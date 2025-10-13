인천광역시교육청 화도진도서관, 10월 '별별시네마' 운영

AD

인천광역시교육청 화도진도서관(관장 박은정)은 10월 28일 송진욱 감독의 다큐멘터리 '송송송 가족여행:전기차 지구횡단'을 상영한다.이번 다큐 상영은 시민들에게 다양한 영상문화 향유 기회를 제공하기 위해 마련된 다양성영화 공공상영관 '별별씨네마' 프로그램의 하나다. '별별씨네마'는 2025년 4월부터 11월까지 매월 넷째 주 화요일 오후 7시, 화도진도서관 평생학습1실에서 운영된다.상영작은 아빠와 두 아들, 할아버지 3대가 전기차로 떠나는 세계 일주 여정을 담은 작품이다. 가족의 웃음과 눈물, 여행 속 감동과 힐링을 생생하게 전한다.영화 상영 후에는 송진욱 감독과 송송송 가족의 실제 여행 비하인드를 들을 수 있는 관객과의 대화도 진행된다.관람료는 무료이며, 당일 선착순 30명 입장 가능하다. 또한 '별별씨네마' 관람객에게는 별쿠폰 적립 도장이 제공되며, 8개 적립 시 1회 무료 관람권이 주어진다.자세한 내용은 화도진도서관 누리집(http://lib.ice.go.kr/hwadojin) 또는 디지털자료실(☎ 032-760-4128)로 문의하면 된다.