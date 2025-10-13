도시공동체 활동가와 대학생단체, 민주시민상 받는다

큰사진보기 ▲지난 2021년 손이헌 부산항 미군세균실험실 폐쇄 찬반 부산시 주민투표 추진위 대표가 10만 서명 관련 발언을 하고 있다. ⓒ 추진위 관련사진보기

부산 지역에서 오랫동안 도시공동체 운동에 힘써온 활동가와 탄핵 정국에서 시국선언을 주도했던 대학생 단체가 서른네 번째 민주시민상을 받는다. 13일 (사)부산민주항쟁기념사업회는 사흘 뒤인 16일 저녁 7시 부산민주공원 큰방에서 시상식 행사를 열어 손이헌 대연·우암씨알협동조합 수석이사와 부산대학생행동에 34회 민주시민상을 수여한다고 밝혔다.개인 부문 수상자인 손 이사는 1991년 부산 남구에 대연·우암공동체를 만들어 수십 년 동안 빈민 등 사회적 약자의 생존권·주거권을 지켜왔다는 평가를 받는다. 그는 주거복지 부산연대 공동대표로 활동하며 도시개발로 피해를 보는 이들과 평생을 함께했다. 또 '부산항 8부두 미 세균무기실험실' 논란 등에 뛰어들어 주민 스스로 지역을 지키는 활동에 주력했다.손 이사는 공을 다른 이들에게 돌렸다. 그는 "그저 내 자리에서 시민·주민들과 함께했을 뿐인데, 대단한 상을 받아 미안함이 앞선다. 때로는 피 터지는 괴로움과 후회도 있었지만, 주민의 조직된 힘으로 지역사회를 변화시키도록 한 것이 오늘의 영광을 만들었다. 모두에게 감사하다"라고 소감을 전했다.단체 부문에선 2023년 일제강제동원 제삼자 변제안에 반대하며 꾸려진 청년 단체인 부산대학생행동이 상을 받게 됐다. 그간 대학생행동은 강제징용 피해자 양금덕 할머니 응원 편지 운동, 일본 후쿠시마 핵오염수 투기반대 1만 서명, 극우세력의 역사부정 규탄 활동 등을 펼쳐왔다.특히 12·3 내란 사태에서는 비상계엄을 선포한 전직 대통령 윤석열씨 파면 운동에 앞장서기도 했다. 제2의 부마항쟁을 외치는 등 대학별로 시국선언 목소리를 모아내고, 지역 청년들의 정치적 의사를 대변했다. 이 단체는 이번 수상을 더 잘하라는 격려로 받아들였다. 대학생행동은 "사회를 이끌어갈 미래세대인 대학생들이 앞으로 민주주의 실현에 나서라는 당부라고 생각한다. 더 나은 사회를 위해 노력하겠다"라고 다짐했다.민주시민상은 박정희 유신독재에 항거한 부마항쟁의 뜻을 기리기 위해 지난 1992년 만들어졌고, 현재 관련한 유일한 상이다. 민주·인권·평화·환경·통일 등 우리 사회의 소중한 가치를 꾸준히 실천하고 있거나, 민주주의 사안에 치열하게 대응하는 이들이 수상 대상자다.30여 년간 민주시민상을 받은 이는 개인 28명, 단체 29곳에 달한다. 고 이정이 부산 민가협 회장, 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원, 전국언론노조 부울경협의회, 정수희 부산에너지정의행동 활동가, 밀양765kV송전탑반대대책위원회, 비주류사진관, 하원오 전농 의장, 우창수 가수, 탈핵부산시민연대 등이 부마항쟁의 정신계승 평가를 받아 수상의 영광을 안았다.