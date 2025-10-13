광주 택시 요금 22일부터 오른다

큰사진보기 ▲택시 자료 사진. 사진은 기사와 관련 없음. ⓒ 박승일 관련사진보기

광주광역시는 택시 운송비용 상승과 인근 시·도의 요금 수준, 업계 경영 여건 등을 종합적으로 고려해 오는 22일부터 택시요금을 인상한다고 13일 밝혔다.지난 9월 29일 물가대책위원회의 심의·의결한 인상률 13.35%와 권고 사항을 반영한 요금 인상이다.요금 인상으로 중형택시 기본요금은 현행 2㎞ 4300원에서 1.7㎞ 4800원으로, 거리요금은 기존 134m에서 132m당 100원으로 조정된다. 시간요금은 32초로 현행대로 유지된다.심야할증은 현행 자정부터 오전 4시까지 일괄 20% 적용되던 것이 오후 11시부터 자정까지는 20%, 자정부터 오전 2시는 30%, 오전 2시부터 오전 4시는 20%로 차등 적용된다.시계외할증은 기존 35%를 유지하되, 나주·담양·장성·함평 등 인접 시·군에 한해 40%로 인상된다.모범·대형택시의 경우 기본요금은 2㎞ 5100원에서 1.7㎞ 5400원으로, 거리요금은 156m에서 149m당 200원으로 조정된다. 심야할증(오후 11시부터 오전 4시까지 20%)과 시계외할증 20%가 새로 도입된다.시는 택시요금 조정에 그치지 않고, 시민이 체감할 수 있는 서비스 품질 개선도 함께 추진한다.시와 택시업계는 친절·청결·안전 캠페인, 서비스 교육 강화, 불법행위 점검 등을 통해 시민들이 느낄 수 있도록 서비스 질을 높일 예정이다.광주시 관계자는 "앞으로 택시 서비스 품질을 향상시켜 시민 만족도를 높이고 신뢰받는 교통수단으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.