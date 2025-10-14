가로수 가지치기 한창... 안전과 경관 사이 균형 맞추기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가로수 가지치기 장면, 12m 높이 가로수를 10m 크기로 쳐야 한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲가로수 줄기와 잎이 웃자라 두 가로수가 거의 붙어있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲가로수 간격이 좁아 화재 등 안전사고 우려로 나무 간격을 넓혀야 한다는 지적이 많다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲버스정류장에 있는 가로수를 가지치기하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

요즘 가로수 가지치기가 한창이다. 해마다 이맘때 볼 수 있는 연례행사이다. 가지치기는 가을비가 내리면서 은행나무 열매가 떨어질 무렵 시작된다.가지치기는 가로 경관을 유지하고 병충해를 막고 겨울 생장을 돕기 위해 실시한다. 그러나 가로수 가지치기는 일반 정원수와 달리 안전사고 예방에 중점을 두고 있다. 나뭇가지가 웃자란 가로수는 도로표지판을 가리거나 전기와 통신 시설과 닿아 여러 안전사고의 위험이 도사리고 있다.12일 오전 집 앞 이면도로의 가로수 가지치기 작업이 진행됐다. 전기톱이 내는 소리에 밖으로 나갔다. 작업은 차량 통행이 비교적 적은 일요일을 택해 이뤄지고 있다. 가지치기 작업은 구경거리다. 동네 사람들도 나왔다. 특히 도로 가게 주인들이 현장을 유심히 지켜봤다.가지치기 전 가로수의 늘어난 가지와 우거진 나뭇잎은 햇빛을 가리거나 도로 건물에 아슬아슬하게 닿아 그 무게가 힘겨워 보였다. 가로수의 웃자란 가지들은 버스정류장 안내 시설도 가리고 있었다. 오가는 버스에 닿을 정도로 긴 나뭇가지도 있다.작업자 손놀림이 분주하다. 제일 시선을 끄는 사람은 높은 나무 가까이 사다리 작업대에서 전기톱을 쥔 사람이다. 그가 자르면서 능숙하게 던지는 나뭇가지들이 땅에 떨어질 때 내는 소리는 마치 휙 부는 가을바람 같다.사다리 작업 차량 두 대, 나뭇가지를 싣는 청소 차량과 작업 안내 차량, 여기에 운전원, 청소원, 안전원 등 20여 명이 현장에서 땀 흘리고 있었다. 특히 가로수와 거의 붙은 전기와 통신선 때문에 작업이 힘들었다.떨어지는 나뭇가지들이 전선에 걸릴 때는 시간이 더 걸렸다. 12M 높이 가로수 하나에 작업자들이 웃자라 얽히고 움 돋는 가지를 정리하는 데 걸린 시간은 20분 정도, 이들은 1km 구간의 가로수를 작업했다.집 앞의 가로수 세 그루도 가지를 쳤다. 2M 정도 가지를 쳤는데도 나무 키는 훨씬 커진 모습이다. 가지를 치니 건물의 간판들도 제 모습을 드러냈다. 이에 상점 주인들의 얼굴도 밝아지는 듯했다.희한하게 가지를 치는데 땅에 떨어지는 은행나무 열매는 별로 없다. 열매가 나무에 힘쓰며 붙어있는 것 같았다. 작업자들에게 물어보니 은행나무 열매들은 작업할 때보다 비가 내리거나 바람이 불 때 많이 떨어진다고 한다.가지치기에는 몇 가지 원칙과 기준이 있다. 가로수의 수형과 높이를 고려하되 특히 나뭇가지가 전기와 통신선에서 멀어지도록 작업한다. 나무 아래로는 1층 건물의 간판이 보이도록 한다.도로 상점의 간판을 볼 수 있는 높이로 가로수 가지를 치지만 불만은 여전하다. 가로수 자체가 가게를 가로막고 있는 경우도 있기 때문이다. 한 상점 주인은 "아래로 뻗어 자란 가지가 간판을 가려 별도의 입간판을 설치해 영업을 하고 있다"고 호소했다.대로에 비해 이면도로에 가로수가 많다는 민원은 오래전부터 제기됐다. 평균 4~5M 간격으로 심은 가로수 때문에 상점의 영업이 방해받고 있다는 지적이다. 가로수 간격을 넓혀 화재를 예방하자는 주장도 있다. 실제 이태 전 도로 건물에 화재가 발생했을 때 불이 가로수에 옮겨붙어 이는 옆 가로수와 건물로 번지기도 했다.한 주민은 " 가로수가 버스정류장에 탑승을 방해할 정도로 많아 나무를 정리하거나 이전해야 한다"고 주장했다. 실제 버스정류장에는 가로수가 가로등, 버스도착시간안내기, 정류장표지판 등을 가로막고 있었다.이처럼 가로수는 가로 경관과 환경보호에 필요한 시설이지만 여러 민원의 대상이 되기도 한다. 그러나 이날 가로수 가지치기 작업에 동네 주민들은 매우 협조적이었다. 어떤 주민은 작업자들에게 응원을 보내기도 했다.작업하는 시간 동안 지나가는 버스와 차들도 서행하면서 가지치기 작업을 도왔다. 통행이 불편해도 불평하는 사람 하나 없었다. 이는 가로수가 인간과 공존하는 대상으로서 우리는 그것이 주는 불편함도 함께 풀어갈 방법과 지혜가 있다는 걸 방증하고 있다.