국방부 "정보사 '인간정보' 부대, 국방정보본부 예하로 소속 변경"

큰사진보기 ▲이재명 정부 첫 국정감사가 시작된 13일 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 2025 국방부 국정감사에서 안규백 국방부 장관이 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

HID로 알려진 '인간정보(휴민트)' 요원들이 기존 국군정보사령부(정보사)에서 국방정보본부로 소속을 옮기게 된다. 12.3 불법 계엄 사태에 정보사를 비롯한 군 정보기관이 깊숙이 관여된 데 대한 개혁 조치의 일환이다.13일 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 국방부는 업무보고를 통해 "내년(2026년)까지 인간정보부대를 정보사에서 분리해 정보본부 예하로 예속시키겠다"고 밝혔다.과거 북파공작원, 특수정보부사관으로 알려졌던 '인간정보' 주특기 부사관들로 구성된 인간정보부대는 현재 정보사 예하부대다. 지난해 불법계엄 사태 당시 정보사는 민간인 신분인 노상원 전 정보사령관 명령에 따라 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 청사에 난입해 서버를 촬영했고, HID는 요인체포조로 대기하며 역할을 분담했다는 의혹을 받고 있다.국방부는 또 오는 내년까지 국방정보본부장과 합참 정보본부장의 겸직을 해제하겠다고 밝혔다. 현재는 3성장군(중장)이 국방정보본부장과 합참 정보본부장 두 직위를 겸직하면서 국방부와 합참의 정보조직을 함께 지휘하지만, 앞으로는 국방정보본부장과 합참 정보본부장을 각각 임명하겠다는 설명이다.국방부는 2027년까지 국방정보본부를 중심으로 예하 정보부대의 유사·중복된 임무와 기능을 통합하겠다고 밝혔다. 국방정보본부는 주로 대북 정보를 포함한 국외 정보를 맡고, 합참 정보본부는 주로 대북 정보를 다룬다.정보사와 함께 불법계엄 사태에 깊숙이 연루된 국군방첩사령부(방첩사)도 내년까지 개편을 완료할 계획이다.국방부는 방첩사가 정보수집·수사·신원조사·인사첩보 등 다양한 영역에 과도한 권한을 보유하고 있어, 유사한 타 기관으로 기능을 이관·조정·폐지하는 등 방첩·정보활동에 특화된 새로운 조직으로 개편해야 한다고 설명했다.이를 위해 국방부는 국방개혁 추진을 위한 '민·관·군 합동특별위원회' 내에 군 정보·수사기관 개편 관련 별도의 분과위원회를 구성해 연내 조직·기능 재설계 등 개편 방안을 도출할 계획이라고 덧붙였다.국방부는 "군 정보·수사기관이 국방의 구성원으로서 정치적 중립을 준수하는 가운데 본연의 임무에만 전념할 수 있도록 개편하겠다"고 강조했다.아울러 국방부는 군인복무기본법에 위법한 명령에 대한 거부 조항을 신설하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.현행 군인복무기본법 제25조(명령 복종의 의무)는 "군인은 직무를 수행할 때 상관의 직무상 명령에 복종해야 한다"고 밝히고 있는 반면, '군인이 정당하지 않은 명령은 따르지 않아도 된다'고 명시적으로 규정한 내용은 없다. 다만 군인복무기본법은 24조에서 "군인은 직무와 관계가 없거나 법규 및 상관의 직무상 명령에 반하는 사항 또는 자신의 권한 밖의 사항에 관해 명령을 발하여선 안 된다"고 적시하고 있다.