대기업 등 부자들 탈세 심각, 국세청 5년간 1만 2051건 적발

큰사진보기 ▲김영진 더불어민주당 의원이 19일 오전 서울 여의도 국회 정보위원회에서 열린 이종석 국가정보원장 후보자 인사청문회에서 송언석 국민의힘 의원을 향해 “국정원장 후보자를 대남연락소장으로 지칭하는 건 도저히 수용할 수 없다”라고 의사진행 발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

부자들의 탈세가 심각한 수준인 것으로 나타났다.국회 기획재정위원회 김영진 더불어민주당 의원(경기 수원병)이 지난 12일 국세청으로부터 받은 자료에 따르면, 최근 5년간(2020~2024년) 대기업·대재산가, 고소득 사업자, 세법질서·민생침해, 역외탈세 등 4대 중점관리 분야 탈세 적발 건수가 1만 2051건에 이른다. 부과세액은 21조 1048억 원이다.관련해 김영진 의원은 "최근 탈세 수법이 한층 지능화되고 다양화되면서 적발이 갈수록 어려워지고 있다"며 "국세청은 조사 역량과 분석 체계를 강화해 납세 의지를 훼손하는 탈세 행위에 대해 엄정히 대응해야 한다"고 강조했다.연도별로 보면 2020년 2570건(4조 2394억 원), 2021년 2571건(4조 3454억 원)으로 증가했다. 이후 2022년에는 2434건(4조 348억 원), 2023년 2187건(4조 4861억 원)으로 적발 건수는 감소했지만 부과세액은 오히려 늘었다. 2024 년에는 적발 건수가 2289 건으로 전년 대비 102 건 증가했으나 , 부과세액은 3조 9991억 원으로 4870억 원 감소했다.대기업·대재산가 탈세가 5522건(전체의 45.8%)으로 가장 많다. 부과세액도 9조 6508억 원(전체의 45.7%)으로 가장 컸다. 기업 자금을 불공정 거래로 유출하거나, 변칙 자본거래와 차명재산을 이용해 세금 없이 이전하는 등의 편법·변칙 탈세를 저지른 것으로 나타났다.또한 고소득 사업자 등 대재산가 탈세는 5년간 3030건, 부과세액 2조 22억 원으로 집계됐다.불법 대부업자의 고리이자 탈루, 고급 유흥·숙박업소의 현금수입 누락, 학원 사업자의 수강료 탈루 등 세법질서·민생침해 탈세는 2500건(부과세액 2조 7341억 원)이다.해외소득 신고 누락, 허위 인건비 계상, 사적 경비의 변칙 처리 등의 역외탈세는 999건으로 적발 건수는 가장 적었지만, 부과세액은 6조 7178억 원으로 대기업·대재산가 탈세 다음으로 컸다. 최근에는 수입 대금을 가상자산으로 받고 신고하지 않거나, 자녀에게 가상자산을 편법 증여하는 식의 가상자산을 이용한 새로운 형태의 탈세도 적발됐다.