이기도 하다"라며 "그러니까 값싼 동정심으로 인기를 구걸하려는 것이 아니라 실력으로 승부를 걸겠다는 각오로 임해왔다"라고 밝혔다.그는 데뷔곡 <꿈의 노래>를 시작으로 <바래길>, <시골장날>, <별>, <밀양머슴아>, <남편>, <인연이란>, <여보사랑해요> 등 총 5집에 8곡을 발표했다.그의 노래는 모두가 서정적이고 따뜻한 감성이 묻어나며, 특히 <바래길>은 어머니의 삶을 음악적으로 승화한 대표작으로, 박태희 가수의 효심을 고스란히 담아내 팬들로부터 큰 인기를 받고 있다.박태희 가수는 책에서 "박태희라는 사람이 어떤 사람인지, 어떻게 인생을 이토록 파란만장하게 살아올 수 있었는지 묻는 수많은 질문들이, 나로 하여금 다시 펜을 들게 만들었다"면서 "인간 박태희의 눈물과 좌절, 끝없는 노력과 극복의 이야기를 허심탄회하게 펼쳐 보이고 싶었다. 내겐 또 한 번의 치유와 성찰이 되고, 독자들에겐 공감과 삶의 길잡이가 되기를 소망한다"고 밝혔다.백남경 작가는 추천사에서 "유력 공당의 시장 후보 공천장을 받았으나 상대 후보의 흑색선전에 직격탄을 맞아 근소한 차이로 낙선했을 때는 천 길 낭떠러지로 추락했을 것으로 짐작된다. 그런 좌절과 실의, 고통과 고뇌, 성공과 실패, 도전과 절규 등 한 인간이 감당해 내는 수많은 애환의 무늬가 그려져 있다"라고 소개했다.이어 "그는 스스로를 일으켜 세웠다. 쓰러지지 않고 일어섰다는 것, 지칠 줄 모르고 도전한다는 것, 언제나 앞을 향해 나아가는 힘을 가지고 있다는 것, 이는 희망과 긍정의 씨앗을 심고자 하는 삶의 철학이 없다면 어려운 일이다"라고 덧붙였다.출판기념회는 오는 11월 21일 오후 6시 부산 서면 영광도서 9층 아트홀에서 열린다.