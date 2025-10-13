4년간 전국 지자체 대상 해킹 시도 약 4788만 건... 실제 사고 15건

큰사진보기 ▲최근 4년간 전국 지자체별 해킹 시도 현황. ⓒ 박정현 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 박정현(대전 대덕구) 의원(자료사진). ⓒ 박정현 관련사진보기

지난 4년 동안 전국 지자체를 대상으로 한 해킹 시도가 무려 4788만 건에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 15건은 실제 사고로 이어져 개인정보 유출 등의 피해가 발생했다.국회 행정안전위원회 박정현(더불어민주당, 대전 대덕구)의원은 국정감사를 앞두고 전국 지방자치단체로부터 제출받은 '해킹 시도 현황' 자료를 분석, 13일 공개했다.이에 따르면, 지난 2022년 800만여 건, 2023년 942만여 건, 2024년 1158만여 건의 해킹 시도가 발생했으며, 올해 7월까지는 1887만여 건의 해킹 시도가 발생, 최근 4년간 약 4788만 건의 해킹 시도가 있었던 것으로 나타났다. 이러한 해킹 시도는 매해 증가 추세를 보이고 있다.이 중 개인정보 유출·망 정지 등의 실제 사고로 이어진 경우는 모두 15건이었다. 해킹 사고는 소수의 사고만으로도 큰 피해를 초래할 수 있다는 특성상, 우려의 목소리가 커지고 있는 상황이다.해킹 시도를 지역별로 살펴보면, 최근 4년간(2022~2025.07) 서울에서 2730만여 건으로 가장 많았고, 충남에서 2046만여 건이 발생, 두 지역에서 발생한 해킹 시도가 전체의 99%가량을 차지하는 것으로 나타났다.또한 17개 시·도별 관리 유형을 살펴보면, 경북과 경남을 제외한 대다수의 광역지자체가 통합관리 형식으로 기초지자체의 사이버 공격 상황에 대응하고 있는 것으로 나타났다.공격자 IP 위치 기준으로 해킹 시도를 살펴보면, 올해 7월까지 국내보다 해외에서 11배가량 높게 발생한 것으로 나타났다. 따라서 해외 해킹 시도에 대한 실효성 있는 대응 전략 마련이 절실한 상황이다.아울러 해킹 시도를 유형별로 살펴보면, 작년 기준 서비스거부(491만여 건), 정보수집(344만여 건), 시스템 권한획득(146만여 건), 정보 유출(65만여 건), 홈페이지 변조(52만여 건), 악성코드(51만여 건), 비인가 접근시도(6만여 건) 순으로 많이 발생한 것으로 나타났다.실제 사이버 공격에 의한 사고로 이어진 건수는 2022년 이후 현재까지 강원도가 12건(2022년 4건, 2023년 4건, 2024년 1건, 2025년 3건)으로 가장 많은 것으로 확인됐다.박정현 의원은 "전국 지방자치단체 대상 해킹 시도 건수가 나날이 증가하며 정보 유출이 우려되는 상황이다"라면서 "정보 유출은 단 한 건이라도 사고로 이어질 경우 국가 안보와 국민 안전을 위협하는 심각한 사안인 만큼 보다 체계적인 대응책을 마련해야 한다"고 강조했다.한편, 현재 전국 지자체의 사이버침해대응센터 운영 인원은 180명인 것으로 알려져 해킹 시도를 막기 위한 인력 충원 등의 실효성 있는 대책을 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있는 상황이다.