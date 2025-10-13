추석 연휴 여수 방문객 전년 대비 약 2.6배 증가

큰사진보기 ▲전남 여수시 대표적인 관광지인 오동도 전경. ⓒ 여수시 관련사진보기

지난 3일부터 12일까지 10일간 진행된 추석 연휴에 전남 여수시를 찾은 방문객이 지난해와 비교해 2.6배 증가한 것으로 나타났다.13일 여수시에 따르면 이 기간 여수를 찾은 방문객은 지난해 추석 연휴에 다녀간 26만 명을 넘어 68만 4000여 명으로 집계됐다.방문객은 추석 당일 직후인 7일과 8일 양일간 집중됐다. 주요 숙박시설의 평균 투숙률은 69.7%로 연휴 초반부터 높은 수준을 보였다.방문객들은 오동도와 여수세계박람회장, 향일암을 비롯한 주요 관광지 등을 다녀갔으며, 케이블카, 예술랜드 등 체험형 관광시설에도 가족 단위 관광객이 몰렸다.또한 체류형 관광을 유도하기 위해 '동백 무비 나이트', '캔들라이트 콘서트' 등 다양한 야간관광 프로그램을 운영해 시민과 관광객들로부터 호응을 얻었다.시 관계자는 "이번 추석 연휴를 맞아 여수를 방문한 귀성객과 관광객들이 여수의 매력을 만끽하며 즐거운 시간을 보냈길 바란다"며 "앞으로도 다양한 관광 인프라 확충과 콘텐츠 개발을 통해 글로벌 해양관광 휴양도시로의 위상을 더욱 높이겠다"고 밝혔다.